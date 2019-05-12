圖片版權 Getty Images Image caption 好萊塢女星艾莉莎·米蘭諾號召女性："請加入我的行列，在我們拿回身體自主權之前，不搞性行為！"

美國好萊塢女星艾莉莎·米蘭諾（Alyssa Milano）在推特上號召女人「性罷工」，抗議喬治亞州最新通過的墮胎法。

她說：「在女性對自己的身體有合法掌控之前，我們不能冒險懷孕。」

「請加入我的行列，在我們拿回身體自主權之前，不搞性行為！」

「我在此呼籲#SexStrike（性罷工）。請互相轉告！」

性罷工的呼籲在推特上公布後，這一推特話題立刻成為熱門話題。然而，支持和反對的聲音同時響起。

生命權

人工終止妊娠，人工流產，俗稱墮胎。和槍支管控一樣，墮胎合法性在美國是一個極富爭議的敏感話題。

1973年美國最高法院就「羅伊訴韋德案」（Roe vs Wade）做出判決，墮胎在大多數州成為合法。但是，圍繞墮胎合法與否，45年來爭議從未停歇，觀點兩極分化，甚至有不少人呼籲推翻「羅伊訴韋德案」的裁決，全面禁止墮胎。

自2016年大選和特朗普當選總統後， 「捍衛生命」 反墮胎陣營聲勢大振， 「捍衛生育權」 挺墮胎陣營聲勢相應升級。

喬治亞州是美國最近通過所謂「心跳」法案，立法限制人工流產的又一個州。這一立法上周二經喬治亞州州長布賴恩·科姆普簽署成為法律，預定將在2020年元旦生效。

「心跳」法案爭議

法案規定，在妊娠期第六周，也就是能檢測到胎兒心跳的妊娠期禁止墮胎。

但是很多女性到妊娠六周時並不知道已經懷孕，晨吐等妊娠反應通常到第九周才出現。

美國已經有不少州通過了類似的法案，禁止在妊娠六周後墮胎，但是面臨很多法律上的制肘。肯塔基州的禁止墮胎法，原本在簽署之後立即生效，但是被聯邦法官喊停，原因是此法可能違憲。

今年3月，密西西比州也通過了禁止墮胎法，原本將在7月生效，現在也面臨法律層面的挑戰。

推特話題

圖片版權 Twitter Image caption 好萊塢女星艾莉莎·米蘭諾的推特話題：性罷工。

艾莉莎·米蘭諾的性罷工倡議是在周六（5月11日）發出的，這讓她本人和這個話題很快在推特上的走紅，數以萬計的人點讚、上萬人轉發，還有其他演員發推特以示支持。

但是，網絡上很快就出現了反對的意見：有人是支持立法墮胎的，還有人是批評她將性視為女人取悅男性的手段。

有人留言道：我理解她的動機，但是#SexStrike性罷工這個主意不怎麼樣而且很有性別歧視的嫌疑，好像我們女人把性當成一種獎賞，只給那些配得上的人。這本身就是對女人享受性愛權利的否認。

米蘭諾面對這麼多的批評又轉發了一篇有關性罷工如何有效地文章，結果惹來更多的批評。

「性罷工」

「性罷工」，可以說源自古希臘喜劇大師亞里斯托芬（Aristophanes）最著名的劇作《利西翠妲》。

故事梗概是，古希臘伯羅奔尼撒戰爭期間，雅典女子利西翠妲為了阻止希臘城邦之間的戰爭，聯合幾個城邦的女性集體「性罷工」，拒男性於千里之外，目的是逼迫他們盡快停戰，恢復和平生活。

創作於公元前411年的這部當時看來題材超級前衛且打破道德常規的作品被塵封2000多年，到20世紀才大放光彩。

不僅在劇場如此，在現實世界它也啟迪了全球各地的女性，先後出現不少現代版利西翠妲。

最令人驚嘆的一位是非洲利比里亞傳奇女子，有「和平鬥士」之稱的萊伊曼·古博薇（Leymah Gbowee）。

2003年，利比里亞內戰正酣，她借用古希臘利西翠妲的策略發起領導的一場和平運動「性罷工」推動了停火，最終實現和平。

2012年，非洲國家多哥的反對派女領導人伊莎貝爾·阿梅加尼說，性可以是「戰鬥的武器」，呼籲多哥婦女發起一個星期的「性罷工」，推動國家的改革。

2014年2月，曾說過「女性不適合擔任政府官員的」日本政界人士舛添要一（Yoichi Masuzoe）競選東京市長時，一些婦女發起倡議「性罷工」，不與任何投票支持舛添要一的男性發生性關係。儘管這一呼籲獲得3千多名女性的支持，最後舛添要一仍然成功當選。

2017年，一名肯尼亞議員向女性發出呼籲，如果她們的丈夫不登記成為大選選民，她們就發起「性罷工」。