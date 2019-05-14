圖片版權 BBC Chinese Image caption 馬尼拉的一座美食城皆為中式餐廳，並未提供英文菜單。

「中國人在大廈內抽煙，不遵守規定。」年輕的菲律賓選民提歐西歐（Tiosejo）告訴BBC中文，他所住的大廈內，有三十幾名中國房客，常在公共空間抽煙，遭到其他住戶抱怨。

提歐西歐道出部分菲律賓人的心聲，從去年底開始，在菲律賓陸續發生多起中國人被指不文明的行為，像是去年11月，有網友拍下一名赤膊中國男子站在商場收銀員前的照片，並稱中國人插隊後還脫下襯衫，行為荒唐。

今年一月，也有菲律賓網友拍下中國女性遊客與一名女孩在馬尼拉購物商場MOA旁的廣場便溺，遭到批評。而就在幾周後，今年二月，又發生中國女留學生在電車站向警察潑灑豆花事件，當時挑起民眾的「反中情緒」，菲律賓副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）更表示，該女學生行為「侮辱所有菲律賓人」。

房子和工作

菲律賓政治觀察人士法爾西斯（Jesus Nicardo Falcis III）分析，「反中情緒」與菲律賓的民族主義有關，在南海主權爭議上，菲律賓人認為中國侵犯他們的主權，且過去常有菲律賓漁船遭到中國海防人員的騷擾，這都讓菲律賓人對中國印象不好。

而隨著菲律賓總統杜特爾特上任後，採取了親中立場，中菲關係升溫，也使中國投資和大批中國勞工和遊客湧入菲律賓。菲律賓駐中國大使羅瑪納（Chito Sta. Romana）四月指出，2018年約有125萬中國遊客赴菲律賓，比2017年增加29.62%。

菲律賓機場入境處提領行李的地方有許多寫有中文的大幅賭場宣傳海報，BBC中文記者實地走訪首都馬尼拉的馬卡蒂（Makati）和帕賽（Pasay ）以及周邊城市拉斯皮納斯市（Las Piñas），在路上皆可聽到普通話或中國方言。

據官方統計，2018年約有3.5萬中國人獲得工作簽證，約20.2萬人獲得最長6個月的特別工作許可，因此約有近24萬中國人在菲律賓工作，其中71％是從事面向中國人的賭場相關工作。

法爾西斯對BBC中文解釋，因為有南海主權爭議，再加上中國人數攀升，就很容易讓菲律賓人感受到威脅。他說：「看到中國人，就會勾起被侵犯的感覺。」同時他也指出，許多中國人在菲律賓非法工作也是原因之一。

菲律賓移民局今年2月公布數據顯示，2018年因非法逗留菲律賓而逮捕的533名外國人中，中國人就佔74%共393人，其次是52名韓國人，12名美國人。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 馬尼拉某大廈內餐廳內皆為中國籍員工，招牌沒有英文，也未提供英文菜單。

提歐西歐所居住的大廈位於馬尼拉的曼達盧永（Mandaluyong），當地媒體今年四月曾報道，該區有許多土地開發商將整層樓賣給中國投資客，他們常會在預售屋階段就付完押金。

當地媒體轉述房地產專員表示，有些已被菲律賓買主預定的房子，會被轉賣給中國投資客，因為許多當地買主都是在海外工作的菲律賓人，對開發商而言，資金豐富的中國投資客可以更快完成交易。

菲律賓利基（Leechiu）房地產顧問公司表示，中國已成為馬尼拉公寓單位的最大買家， 預計這種強勁需求會持續。菲律賓大學政治系助理教授吳安平（Jan Robert R. Go）向BBC中文分析，因為大批中國人有意在菲律賓買房，開發商會提高房價，拉高菲律賓的貧富差距，使當地人更難買房，也是反中情緒的原因之一。

暫停營業的美食城

另外，不停冒出的大型中國美食廣場也引發歧視菲律賓人的爭議。中期選舉前，拉斯皮納斯市（Las Piñas）一間有30個攤位的中國美食城，遭菲律賓工商部突擊檢查發現，招牌、菜單只有中文，只接待中國顧客。另外，因多個攤位沒有營業許可和稅務局的正式收據及未符合衛生法規，而遭無限期關閉。

BBC中文5月13日再次走訪該美食城，發現外頭設置鐵皮圍籬，大門緊鎖且保全森嚴，禁止任何人進入。但門上卻掛著布條，以中英文標示「即將開幕」。據當地媒體報道，在下令該美食城暫停營業後，菲律賓工商部正急忙發出一項行政命令，要求所有商家的外文招牌都必須翻譯為英文。

