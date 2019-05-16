圖片版權 AFP Image caption 鮑勃·霍克是澳大利亞工黨政府中任期最長的總理

澳大利亞第23任總理鮑勃·霍克2019年5月16日在悉尼家中去世，享年89歲。

霍克1983年至1991年期間任澳大利亞總理，是中間偏左的工黨總理中任期最長的一位，也是歷史上支持率最高的一位總理。

他愛啤酒和板球，愛開玩笑，多次當眾流淚，也是公認的澳大利亞最具魅力的領袖之一，國家經濟現代化背後的主要推手。

霍克推動成立亞太經合組織，有"APEC之父"美譽，也是亞洲博螯論壇創始人之一；從1978年開始，一生曾百餘次訪華。

圖片版權 AFP Image caption 1991年6月3日，霍克在工黨領袖選舉中敗給副總理基廷。

中國緣

霍克在總理任上力主推動跟中國建立發展伙伴關係，認為澳大利亞未來的繁榮取決於跟中國和亞洲的交融程度。2008年全球經濟危機爆發，澳大利亞是唯一沒有陷入衰退的發達國家，霍克認為跟澳中經貿往來之密切有直接關係。

他2010年接受BBC中文網專訪時還強調："從重要性來看，我把澳中關係放在澳大利亞對外關係中的首位。"

2010年，澳中關係經歷了一段時間的跌宕之後開始走出低谷。

導致雙邊關係緊張的是一系列事件，包括中鋁收購力拓礦業集團失敗、力拓前高管胡士泰因受賄罪和盜竊商業機密罪在中國被捕並判刑，北京稱之為"疆獨分子"的流亡維吾爾領袖熱比婭訪問澳洲招致中方抗議，還有兩國在資源收購交易領域發生的重大摩擦。

霍克對BBC中文網表示，除了這些之外，還有兩件事澳大利亞做得不妥。一是當時澳大利亞政府發佈國防白皮書很"不明智"，他也不同意白皮書中說中國軍事擴張對澳構成威脅的說法，認為與事實不符。另一件事是時任總理陸克文在倫敦一次正式晚宴上本來應該跟中國駐英大使傅瑩坐在一起，卻要求換座，頗令人感到冒犯。

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他認為澳大利亞不應該把中國崛起視為威脅而應作為機遇，歡迎來自中國的投資，人員和資本流入令澳大利亞受益。

霍克希望澳大利亞在國際上扮演更重要的角色，尤其是在中國和美國之間擔當某種角色，作為雙方都信任的朋友，促使中美之間保持良好關係

關於中國的人權紀錄，霍克認為需要政治智慧。他2010年接受BBC中文網採訪時間接批評了美國的"說教"式姿態，認為對解決問題無助無益，而應該與中方領導人私下交談。

但是，1989年"六四"天安門鎮壓之後，面對澳大利亞議會廣場上成百上千名中國留學生和其他前去哀悼的民眾，霍克流淚宣佈，所有中國留學生的簽證立刻自動延長一年。

圖片版權 Getty Images Image caption 霍克愛喝啤酒是出了名的

抱負

1929年12月9日，羅伯特·詹姆斯·李·霍克在南澳大利亞州波德敦出生，父親克萊蒙特·霍克是公理會牧師，母親伊迪絲·李是學校老師，鮑勃·霍克是他們的次子。

霍克的哥哥尼爾去世後，父母攜全家搬到西澳大利亞州定居。他在那裏上學，在西澳大利亞大學獲得經濟和法律學位。

霍克的叔叔阿爾伯特·霍克從政，後來當了西澳大利亞州州長。他對霍克的影響無與倫比。霍克15歲時就發誓長大後要掌管整個國家。這個抱負遠大、充滿自信的年輕人後來成了總理。

但在此之前他在人生道路上還需跨越很多溝坎。17歲那年，霍克出了一次事故，死裏逃生。那次經歷更堅定了他的信念和決心。

1948年，18歲的霍克加入工黨，踏入政壇。

1953年，霍克拿到羅德獎學金，到英國牛津大學深造，先攻哲學、政治和經濟文學士文憑，後轉為文學學士，論文主題是澳大利亞的僱主串通操縱固定工資問題。

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信仰

1952年，一次意外的經歷促使霍克拋棄了基督教信仰。

當時他是個大學生，作為澳大利亞青年代表到印度參加世界基督教青年大會。活動結束快結束時，代表們正在吃飯，他偶然抬頭向外張望，卻看到會場大門外聚集了一群饑民，目不轉睛地盯著裏面正在吃喝的人們。

