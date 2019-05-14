新西蘭女總理退回女孩「龍研究」的賄款

圖片版權 Getty Images Image caption 新西蘭總理阿德恩退回女童的賄款，並且說目前沒有龍的研究

新西蘭女總理傑辛達·阿德恩回絶了一名11歲女童的「賄款」。這個女童寫要求政府進行龍的研究。

這個女童名叫維多利亞，希望獲得念力，令她可以成為馴龍師。

她在發給阿德恩的信中還附上5元新西蘭幣，顯然是用作賄賂。

阿德恩用公函回信說，她的政府「目前沒有進行特異功能與龍的研究」。

但是她在手寫附注中說：「我將會繼續密切尋找這些龍。」還問：「它們是否穿著套裝？」

訓練龍

這封回信首先出現在網上論壇Reddit上，一名論壇用戶發佈了總理的回信，這名用戶說他的妹妹試圖賄賂阿德恩。

這名Reddit用戶說：「他的妹妹希望政府把龍變得可以用念力遙距控制，還想知道政府對龍有多少認識，以及有什麼其它發現，以便她可以訓練這些龍。」

有論壇其他用戶評論說：「合理，超前思維。」

這個女童的哥哥解釋這個特別要求的原因時說：「她對心靈感應的興趣來自科幻電影系列Stranger Things，裏面特別提到心靈感應和念力，就是利用人的意志來移動物件的能力。」

新西蘭總理府向BBC確認阿爾登在4月30日發出這封回信。

退回"賄款"

阿德恩在回信中感謝維多利亞來信，她說：「我們非常有興趣聆聽你有關特異功能和龍的建議，但是很不幸目前沒有對這兩個範疇進行任何研究。」

阿德恩又說：「因此要退回你的賄款，又祝願你對念力、特異功能和龍的追尋成功。」

這次不是阿德恩第一次回覆女童的信件。

今年3月，一名推特用戶發佈一封信，據說是阿德恩發給一名8歲女孩的回信，這個女孩說：「禁制危險槍械是個好想法。」

阿德恩說在回信中說：「露絲，從你的信中我看到你是個心地善良和富有同情心的女孩。」「我鼓勵你畢生繼續將這種愛心擴展出去。」