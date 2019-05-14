圖片版權 Getty Images Image caption 中國央視在北京時間周一晚上7時《新聞聯播》欄目中播報，中國已做好全面應對貿易戰的凖備。

中美貿易戰暫無偃旗息鼓的跡象，中國宣佈加徵關稅回擊後，美國市場表現焦慮。在周一（13日），美股三大指數急挫超過2%，是華爾街近四個月來表現最差的一日。然而，美國總統特朗普在當日表示，對中國的關稅報復並不擔憂，美國從關稅中獲益「數百億美元」。

「我很喜歡我們現在的狀況，」特朗普在白宮對記者說，「我認為現狀對我們來說十分有利。」

特朗普還宣佈，他與中國國家主席習近平將在6月底在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會中會面。兩國元首的上次會面是在去年12月1日，亦是在G20峰會場合。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室13日宣佈，對價值600億美元的5000種美國商品，分別加徵5%到25%的關稅。

特朗普則稱， 他會向受影響的美國農民提供價值150億美元的補貼。

周一開市之後，美股指數應聲下跌，與中國製造業及市場聯繫緊密的科技公司尤其受挫，蘋果與特斯拉跌幅都超過5%。

美中兩國的關稅角力仍在持續，美國除了調高現有對華關稅，還在凖備向其他總值約3000億美元的中國商品新徵關稅。美國貿易代表辦公室將公眾意見徵集的截止日設為6月17日，意味著這批新關稅的實施還存在變數發。

圖片版權 Getty Images Image caption 上海貨櫃碼頭

「不得不打」的貿易戰，仍有三周談判窗口期

BBC中文駐美記者 馮兆音

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在美方上調關稅後，中方以加徵關稅的方式作出強勢回應，同時在官媒上作出言辭嚴厲的表態。中央電視台在北京時間周一晚上7時《新聞聯播》欄目中播報，中國已做好全面應對貿易戰的凖備。

中國官媒此前常使用「中美貿易摩擦」的字眼，「貿易戰」一詞也時有出現，但在黃金時間播出的《新聞聯播》中發表長達一分半鐘的評論，以強硬的語氣明確表明中國「不願打，不怕打，必要的時候不得不打，」實屬罕見。

北京政府在國內官媒上強勢發聲，但在關稅上調的決定中留有一定的談判空間。中國的關稅直到6月1日才會正式生效，這給兩國留下了大約三周的談判窗口。

值得一提的是，美國對華關稅雖在5月11日（上周五）就已生效，但已在運輸途中的商品得到豁免。通常來說，中國貨物海運至美國的平均運輸時間正是三周，換句話說，美國關稅將在三周之後，才會真正對大部分中國出口商品造成打擊。

從這個角度看，中方關稅回擊正好匹配了美方的談判窗口，顯示雙方都有意願繼續談判。據悉，雙方將重回北京進行新一輪會談，但毫無疑問的是，關稅將如一朵烏雲，高懸在談判桌之上。

如果如特朗普所言，習特會將在下月於大阪再度上演，這次會面是像上回的布宜諾斯艾利斯會談般成為貿易停戰的契機、還是跟第二次的「特金會」一樣空手而歸，外界拭目以待。根據以往的經驗，北京將會希望在元首會面之前解決關鍵分歧，確保不會無功而返；而華府手上，則握有針對剩餘3000億中國商品的關稅作為談判籌碼。