多年後，霍克對那次遭遇難以忘懷。他回憶道："我對自己說，'肯定哪兒有問題'，然後就離開（慶祝大會閉幕）會場，回到自己房間拿了些衣服，然後出門上街轉悠，看到那些在貧窮裏掙扎的孩子，把手裏的衣服給了他們。對我來說那是個轉折點。"

在那個人生轉折點之後又過了30多年，大學生霍克成了澳大利亞總理，爭取連任的選戰正酣。他向選民宣告，自己理想中的澳大利亞不存在二等公民，而且誓言到1990年，澳大利亞將沒有一個兒童生活在貧困線以下。

這兩個諾言都沒能兌現。不過，霍克在總理任內的8年還是設法改善了國內最弱勢群體 - 窮人、單親媽媽、退役老兵和老弱群體 - 的生存狀態，與此同時還推行了一些澳大利亞歷史上最激進的市場改革。

圖片版權 Getty Images Image caption 在推行市場改革和經濟現代化過程中與霍克併肩而戰的基廷接替霍克成為工黨領袖和總理

婚變

1956年，霍克在珀斯迎娶海澤爾·馬斯特森。夫婦倆後來搬到堪培拉，養育了4個孩子。

霍克和夫人在當地口碑都很好，頗受公眾歡迎，幾乎是模範夫妻的樣板。

但1991年霍克從總理寶座跌落，並公開承認跟自己的傳記作者布蘭奇·達爾普傑有婚外戀，戀情長達20年。布蘭奇後來正式嫁給霍克。

這場家庭變故對他的聲望打擊不小，撕裂的傷痕幾十年才得以彌合。

仕途

和許多工黨領袖一樣，霍克的政治生涯也是從工會運動開始，逐級上升，從ACTU研究員一直升到最高層，1969年成為ACTU主席。工會是澳大利亞工黨的大金主之一，也是澳大利亞政壇的重要力量。

1980年，他進軍議會，為工黨贏得一席，隨即被反對黨領袖比爾·海頓（Bill Hayden） 任命為影子內閣成員。

諷刺的是，1983年澳大利亞時任總理弗雷澤宣佈提前大選前一個月，霍克把"恩主"海頓趕下台，取而代之，並在大選中贏得壓倒性勝利，登上總理寶座，令保守黨目瞪口呆。

霍克在政壇的成績包括加強工黨內部團結，在1984、1987和1990年三次大選中獲勝，成為澳大利亞歷史上最成功的工黨領袖。

率真

霍克有時比較情緒化，喜怒溢於言表，但始終很有魅力。他善於溝通，言談舉止接地氣，喜歡體育，愛喝啤酒，這些都得到工人階級的讚許；他在產業關係和市場改革問題上的務實態度又得到工商界的首肯。

經年來，霍克嗜酒和女人緣好的名聲在外，以致於他在1980年當選國會議員後宣佈戒酒，以免醉酒後行為不端令國家丟臉。

其實，涉足政治之前霍克就深諳公眾形像、民眾擁戴的重要性，經常在電視上露臉，把記者請到自己家裏參加非正式的吹風會，1983年美洲杯帆船賽澳大利亞奪冠後還宣佈全部放假一天以示慶祝。

當時他有一句流傳後世的名言："如果因為員工今天沒去上班就開除他們，這個勞保就是個混球。"

不羈

他深信政治是不同理念之間的博弈，致力於改革，1980年代和財長保羅·基廷一起大力推動改革，推出全民免費醫療服務（Medicare），澳元上市交易，對金融業鬆綁，這些大手筆措施令澳大利亞經濟和社會面貌全面改觀。

霍克任內還改了國歌，用《前進，美麗的澳大利亞》取代原來的《天佑女王》（英國國歌），在國際舞台上跟美國維持一種建設性關係，同時與中國建立了強大的伙伴關係。

他堅決反對種族隔離，對南非採取金融制裁措施，還禁止有種族偏見的體育代表團入境澳大利亞。

1984年，霍克在公眾面前淚眼婆娑地透露了有關一個女兒染上毒癮的問題，他和全家因此度過的難捱經歷，他本人幾乎要為此辭職。

他最終沒有因為這件事辭職，而是在1991年在澳工黨領袖爭奪戰中被自己的副手基廷以微弱多數擊敗。

2014年，霍克接受澳廣採訪時說："回顧我的政治生涯，在政壇的最後一天是最開心的日子之一。有個反對黨成員說，'你是所有澳大利亞人的總理。'這句話暖到了我的心坎兒上。"