中美貿易戰：從特朗普雷語貼看他的戰略戰術
進入五月，特朗普和習近平的中美貿易戰硝煙滾滾，特朗普正是在他最喜愛的社交媒體推特上打響的第一槍。
我們都知道特朗普很愛發推。回顧一下他近期的"代表貼"，也可以看出一些戰情戰況、戰略戰術。
遺憾的是， 別說習近平了，日理萬機的中國高層領導人中，沒有任何一位像特朗普一樣活躍在微博、微信或推特這條社交媒體的新戰線上。否則，拿出來PK一下，應該也蠻有意思。
兵無常勢
古人雲，兵無常勢。中美貿易戰也是且打且停、且打且談，一波三折，有時候，真是讓人跟不上的節奏。
商場如戰場，商賈出身的特朗普應該很理解兵無常勢的意思。在中美貿易談判期間，特朗普曾多次在推特上放出消息，一時稱"將達成史詩性的協議"，一時又威脅提高關稅。
2月25日，原定美國提升關稅的大限已近（3月1日），特朗普發推說，「貿易協議（還有更多）已經進入後期，我們兩國關係很強大，因此我決定推遲提高關稅。下面的事，等著瞧？」
推文最後的這一問號頗有意思。或許，經過過去一年和中國的幾輪談判波折之後，特朗普對今後的事也沒了把握？
也有分析人士認為，在最後協議簽字前，特朗普的所有表態其實都是談判技巧：討價還價，讓自己的籌碼發揮最大的殺傷力，以便最終拿到「最好的價格」。
出其不意
就在中國副總理劉鶴率代表團赴美舉行高級談判之前的最後一瞬間，特朗普突然宣佈加徵關稅，打響貿易戰的第一槍。
特朗普同時還責備中美貿易談判「進展太慢」，"與中國的貿易協議（談判）在繼續，但他們試圖重新談，這太慢了。"
此帖還真有點出其不意、攻其不備的效果。中國、香港股市應聲暴跌，貿易談判前景更是陰霾密布。一時間，人們以為劉鶴肯定不會去美國赴這個「鴻門宴」。
瞞天過海 ？
本輪貿易戰打響之後，特朗普所發的推特當中，美國從增加關稅中獲取巨大收益、美國消費者不用買單也是一個反復出現的主題。
5月13日關稅生效當天特朗普說，「沒有原因表明美國消費者要為關稅買單。這一點最近已經證明了，美國付4%，中國21%......」
5月10日特朗普也發帖說，「就是現在，中國在為2500億美元的商品向美國支付25%的關稅，這一大筆錢直接進入美國財政部......」
問題是，特朗普此番宣言也被部分經濟學家指責有「瞞天過海」之嫌。因為，關稅誰買單這個問題，並沒有那麼簡單。
關稅不同於個人所得稅——稅單來了，照單繳納，錢進入財政。過高的關稅將影響貨物的流向，2500億美元商品中，很多貨物可能因為關稅上漲而根本不會流入美國，徵收的關稅也就無從談起。
「借刀殺人」
和中國的貿易戰一拖再拖，對特朗普布局2020年競選和爭取連任也有相當的影響。
特朗普連續發推批評、譏諷競爭對手和他們的執政記錄，大選之火也已經燒到了貿易戰的戰場上。
5月11日特朗普的帖子說，「我認為中國覺得他們在最近的談判中被打慘了，所以還不如等到2020年下次大選，看看自己是否運氣好，等到個民主黨人獲勝，這樣就可以繼續每年坑美國5000億美元......」
5月12日特朗普又說，「中國在做夢呢，夢想著昏頭昏腦的拜登或者其它什麼人2020年當選。他們就是喜歡坑美國！」
有觀點認為，中美貿易戰是特朗普競選連任的大賭局。如果美國經濟不景氣，特朗普的成績單就會被多扣分，票倉受威脅；民主黨當然也不會放過大做文章的機會。但是，如果特朗普賭贏了......
笑裏藏刀？
特朗普有關中美貿易戰的貼文中另外一個有趣的看點是，他經常提到中國領導人習近平，語氣聽上去給人一種這倆人還很哥們的感覺，接著聽下去，嗯......怎麼總有一個「但是」。
就在昨天（5月14日），特朗普的帖子還說，「習和我的關係仍然很鐵」，話鋒一轉，「美國向中國徵關稅了，撤與不撤取決於以後談的怎麼樣。」
同一天，特朗普另一貼則說，「我對習的尊敬和我們之間的友誼是無邊無際的。但是，我以前跟他說過好多次......」
走為上計？
眼下中美雙方劍拔弩張。在特朗普的推特中，鳴鑼的跡象非常非常少，美國一定要打到底、而且必勝的話倒是不少。
14日特朗普的貼文說，「中國從我們這兒買的東西比我們從他們那兒買的東西要少得多，大概5000億美元，我們的位置棒極了！」「我們現在經濟規模比中國大，2016年偉大的大選以來又有了很大的發展。我們成了誰都想搶、想坑的小金庫。沒門！」
至於中國，至少官媒的態度也是相當強硬。《環球時報》5月13日社論稱，凖備打持久戰的中國更注重反擊的穩、凖、狠。中國整個國家和全體人民同時被脅迫，這是一場真正的「人民戰爭」。央視的《新聞聯播》則說，美國要打，中國一定「奉陪到底」。
態度確實強硬。但是，人家想打，你不還手？恐怕也不是一個選項吧。
再說，除了貿易，中美在意識形態、文化、技術、國際影響等等方面還要繼續爭下去。遠的不說，華為，忘了？
看來，特朗普的推特頻道，應該還要繼續訂閲一陣子。