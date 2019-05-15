中美貿易戰：從特朗普雷語貼看他的戰略戰術

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進入五月，特朗普和習近平的中美貿易戰硝煙滾滾，特朗普正是在他最喜愛的社交媒體推特上打響的第一槍。

我們都知道特朗普很愛發推。回顧一下他近期的"代表貼"，也可以看出一些戰情戰況、戰略戰術。

遺憾的是， 別說習近平了，日理萬機的中國高層領導人中，沒有任何一位像特朗普一樣活躍在微博、微信或推特這條社交媒體的新戰線上。否則，拿出來PK一下，應該也蠻有意思。

兵無常勢

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古人雲，兵無常勢。中美貿易戰也是且打且停、且打且談，一波三折，有時候，真是讓人跟不上的節奏。

商場如戰場，商賈出身的特朗普應該很理解兵無常勢的意思。在中美貿易談判期間，特朗普曾多次在推特上放出消息，一時稱"將達成史詩性的協議"，一時又威脅提高關稅。

2月25日，原定美國提升關稅的大限已近（3月1日），特朗普發推說，「貿易協議（還有更多）已經進入後期，我們兩國關係很強大，因此我決定推遲提高關稅。下面的事，等著瞧？」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump China Trade Deal (and more) in advanced stages. Relationship between our two Countries is very strong. I have therefore agreed to delay U.S. tariff hikes. Let’s see what happens? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月25日

推文最後的這一問號頗有意思。或許，經過過去一年和中國的幾輪談判波折之後，特朗普對今後的事也沒了把握？

也有分析人士認為，在最後協議簽字前，特朗普的所有表態其實都是談判技巧：討價還價，讓自己的籌碼發揮最大的殺傷力，以便最終拿到「最好的價格」。

出其不意

就在中國副總理劉鶴率代表團赴美舉行高級談判之前的最後一瞬間，特朗普突然宣佈加徵關稅，打響貿易戰的第一槍。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月5日

特朗普同時還責備中美貿易談判「進展太慢」，"與中國的貿易協議（談判）在繼續，但他們試圖重新談，這太慢了。"

此帖還真有點出其不意、攻其不備的效果。中國、香港股市應聲暴跌，貿易談判前景更是陰霾密布。一時間，人們以為劉鶴肯定不會去美國赴這個「鴻門宴」。

瞞天過海 ？

本輪貿易戰打響之後，特朗普所發的推特當中，美國從增加關稅中獲取巨大收益、美國消費者不用買單也是一個反復出現的主題。

5月13日關稅生效當天特朗普說，「沒有原因表明美國消費者要為關稅買單。這一點最近已經證明了，美國付4%，中國21%......」

跳過 Twitter 帖子 3 用戶名 @realDonaldTrump There is no reason for the U.S. Consumer to pay the Tariffs, which take effect on China today. This has been proven recently when only 4 points were paid by the U.S., 21 points by China because China subsidizes product to such a large degree. Also, the Tariffs can be..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月13日

5月10日特朗普也發帖說，「就是現在，中國在為2500億美元的商品向美國支付25%的關稅，這一大筆錢直接進入美國財政部......」

跳過 Twitter 帖子 4 用戶名 @realDonaldTrump Talks with China continue in a very congenial manner - there is absolutely no need to rush - as Tariffs are NOW being paid to the United States by China of 25% on 250 Billion Dollars worth of goods & products. These massive payments go directly to the Treasury of the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月10日

問題是，特朗普此番宣言也被部分經濟學家指責有「瞞天過海」之嫌。因為，關稅誰買單這個問題，並沒有那麼簡單。

關稅不同於個人所得稅——稅單來了，照單繳納，錢進入財政。過高的關稅將影響貨物的流向，2500億美元商品中，很多貨物可能因為關稅上漲而根本不會流入美國，徵收的關稅也就無從談起。

