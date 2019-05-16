一名11歲中國女孩的遭遇引起網民辯論；一場越南童模的活動也引發爭議。父母是否有天經地義使用孩子形像的權利？BBC在本周討論婦女問題時，關注在社交媒體上和社會活動中使用兒童形像的合適度在哪裏。

在越南，一個保護兒童免於性虐待的媒體活動引發了爭議。活動中，一個題為「懷孕的女孩」項目讓年僅8歲的女孩模特扮演受性虐待的女童，看上去像懷孕的樣子。

Image caption 讓年幼的女孩扮演遭受性虐待後懷孕的形像引起爭議。

圖片中顯示兒童模特 -- 面部清晰可見，每個女孩都用手護住看上去是懷孕的腹部。有些圖中顯示一個無名男性的陰影伸向恐懼的女孩，男性的手有的拿著糖果誘惑，有的捂住女孩的嘴，有的抓住女孩的肩膀。

這個意在保護兒童的活動倡議人是攝影師「夜貓」和電視節目主持人阮明妝和範公訴，他們與一個專門教授兒童表演的「陽光學校」合作發起這個項目。

「兒童應該生活在一個文明與友愛的社會中。我希望這個項目將向觀眾表達一個強烈的意願，使人們更加理解受害者遭受的痛苦。」攝影師「夜貓」在社交媒體上寫道。

展覽中有這樣的圖示：「 遭受性虐待的女童平均年齡才9歲。」

根據聯合國拯救兒童基金會2018年的報告，援引越南社會勞動部收集的數據顯示，從2014到2016年間，越南遭受性虐待的兒童案達5,300件，主要都是針對女孩。而聯合國拯救兒童基金會在越南的代表杜波斯（ Louis Vigneault-Dubois）認為，實際數字要高得多，「只有很少一部分案件向警方報案。」他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 越南遭受性虐待的兒童大多數是女孩。

社交媒體的反應

最近這些圖片被上傳到社交媒體之後，在越南社會上引起激烈討論。

其中一個被關注的問題是，這些參加拍攝的兒童的隱私權和她們可能會受到什麼樣的心理影響。

有這樣一些評論：

「根本沒有必要讓這些小女孩捧著自己懷孕的肚子，完全可以用其他方式來表達。」

「為什麼隱藏成年人的面部，卻暴露兒童的面部，他們只是想要聳人聽聞的效果。」

不過，也有一些支持的反應，其中包括不少女性。

「感謝這些勇敢的女孩子，通過圖片來傳達重要的信息。」

「如果隱藏這些女孩子的面部，我們就看不到她們痛苦的表情，那麼這個重要活動的意義就失去了。」

面對眾多批評意見，其中一位創意者範公訴在一份越南報刊上發表文字聲明說，他們爭得了這些參與兒童的父母同意，參與各方都了解可能會出現「難以預料的結果」。

他說，「我們選擇通過這樣使用女童模特的的方法，是為了讓觀眾知道她們只是參與活動的模特而已。」

他接著說，「如果這項活動對這些兒童產生任何負面影響，我們會立即停止。」

BBC越南語組的記者明書說，兒童性虐待在越南是一個十分嚴重的問題，有些案例在社交媒體上引起激烈反響。

「不管你對這個活動採取的方式有什麼看法，這些形像就性教育的重要性在越南引起了積極的辯論，並有人呼籲應當立法更嚴厲懲治罪犯。」

11歲中國女孩警告父母「曬娃」後果

在中國社交媒體上，人們質疑父母網絡「曬娃」是否明智。

辯論起於一位上海11歲女孩章楚依，她提出了父母網上「曬娃」是否明智的討論。

「曬娃」，指的是開心的父母經常將孩子的照片上傳到社交網站，英文詞是Sharenting，2016年這個英文詞已經被收入到科林斯英文詞典（Collins English Dictionary）。

章楚依的建議被5月8號的中國「人民日報」刊登，不到24小時，「曬娃前要經過娃同意嗎」的詞條就在社交媒體「微博」上出現了22000多次。

圖片版權 NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images Image caption 北京街道上一名婦女正在跟自己的孩子自拍。

章楚依跟她的同學就父母曬娃的行為作了一個調查。

80%參加調查的父母承認曾在社交網站「微信」上曬過娃，其中只有60% 的父母認為曬娃前應該先徵得娃的同意。

章楚依和她的同學認為，他們的父母經常在社交網站上發表孩子的學習成績和藝術作品，引起很不健康的競爭，令孩子們深感壓力。

「由於中國大多數家庭只有一個孩子，家長們把全部精力都關注在這個孩子的成就上。但在很多情況下，中國家長之間開始競爭，結果壓力落在孩子頭上，他們不得不更加努力表現。」BBC記者宋婉媛說。

心理學家兼作家唐映紅今年早些時就這個問題發表評論說，「曬娃現象一定程度上顯示，這些家長失去了自己生活的意義。經常上傳孩子的圖片給他們帶來某種價值和地位感。」

圖片版權 Crezalyn Nerona Uratsuji Image caption 這對父女各自玩自己的手機。

愛沙尼亞塔圖大學（University of Tartu）教授安德拉·西巴克（Andra Siibak）就曬娃現象作過若干調查。

「目前，我們看到很多父母嚴格要求孩子們不能在社交網站上花太多時間，而他們自己則沒有做出好榜樣。在家裏大家遵守同樣的規則很重要，這有助於改善家長和孩子的關係。」西巴克教授說。

因為「人民日報」刊登了這個報道，中國網民開始在社交網站上發表有關「曬娃」的看法，以及他們對此產生的擔心。

「我不介意人們有時在網上曬娃，但我不能容忍的是他們幾乎天天曬。明天要去彈鋼琴，後天要去學書法，大後天要參加合唱團，等等。」一條評論說。

也有人提出保護兒童隱私問題。

「我一個朋友昨天上傳了她兒子上游泳課的照片。她完全沒有意識到應該保護其他孩子的面目。」另一條評論說。

中國社交媒體中僅僅「微博」就擁有5億用戶，或許章楚依的提議將在中國網絡就「曬娃」現象引起更加廣泛的討論。