泰國瑪雅灣關閉至2021年：天堂擁擠如廣場

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克里斯蒂（Christy Reid）和希瑟（Heather Mason）在泰國著名的瑪雅灣（Maya Bay）走來走去，想為Instagram拍攝一張最好看的照片。

但是對於遊客們來說，要拍一張只有他們沒有其他遊客的照片實在是太難了。

「我們來這兒沒有想到會有這麼多人，」希瑟說，「不過這裏還是很美。」

去年6月1日起，泰國決定關閉披披群島的瑪雅灣沙灘4個月。這本是暫時關閉，但是近日泰國政府宣佈，關閉將持續到2021年。

Image caption 英國遊客克里斯蒂和希瑟在去年六月遊玩了瑪雅灣

瑪雅灣因為美國演員萊昂納多·迪卡普裏奧主演的電影《海灘》（The Beach）聲名大噪，每天接待數千名遊客，但泰國當局決定關閉瑪雅灣沙灘進行修復。

「我們得做點什麼拯救海洋環境」

泰國國家公園暨野生動植物保護局顧問探龍那瓦沙瓦（Thon Thamrongnawasawat）稱：「我們的國家很美麗，但是我們必須保護自然資源。」

「我們有足夠信息顯示，來來去去的所有船隻真的影響了珊瑚礁，」他說，「我們不會永遠向遊客緊閉大門，但必須做些什麼來拯救我們的海洋，必須從瑪雅灣開始。」

即使沒有萊昂納多主演的這部1998年的電影，瑪雅灣也已成為了遊人和度假者的必玩之地。

泰國仍然是熱門的旅遊目的地，2016年到泰國的英國遊客超過46萬。

大多數遊客都會到訪瑪雅灣，但只會停留幾個小時。他們划船、散步、自拍，但這並不是他們想像中的天堂。

圖片版權 Getty Images Image caption 遊客喜歡在瑪雅灣自拍

遊客福格爾斯貝格（Lara Vogelsberg）來自德國，她認為在電影中看到的瑪雅灣和實際感受到的很不一樣。

「電影中的沙灘看起來讓人放鬆，看不到人，你會覺得這是一個荒無人煙、寂靜的地方，」她說，「但你來了後，感覺自己像是在紐約的時代廣場。」

「我很慶幸我能看到它」

瑪雅灣沙灘景色優美，但並不讓人感到放鬆。

快艇引擎聲音不斷，螺旋槳攪動著海水，你很難找到一塊屬於自己的地方。總體來說沙灘很乾淨，但也有遊客留下來的包裝袋垃圾。

Image caption 來自美國的瑪雅灣遊客

瑪雅灣關閉之前，每天有高達5000人到訪，導致許多珊瑚礁死亡。

泰國國家公園暨野生動植物保護局發佈通知稱，意識到「瑪雅灣地區生態系統惡化」。

克里（Kerri Arnold）和肯達爾（Kendal Corgile）來自美國亞特蘭大市，她們覺得瑪雅灣「繁忙但很美」。

「我沒想到這個沙灘這麼熱鬧。」

「我很慶幸我能看到它。」