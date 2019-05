寵物世界：阿貓阿狗「碳足跡」大過豐田越野車

圖片版權 Getty Images Image caption 專家說養寵物的人碳足跡也更大。

有研究顯示,人們飼養的寵物「炭足跡」對環境和氣候變化的影響可能比你想像的要大。

真是這樣嗎?

至少有些專家似乎是這麼認為,尤其是如果這些寵物是貓和狗的話。

據新西蘭維多利亞大學可持續科學研究人員羅伯特和布倫達·維爾夫婦的研究顯示,一條狗所釋放的溫室氣體排放量相當於一輛運動型多用途汽車(SUV)。

羅伯特告訴BBC,一條中等體積的狗一年的二氧化碳排放量高達4233公斤,比一部2019年新款的豐田四輪驅動汽車一年的二氧化碳排放量還要高。

圖片版權 Getty Images Image caption 一條狗所釋放的溫室氣體排放量相當於一部運動型多用途汽車(SUV)

怎麼可能呢?

研究人員說,這跟寵物的進食習慣有關。具體來說,這是人類生產寵物食品給環境帶來的影響。

2017年,加利福尼亞大學的地理學教授奧金曾就美國寵物的碳足跡發表過一份詳盡的報告。據估計,美國共有1億6300萬隻寵物貓狗。

根據奧金的計算,這些寵物貓狗每年所排放的溫室氣體總計達6400萬噸,相當於1300萬輛汽車的排放量。

圖片版權 Getty Images Image caption 牛等牲畜也增加溫室氣體排放量。

其中最主要的「罪魁禍首」就是肉食。據美國學者說,寵物食品中肉食所佔比例相當可觀。

然而,奧金表示,他並不是建議讓人們放棄養寵物,或是讓他們的寵物不吃肉。

雖然養寵物有許多好處。但與此同時,奧金說飼養寵物給環境所帶來的影響也不容忽視。

瑞典隆德大學的懷恩斯和加拿大不列顛哥倫比亞大學的尼古拉斯去年曾就此進行研究。但他們的報告表示,他們並沒有找到結論性的證據,證明飼養寵物,特別是養狗對氣候變化產生重大影響。

不過,他們就此提出警告:「希望能在這一領域進行進一步的研究。」

很顯然,他們在報告中說,小狗的碳足跡小於大狗。以此類推,貓的碳足跡小於狗等等。

圖片版權 Getty Images Image caption 狗越大對環境產生的影響就越大

相比之下,羅伯特和布倫達態度要堅決得多。他們甚至在2009年一本書中使用了這樣的標題:《是該吃狗的時候了?可持續生活的指南》(「Time to Eat the Dog? The Real Guide to Sustainable Living」)

他們並不是提倡人們去吃狗肉,而是建議人們可以養那些最後可以作為食物的寵物,比如把雞、豬和兔子等當寵物養,最後我們還可以吃雞蛋和雞肉等。這樣可以減緩寵物對環境的影響。

幾年前,他們還游說新西蘭首都惠靈頓當局,希望禁止人們飼養一些傳統的寵物,但他們的提議遭到拒絶。

圖片版權 Getty Images Image caption 越來越多的中國人開始養寵物

中國寵物市場崛起

奧金教授擔心那些之前不太養寵物的國家現在開始後起直追,中國就是一個最好的例子。

根據一項中國寵物市場的調查,近年來中國飼養的寵物數量急劇上升,從2013年的近4億隻寵物上升到2018年的接近5億1000萬隻。

其中,寵物貓(增長33%)的寵物狗(增長11%)數量增長最快。

奧金說,隨著人們越來越富有,這些新興經濟大國對肉食的消費量越來越高。同時,也有越來越多的人開始飼養寵物。

圖片版權 Getty Images Image caption 全球寵物食品工業2018年的銷售總額高達910億美元。

要寵物還是要小孩?

但英國寵物食品製造商協會的負責人貝靈漢姆為此作了辯護。

他表示,許多寵物食品所使用的肉類是那些人類肉食產品的剩餘產品,這些所謂邊角料或者乾脆被浪費掉,或者很少被利用。

他說,寵物食品製造商把它們加工成高質量的動物食品,既杜絶了食品浪費,同時也盡量減少在生產寵物食品過程中產生的碳足跡。

此外,非肉類食品也正在寵物食品行業中開始興起,或者是以昆蟲等作為替代性蛋白的食品。

但羅伯特·維爾則表示,從可持續性方面著想,如果你想養寵物,就養一個小型素食型動物要比養大型食肉型動物更環保。

或者,你想養寵物就不要再要小孩。