事實上，距離這間已歇業的美食城約100米處有另一間只賣中式食物的美食城，裏面約有七間中式餐廳。BBC中文發現店家的招牌皆有英文翻譯，但菜單卻只有中文。許多店員為中國籍員工，不諳英文及菲律賓語，明顯僅服務中國人。

5月13日晚間6時，有近十名中國人在場用餐。一名台灣人向BBC中文透露，該美食城附近，有多間線上博弈公司，員工有上千名中國人，他們通常會在午夜下班後到這裏用餐。

菲律賓當局已開始針對被控只服務中國人的中資餐館或企業展開調查。參議員皮門特爾三世（Aquilino 「Koko」 Pimentel III）曾表示，「客戶只限中國人，是歧視行為」，並稱他們將因違反憲法而被勒令關閉。

事實上，距離拉斯皮納斯市（Las Piñas）約20公里的商業金融中心馬卡蒂市，如今中國餐廳林立，更有許多住有上千名中國人的大廈，宛如一座「新中國城」。

馬卡蒂市某大廈的菲律賓籍保安向BBC中文透露，25樓高的大樓約有近千個套房，近九成都是中國住戶。他說：「這些中國人不會說英文，我們很少交談。」

該大廈低樓層有中式火鍋店、中國超市、美容美髮和飲料店，大部分的招牌皆為簡體中文，並沒有英文翻譯，中國籍員工也不會英文。

不過，並非所有菲律賓人都認為這是歧視。住在附近的居民表示，大量中國人湧入是從這幾年開始，但並未對此感到反感。居民卡斯提悠（Castillo）說：「我很喜歡他們，他們在菲律賓消費，也促進國家經濟。」卡斯提悠表示，他和中國人可以一起生活，大家都要賺錢，不會有負面觀感。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 遭勒令停業的中國美食城外貼有即將營業的布條。

勞工爭議

菲律賓政治觀察人士法爾西斯（Jesus Nicardo Falcis III）對中國人湧入菲律賓表示憂慮。他說，許多證據顯示，中國人在從事菲律賓人可以做的工作。

他對BBC中文說：「很多中國工人當建築工，搶走了原本屬於菲律賓人的工作。」他認為，政府針對外國人入境目地的的審核，應該更嚴謹。

工會組織菲勞聯也對私人建築項目僱用外國工人表示擔憂，認為這意味菲律賓人在自己土地上失去工作。菲勞聯發言人陳胡賽說：「他們很明顯是在做菲律賓人能做的普通工作。」

台灣正修科技大學教授戴萬平分析稱，許多當地中國投資的賭場僱用大量中國員工接待中國人，菲律賓人會因為無法進入這些中國企業工作，心生不滿。

今年1月，菲律賓宣佈將不再為建築工人、服務員、收銀員和門衛等藍領工作發放特別工作許可證。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 菲律賓的商業金融區有如新中國城。

態度反覆的杜特爾特

菲律賓總統杜特爾特的「親中」立場，一直是反對黨參議員選舉時的攻擊目標，他們聚焦南海爭議、中國債務和中國勞工。

針對中國工人在菲律賓非法工作的問題，杜特爾特態度反覆。去年11月，他表示，非法中國工人應該被驅逐出境，但警告有關部門針對此類案件時需要謹慎處理。今年三月，他卻呼籲人們展現寬容地說：「讓他們在這裏工作。」

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選前幾天，杜特爾特則大讚中國人。他說：「看看中國的進步成果，我們還相差很遠；再看看中國人的工作態度，工作效率快到連盤子都飛起來了。」當時還開玩笑表示，「我們呢？只是毛毛雨就已經得肺炎了」。

如今，選舉結束，是否代表「反中情緒」和中國議題會逐漸消退？吳安平和法爾西斯皆不認同。法爾西斯說，雖然民意傾向親政府的參議員，但不代表人們支持杜特爾特的親中立場，因為很多參議員都是二次連任，這和杜特爾特沒有直接關係。

吳安平則表示，「反中情緒」與文化有關，菲律賓受美國很大影響，因此會認為與美國較為親近，因此這個情緒，不會因為選舉而停止或激增。

他強調，中國議題未必直接與選舉相關，他觀察今年選民仍是以經濟為主要投票考量。

民調機構「亞洲脈搏」（Pulse Asia）今年一月的民調顯示，儘管杜特爾特對中國持友好立場，但菲律賓人仍然最信任他們的長期盟友美國。