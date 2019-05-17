華人建築傳奇貝聿銘去世，享年102歲

圖片版權 Getty Images Image caption 貝聿銘被視為是當代最著名的建築師之一。

著名美國華裔建築師貝聿銘（I.M.Pei）當地時間周四（5月16日）去世，享年102歲。

貝聿銘被視為是當代最著名的建築師之一。他的代表作品包括法國巴黎盧浮宮玻璃金字塔、美國華盛頓特區國家藝廊東廂和香港中銀大廈等。他曾榮獲1979年美國建築學會金獎、1983年普利茲克建築獎等。

1917年出生於中國一個望族家庭的貝聿銘，曾在香港和上海生活，成年後移居美國。他先後在麻省理工學院和哈佛大學就讀建築學。

移民美國

貝聿銘1917年4月26日出生於中國廣州，隨後在香港和上海等城市生活。他的父親貝祖貽曾擔任當時的中央銀行總裁、中國銀行總經理等職務。

上海外灘時髦的建築，使他隱約對這一領域產生濃厚興趣。貝聿銘曾回憶，捷克籍建築師鄔達克（Ladislav Hudek）設計的花園酒店是他當時最喜歡的建築之一，樓高24層，擁有客房200多間。

1935年，貝聿銘前往美國。他沒有依照父親期望的那樣學習金融，而是先後在賓夕法尼亞大學和麻省理工學院攻讀建築，並取得哈佛大學建築碩士學位。

1942年，貝聿銘與剛來美國讀書的中國留學生陸書華（Eileen Loo）一見鍾情，兩人隨後成婚。陸書華隨後成為其親密的顧問和得力助手。

圖片版權 AFP Image caption 他設計的巴黎盧浮宮金字塔，是他名氣最大的作品之一。

建築英才

1948年，貝聿銘獲得紐約房地產大亨威廉·澤肯多夫（William Zeckendorf）賞識，為其工作七年。在此期間，由他設計的第一個項目海灣石油大廈（Gulf Oil Building）完工，成為亞特蘭大的地標建築。

1955年，貝聿銘自立門戶，與合伙人成立了「貝聿銘及合伙人建築師事務所」（I.M.Pei & Associates），隨後兩度更名後成為「貝-考伯-弗里德及合伙人建築師事務所」（Pei Cobb Freed & Partners）。

在初期，貝聿銘的作品不以玻璃為主要建材，而是採用混凝土，包括1963年完工的紐約基普斯灣廣場（Kips Bay Plaza）、1964年完工的費城社會山塔（Society Hill Towers）和1967年完工的紐約銀塔（Silver Towers）。

貝聿銘第一個被普遍認可的項目，是1967年落成的位於科羅拉多州的國家大氣研究中心。隨後，他繼續設計了達拉斯市政廳和國家美術館（National Gallery of Art）東館。

位於華盛頓的國家美術館東館被採用三角形的設計方案，與周邊環境和諧一致，被譽為美國70年代最成功的建築之一，甚至連時任美國總統卡特也稱讚其是「公眾生活與藝術之間強烈聯繫的藝術象徵」。

1968年，貝聿銘及合伙人亨利·柯布（Henry N. Cobb）參與設計了美國波士頓的漢考克大廈（John Hancock Tower）。當時，該建築採用了大規模玻璃幕牆，但由於當時玻璃幕牆技術不夠成熟，建成初期曾經出現過玻璃脫落的事故。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡塔爾的伊斯蘭藝術博物館也是貝聿銘最著名的設計之一.

香山飯店和中銀大廈

1979年，貝聿銘開始設計位於北京西山的香山飯店。當時，該項目被視為是中國改革開放後，外籍設計師在中國進行的首個作品。

經過細緻考察，貝聿銘認為，香山飯店的設計必須體現中國建築藝術的精華，他因此採取傳統的園林風格與現代風格相結合的方式，飯店採用玻璃天頂，主體後是曲徑通幽的中式園林。

不過，香山飯店高額的造價以及對部分自然景觀的破壞，也使該項目一度引發非議。

貝聿銘在華人地區的另一件著名作品，是他設計的香港中銀大廈。1982年，中國銀行在香港籌建總部大廈，由於貝聿銘的父親貝祖貽便是中國銀行的創始人之一，中銀大廈的建設對於貝聿銘來說意義非凡。

由於中銀大廈位於香港核心商業地帶中環，樓高加上當地颱風季節強勁的風力，使得建築物的結構系統需要特別的設計。

此外，貝聿銘還曾回憶，由於香港人篤信風水，其為大廈設計的尖角亦備受指責「會帶來厄運」。不過八年後，中銀大廈最終落成，成為香港當時的第一高樓。

盧浮宮金字塔

貝聿銘曾說，「如果有一件事我知道我沒有做錯，那就是盧浮宮」。由他設計的巴黎盧浮宮金字塔，是他名氣最大的作品之一。

1984年，法國大革命即將迎來200週年，時任法國總統弗朗索瓦·密特朗（François Mitterrand）親自委托貝聿銘在這座曾經的法國王宮前進行擴建工程。

然而，金字塔方案一經公布便引發軒然大波。很多人質疑，玻璃的設計會破壞這座具有800年歷史的古建築風格。但在1989年，塔高21米，底寬34米，四個側面由673塊菱形玻璃拼組而成的玻璃金字塔最終建成。

人們驚喜地看到，當進入金字塔後，透過玻璃可以看到古典主義的老盧浮宮牆面和巴黎隨日光變幻的美麗天空，地下展廳也因日光而更加明亮。

貝聿銘認為，玻璃金字塔提供了一個擁有歷史價值和比喻意義的象徵性入口，從而使主入口得以深化和加強。