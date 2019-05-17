中巴經濟走廊副產品：被拐賣到中國的巴基斯坦新娘的故事

Image caption 蘇菲（圖右）在牧師安排下，與一名中國男子結婚，卻不知情地跌進人口販子網絡。

一名中國男子和一名巴基斯坦女子在巴基斯坦東部城市費薩拉巴德（Faisalabad）結婚，這一切看上去十分正常，但一個月之後，這個美好的故事卻遇上悲劇般的改變，她的父母最終要把她從人口販子救回來。

表面看來，兩人看起來似乎十分般配：他們都是基督徒，男方21歲，是一位商人，女方19歲，是一名受過訓練的美容師。

婚禮遵照巴基斯坦習俗進行，先是男方向女方求婚，婚禮舉行了稱為「曼海蒂」（Mehndi，又稱Henna）的彩繪紋身儀式，還舉行傳統巡遊，讓這對新婚夫婦在女方的家交換婚誓。這些令女方的家人十分高興，因為他們認為這顯示男方十分尊重當地習俗，男方家人還願意為婚禮買單，但這一切都只是晃子。

BBC烏地語記者巴洛科（Saher Baloch）報道，這個女子其實是人口販賣團伙的一名受害者。隨著中國和巴基斯坦經濟關係日漸密切，越來越多中國男子娶巴基斯坦女子為妻子，但同時也為犯罪團伙也從中發現了有利可圖的商機，把巴基斯坦女子賣到中國從事性交易。

圖片版權 AFP Image caption 巴基斯坦約有250萬名基督徒，佔人口少於2%。

無法溝通

故事的主角花名「蘇菲」，她說跟那名中國男子結婚前，被婚姻介紹人要求做身體檢查，這令她感到很不舒服。完成檢查後，介紹人就要求他們立即結婚。

「我的家人認為這樣太草率，但他（介紹人）說男友會負責所有結婚的開支。」 她的家人最終同意對方的要求。

一個星期後，她被送到巴基斯坦第二大城市拉合爾（Lahore）的一所房子，那裏住了許多跟她一樣也是剛剛結婚的夫婦，正在等候當局處理他們的旅遊證件。住在房子裏的巴基斯坦女子大都利用這段時間學習中文。

就是住在這所房子裏的期間，蘇菲發現自己的丈夫不是基督徒，也對自己沒多少感情。兩人因為語言隔膜，幾乎完全無法溝通，但丈夫卻頻繁要求同房。蘇菲之後跟一名與中國男人結婚後移民到中國的朋友聯絡，對方告訴她到中國後，丈夫經常強迫她與丈夫的朋友發生性關係。就在這個時候，蘇菲決定離開。

蘇菲向婚姻介紹人透露她那位朋友的情況，對方十分惱怒，跟蘇菲說她的父母要退還為她舉行婚禮的錢，還要向當地一名負責介紹雙方認識並在後來主持婚禮的牧師支付費用。蘇菲的父母拒絶付錢，還親身到拉合爾把蘇菲救出來，她最後脫離險境。

Image caption 蘇菲的父母救出她，她才脫險。

巴基斯坦當局早前逮捕數名中國和巴基斯坦公民，指控他們涉嫌欺騙巴基斯坦年輕女孩假結婚，然後送到中國強迫他們賣淫。

巴基斯坦為吸引更多中國投資，向持中國護照的遊客提供落地簽證，但這同時為中國男子到當地尋找新娘提供了便利。中國近年通過「一帶一路」下的中巴經濟走廊計劃，在當地投資數十億美元建設港口、道路、鐵路和能源項目，伴隨資金而來的，是上萬名中國人。

中國多年奉行「一孩政策」，加上中國傳統家庭觀念偏好男孩，令中國社會男子比女子多。中國男子到越南、緬甸和柬埔寨等東南亞國家尋找新娘已經不是新鮮事，而隨著中國人到巴基斯坦越來越方便，到當地尋找新娘似乎成為最新的趨勢。

