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美國總統特朗普簽署行政命令，宣佈國家進入緊急狀態，需警惕「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成的國家安全威脅。這一行政命令在華盛頓時間周三（5月15日）生效，被普遍認為意在禁止美國公司使用外國通訊設備，尤其針對中國的通訊巨頭華為。

這一命令賦予美國商務部權力，禁止「對國家安全製造不可接受的風險」的相關交易。

行政命令中並未提到任何具體公司或國家的名字。但外界觀察人士普遍認為，這一禁令矛頭指向華為，為未來封殺華為打下法規基礎。

華為5月16日向BBC中文表示，華為願意與美國政府溝通保障產品安全的措施。

「如果美國限制華為，不會讓美國更安全，也不會使美國更強大。」華為在回應中稱。

白宮的相關聲明指，有鑒於「外國對手積極且越來越多地製造、利用信息和通訊技術基礎設施與服務的弱點」，特朗普這一總統行政命令的目標是保護美國的國家安全。

近幾個月來，華盛頓針對華為的公關戰並不一帆風順。美國以華為可能被中國政府利用從事間諜活動為由，要求盟友封殺華為。澳大利亞、新西蘭、日本明確順應美國要求禁止華為參與5G網絡建設，但德國、法國、匈牙利等歐洲國家對此有所保留。

根據媒體報道，美國最親密的盟友英國考慮為華為開綠燈，允許其參與建設英國5G網絡中的「非核心部分」。

華為一直否認從事間諜行動的指控。華為董事長梁華在周二（14日）表示，願意與包括英國在內的各國政府簽署不從事間諜活動的協議。

元器件購買禁令

特朗普簽署的行政命令援用國際緊急狀態經濟權力法(International Emergency Economic Powers Act)，這一法案授權總統在國家面臨緊急狀態威脅時實行商業管制。

行政命令要求商務部會同其它政府機構，在150天內擬定一份實施計劃。

同一天，美國商務部稱，將把華為及70家關聯企業列入「實體清單」（Entity List）。今後如果沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買元器件。

這項命令將在數日內生效。

路透社援引一位美國官員稱，由於華為對美國供應商的依賴，該決定將使華為難以（製造）銷售部分產品。

美國商務部表示，在採取上述舉措之前，美國司法部在1月公布了對華為和一些實體的起訴書，稱該公司密謀向伊朗提供被禁金融服務。該部門表示，有合理的依據認定華為"從事了違反美國國家安全或外交政策利益的活動"。

華為和中國回應

對於特朗普簽署的緊急狀態令，華為5月16日向BBC中文表示，華為是5G電信設備領域「無可比擬的領導者」，願意與美國政府溝通保障產品安全的措施。

華為的回應稱，「如果美國限制華為，不會讓美國更安全，也不會使美國更強大，只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備，在5G網絡建設中落後於其他國家，最終傷害美國企業和消費者的利益。不合理的限制也會侵犯華為的權利，引發其他嚴重的法律問題。」

華為沒有對美國商務部計劃將其列入「實體清單」作出更具體的回應。

特朗普簽署緊急狀態令前一天，已有國際媒體就此詢問中國外交部，發言人耿爽在5月15日回應稱，「一段時間以來，美方濫用國家力量不擇手段地蓄意抹黑和打壓特定的中國企業，既不光彩、也不公正。對他們的動機，世人早已看得清清楚楚。我們敦促美方停止借口安全問題對中國企業進行無理打壓，為中國企業在美開展正常的投資運營提供公平、公正、非歧視的環境。」

你的器材不支持播放多媒體材料 華為創始人任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

白宮為何選在此時簽署「華為禁令」？

BBC中文駐美記者 馮兆音

早在一年多前，華盛頓就有關於「華為禁令」的討論，即簽署全面禁止華為電信設備進入美國通信網絡的行政命令。

曾有傳，特朗普會趁著今年二月巴塞羅那世界通訊大會的契機，正式簽署行政命令。然而，當時中美還處於90天關稅休戰期，白宮選擇暫不打出這張牌，並未簽署命令。

特朗普還曾發推文稱，美國需通過競爭，而不是通過封鎖技術來取得移動通訊領域的領先地位。他的推文沒有提及華為，但放出了軟化封殺華為立場的信號。

不過，以上的猜測如今都成了過眼雲煙。時隔三個月， 「華為禁令」靴子終於落地，恰好在中美貿易談判急轉直下之時。行政命令中的語言較為寬泛，並未給「外國對手」、「危害美國國家安全的交易」、「不可接受的風險」等字眼下明確的定義。

項莊舞劍，意在沛公，白宮此時再度出牌，針對的當然不僅僅是華為，而是貿易談判這盤更大的牌局。