菲律賓中期選舉：初步結果顯示杜特爾特有望控制兩院

圖片版權 BBC Chinese Image caption 許多選民向BBC中文表示，他們關心的仍是經濟問題，有小販抱怨物價上漲，但生意全沒有變好。

菲律賓在周一（13日）舉行中期選舉，超過6100萬登記選民將選出逾1萬8000名官員。中期選舉結果將決定總統杜特蒂能否順利在國會推動其政治改革。

非正式結果顯示，總統杜特爾特的盟友參議院中期選舉中佔據榜首，標誌著這位特立獨行領導人仍然得到公眾的廣泛支持。

杜特爾特支持的候選人將佔據參議院12個席位中的大部分席位，只有一個席位被反對派獲得。

這場菲律賓的「中期選舉」被視為對總統杜特爾特在任3年政績的一次「公投」。

杜特爾特2016年上台以來備受爭議。此次選舉將直接反映菲律賓人民對杜特爾特現行各項政策的態度，同時影響杜特爾特未來3年的施政順利程度。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 菲律賓選舉5月13日舉行

目前，其高達70%的民調支持率表明，杜特爾特在民眾中的受歡迎程度。而在此次選舉中， 杜特爾特希望全面掌控參議院和眾議院。眾議院已由杜特蒂一派主導，故反對派視參議院為最後防線。

目前，菲律賓軍方部署了近十萬名軍人加強選舉期間的安保措施，嚴防暴力犯罪事件發生。

李宗憲

BBC中文記者 發自馬尼拉

菲律賓中期選舉被視為評核杜特爾特一半任期的「成績單」，當地媒體稱選舉結果反應杜特爾特的過去表現，也關係到他爭議的毒品戰、親中政策，及未來修憲的可能性。

菲律賓每次選舉通常會發生暴力事件導致人員傷亡，投票當天雖然秩序大致良好，但南部霍洛島(Jolo)仍有投票站發生槍擊事件，造成9人受傷。

菲律賓中期選舉的投票時間是從當地時間5月13日上午6點到傍晚6點，遵循2016年總統大選往例，使用台灣製造的計票機，但投票過程並不順利。

BBC中文觀察，當天上午，各地許多計票機出現狀況，馬尼拉一個投票站的計票機，因為沒有紙張及指紋辨識故障，導致投票延遲兩個小時，選民大排長龍。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 這場菲律賓的"中期選舉"被視為對總統杜特爾特在任3年政績的一次"公投"。

許多選民向BBC中文表示，他們關心的仍是經濟問題，有小販抱怨物價上漲，生意全沒有變好。支持反對黨的選民強調希望有一定的反對黨參議員，才能再一定的程度上制衡執政黨，落實民主。另外，有大學生受惠於政府的國立大學免學費政策，而投給杜特爾特所支持的候選人。

選舉日傍晚的開票作業，因為技術問題，導致非正式開票結果嚴重推遲。原本預期選舉當天深夜可以完成的開票作業，但截至投票隔天(14日)凌晨1點，仍只開出不到0.38％的票數。

許多當地電視台時至午夜仍在直播選舉特別節目，相關單位解釋，這是因為傳遞統計數字的機器出現問題，據了解正式的投票解果需等到周五或周末才會完整公布

根據14日凌晨開票狀況，反對派並未有候選人進入眾議院，大部分當選人都是杜特爾特所支持的參議員，當地政治分析人士稱，這有助於杜特爾特全面掌控國會推動多項改革，像是恢復死刑，修改憲法將政治改為聯邦制等。

選前民調顯示，杜特爾特的支持度持續上升，當地民調機構「社會氣象站（SWS)」4月底調查的民調顯示，杜特爾特的支持率高達72%。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 保全Quintin Arciba（昆廷．阿爾西巴）表示支持杜特爾特總統的政策。

保全Quintin Arciba（昆廷．阿爾西巴）：「我喜歡杜特爾特，支持親政府的參議員，這樣杜特爾特就更能實施他的政策，像是反毒戰和修憲法。」

家庭主婦Jyka（吉卡）表示，物價上漲嚴重，兩年前可樂一罐10塊，現在漲到16塊。另外她說：「南海主權議題，菲律賓漁民被騷擾，我覺得政府做得不夠多。」

菲律賓是少數舉行中期選舉的國家之一。根據現行菲律賓憲法，菲律賓總統任期為6年，不得連任。在總統任期的第三年，菲律賓會舉行中期選舉。與美國的中期選舉一樣，菲律賓的中期選舉也被視為對現任總統的一次「公投」。

在此次中期選舉中，參議院議席之爭被認為是最為關鍵的一個部分。

菲律賓國會由參眾兩院組成，參議院為上院，是菲律賓立法機構中地位較高、比較特殊的一個組成部分。參議院共有24個席位，其中一半席位與總統選舉同時產生，另一半席位則在中期選舉中產生，參議員任期為6年。

據報道，菲律賓參議員與總統一樣都由選民普選產生，因此其「含金量」要遠遠高於眾議院議員，被戲稱為「小總統」。