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美國政府在一日之內對中國通訊巨頭華為連出兩招，簽署禁止「外國敵對勢力」進入美國通訊系統的總統行政令，又將華為放上限制購買美國零件和技術的名單，再度撼動在貿易談判中遇挫的中美關係。

中國外交部發言人陸慷在周四（16日）表示，中方將採取必要的措施，堅決維護中國企業合法權益。

中國可能採取什麼行動？

同一天，中國宣佈正式拘捕兩名加拿大公民康明凱和斯帕弗。兩人已被拘留五個月，被指涉嫌從事間諜活動。

美國智庫新「美國安全中心」研究員卡尼亞（Elsa Kania）認為，這可能只是反擊行動的開始。她表示，拘捕上述兩名加拿大人，設下了北京出於政治需求、拘留外國公民作為「人質」的先例。她在接受BBC中文採訪時預測，美國籍商人、美國在華公司可能是下一個目標。

值得一提的是，中國的《外商投資法》載明，任何國家在投資方面對中國採取「歧視性措施」，中國可對該國家採取「相應的措施」。

華為遭遇市場與供應鏈的雙重打擊

BBC中文駐美記者 馮兆音

一日之內，華盛頓向華為揮出雙拳。總統行政命令以不點名的方式，在法理上禁止華為參與美國通訊網絡，切斷其市場凖入；美國商務部的「實體清單」則規定，今後如果沒有美國政府的批准，華為無法向美國企業購買零部件和技術。

若全面生效，估計後者對華為的潛在傷害比前者要大得多。與其他市場相比，華為的美國營收微不足道，但美國是華為供應鏈中關鍵一環。

三年前，另一家中國通訊公司中興被美國放上「實體清單」後，供應鏈幾乎完全被切斷。與中興相比，華為的商業體量更大，投放更多科研資源，自主創新能力更強。然而，美國供應商對華為來說依然舉足輕重，曾有媒體報道指，華為的核心供應商中，三分之一是美國企業。預料華為很難在短時間內找到替代供應商，尤其是在幾乎由美國企業壟斷的芯片業。

白宮前首席信息官佩頓（Theresa Payton）接受BBC採訪時向華為提建議，認為華為應該展現「完全的透明度」，將源代碼和硬件設施公之於眾，對外界敞開公司的大門，歡迎觀察人士的檢查。

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跨越黨派的美國國會支持

在政治極化的華盛頓，白宮打擊華為的決定獲得難得一見的兩黨讚譽。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這是有利國家安全的決定。「長久以來，我們知道外國通訊企業對我們造成的威脅，特別是像華為與中興這樣的中國企業。」

參議院情報委員會的民主黨領袖沃納（Mark Warner）說，這是必須要走的一步，反映出「華為、中興威脅美國與盟友通訊網絡安全」的現實。

情報委員會的另一位成員、共和黨人薩瑟（Ben Sasse）則發表聲明稱：「中國的主要出口產品是間諜。中國共產黨和像華為這樣的中國『私營企業』之間的界限，只是一種幻想。」

共和黨參議員科頓（Tom Cotton）在推文中稱，華為的遊戲結束了。

封殺華為對美國企業的影響

登上「實體清單」次日，華為發表聲明，警告美國企業會遭遇經濟重創，成千上萬的美國工作崗位或受影響。「沒有人會從這個決定當中受益，」華為在聲明中說，環球供應鏈中現有的合作與信任將遭遇打擊。

2018年，華為在零件採購上花費700億美元，其中110億美元付給了美國企業，包括高通、英特爾和美光科技等公司。

卡尼亞表示，如果美國通訊商和其他合作商被要求在短時間內除掉所有華為設備，其經濟利益會遭受損害。但要留待150天後、美國商務部出台實施計劃細則，才能估計具體影響。