巴基斯坦聯邦調查局（Federal Investigation Agency，簡稱FIA）的調查和BBC與維權人士和受害者的訪問都顯示，一些巴基斯坦的神職人員似乎有參加這些販賣女人到中國的行為。他們負責在巴基斯坦找一些合適的女子，同時欺騙這些女子，向她們保證男方的宗教背景適合與她們結婚。

結婚儀式後，她們會獲安排搬進一些由犯罪團伙租用的房子，之後再被輾轉送到中國。

圖片版權 AFP Image caption 2019年5月份，巴基斯坦的聯邦調查局逮捕了數名中國和巴基斯坦公民，指控他們涉嫌欺騙巴基斯坦年輕女孩假結婚，然後送到中國強迫他們賣淫。

「捏造事實」

維權人士伊克巴爾（Saleem Iqbal）多年來都在追蹤蘇菲這種婚姻的個案。他表示，過去一年以來，巴基斯坦最少大概有700名女子與中國男人結婚，這些女子大多都是基督徒。這些女子的最終命運大多不詳，但人權觀察（Human Rights Watch）稱，她們「面臨性奴役風險」。

巴基斯坦聯邦調查局接受BBC查詢時指出，一些中國犯罪團伙以婚姻之名，把巴基斯坦女子販賣到中國從事性行業。FIA透露其中一個案，一些團伙成員聲稱他們是在當地興建電力設施的工程師，但實際上以給當地女子安排婚禮為名，把她們賣到中國，從每名女人身上收取12,000至15,000美元。

中國回應相關報道時否認有巴基斯坦女人被賣到中國，批評「個別媒體捏造事實、以訛傳訛」。但是中國政府同時承認，今年已經收到140份巴基斯坦新娘到中國的簽證申請，相等於2018年全年的總數。巴基斯坦引述中國駐巴使館參贊趙立堅說，數量突然增加引起有關官員的警覺，中方已經拒絶當中最少90宗申請。

受害人至今大多是當地的基督徒女子。她們大多來自窮困、偏遠的地區。但BBC的調查發現，受害人當中也有穆斯林女子。

Image caption 中巴經濟走廊受到印度明確反對。

穆斯林受害者

一名來自拉合爾的穆斯林女子向BBC透露，她三月隨她的中國丈夫到中國，但抵達後經常被對方毆打，因為她拒絶與丈夫那些「爛醉的客人」上牀。

這名化名梅娜的女子說，她的家人很虔誠，所以同意這樁「婚事」，因為男方是當地一所神學院的神職人員介紹來的。「但我到了中國後，發現我的丈夫不是穆斯林，他沒有任何宗教信仰，我禱告的時候他會嘲笑我。」

她拒絶按「丈夫」的指示與其他人上牀後就被打，被威脅。「他說他花錢把我買回來，因此我必須按他的意思行事，別無選擇。如果我拒絶，他就會把我殺掉，把我的器官賣掉，賺回自己的錢。」

拉合爾的家人之後向巴基斯坦當局要求協助，在巴基斯坦政府的要求下，中國當局最後把拉合爾救出。

巴基斯坦聯邦調查局高級官員馬約（Jameel Ahmed Mayo）接受BBC訪問時指出，如果犯罪團伙認為這些賣到中國的巴基斯坦女人被認為對性交易「不夠好」，她們面臨器官被摘取的風險。

但FIA沒有提供相關證據，中國駐巴基斯坦大使館也否認相關報道。大使館在網站發表聲明指出：「經中國公安部門調查，未發現巴籍婦女嫁到中國後存在被迫賣淫或強摘器官等情況。中國駐巴使館此前已就有關傳聞作出澄清。」

聲明強調中國與巴基斯坦當局的聯合調查正在進行。聲明還說，「如有組織或個人打著跨國婚介旗號在巴基斯坦實施違法犯罪，中方支持巴方依法予以打擊。中國公安部已派工作組來巴，同巴方開展執法合作。中方將與巴基斯坦執法部門進一步加強合作，切實打擊犯罪，保障兩國人民合法權益，共同維護中巴友好關係。」

BBC記者祖拜爾‧汗（Mohammad Zubair Khan）對本文亦有貢獻。