「借刀殺人」

圖片版權 AFP Image caption 4月，拜登（Joe Biden）以領跑者的姿態加入了民主黨總統選戰

和中國的貿易戰一拖再拖，對特朗普布局2020年競選和爭取連任也有相當的影響。

特朗普連續發推批評、譏諷競爭對手和他們的執政記錄，大選之火也已經燒到了貿易戰的戰場上。

5月11日特朗普的帖子說，「我認為中國覺得他們在最近的談判中被打慘了，所以還不如等到2020年下次大選，看看自己是否運氣好，等到個民主黨人獲勝，這樣就可以繼續每年坑美國5000億美元......」

跳過 Twitter 帖子 5 用戶名 @realDonaldTrump I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月11日

5月12日特朗普又說，「中國在做夢呢，夢想著昏頭昏腦的拜登或者其它什麼人2020年當選。他們就是喜歡坑美國！」

跳過 Twitter 帖子 6 用戶名 @realDonaldTrump China is DREAMING that Sleepy Joe Biden, or any of the others, gets elected in 2020. They LOVE ripping off America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月12日

有觀點認為，中美貿易戰是特朗普競選連任的大賭局。如果美國經濟不景氣，特朗普的成績單就會被多扣分，票倉受威脅；民主黨當然也不會放過大做文章的機會。但是，如果特朗普賭贏了......

笑裏藏刀？

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特朗普有關中美貿易戰的貼文中另外一個有趣的看點是，他經常提到中國領導人習近平，語氣聽上去給人一種這倆人還很哥們的感覺，接著聽下去，嗯......怎麼總有一個「但是」。

就在昨天（5月14日），特朗普的帖子還說，「習和我的關係仍然很鐵」，話鋒一轉，「美國向中國徵關稅了，撤與不撤取決於以後談的怎麼樣。」

跳過 Twitter 帖子 7 用戶名 @realDonaldTrump Over the course of the past two days, the United States and China have held candid and constructive conversations on the status of the trade relationship between both countries. The relationship between President Xi and myself remains a very strong one, and conversations.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月10日

同一天，特朗普另一貼則說，「我對習的尊敬和我們之間的友誼是無邊無際的。但是，我以前跟他說過好多次......」

跳過 Twitter 帖子 8 用戶名 @realDonaldTrump When the time is right we will make a deal with China. My respect and friendship with President Xi is unlimited but, as I have told him many times before, this must be a great deal for the United States or it just doesn’t make any sense. We have to be allowed to make up some..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月14日

走為上計？

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眼下中美雙方劍拔弩張。在特朗普的推特中，鳴鑼的跡象非常非常少，美國一定要打到底、而且必勝的話倒是不少。

14日特朗普的貼文說，「中國從我們這兒買的東西比我們從他們那兒買的東西要少得多，大概5000億美元，我們的位置棒極了！」「我們現在經濟規模比中國大，2016年偉大的大選以來又有了很大的發展。我們成了誰都想搶、想坑的小金庫。沒門！」

跳過 Twitter 帖子 9 用戶名 @realDonaldTrump China buys MUCH less from us than we buy from them, by almost 500 Billion Dollars, so we are in a fantastic position. Make your product at home in the USA and there is no Tariff. You can also buy from a non-Tariffed country instead of China. Many companies are leaving China..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月14日

至於中國，至少官媒的態度也是相當強硬。《環球時報》5月13日社論稱，凖備打持久戰的中國更注重反擊的穩、凖、狠。中國整個國家和全體人民同時被脅迫，這是一場真正的「人民戰爭」。央視的《新聞聯播》則說，美國要打，中國一定「奉陪到底」。

態度確實強硬。但是，人家想打，你不還手？恐怕也不是一個選項吧。

再說，除了貿易，中美在意識形態、文化、技術、國際影響等等方面還要繼續爭下去。遠的不說，華為，忘了？

看來，特朗普的推特頻道，應該還要繼續訂閲一陣子。