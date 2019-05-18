中美貿易戰、華為5G之爭，中巴關係與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰升級，美國對華進口商品加徵的關稅將由誰來支付？

2019年5月進入第三周，中美貿易戰升級，硝煙滾滾，雙方都宣佈了向對方商品的新徵關稅措施，數額之大讓全球金融市場震蕩。在英國，華為設備有望被允許「有限」參與其5G網絡建設，華為表示願意同包括英國在內的各國政府簽訂「無監控協議」。美國總統特朗普隨後簽署行政命令，宣佈國家進入緊急狀態，需警惕「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成的國家安全威脅，被外界認為針對華為。禁令對華為將產生多大影響？

在巴基斯坦，一家五星級酒店發生「針對中國人」的槍擊事件。另外，澳大利亞前總理鮑勃·霍克（Bob Hawke）和華裔建築師貝聿銘（I.M.Pei）在本周相繼離世。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下五大主題受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中美貿易戰硝煙再起

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰硝煙四起

在美國將2000億美元中國商品的關稅稅率上調至25%後，中方採取反制措施，5月13日晚宣佈將總價值600億美元美國商品的關稅比例提高至10%到25%。受此消息影響，美國市場表現焦慮。投資者擔心，全球最大的兩個經濟體之間的貿易戰可能進一步升級，導致全球經濟脫離正軌。

中國近日舉辦亞洲文明對話大會，中國國家主席習近平的發言被指針對由貿易戰開始急劇惡化的中美關係，尤其是最近引起諸多討論的「文明衝突論」。

此外，中美貿易戰的議題，已從2018年美國中期選舉，延伸至2019年特朗普開始凖備競選連任的語境之中。

特朗普宣佈，6月底將與中國國家主席習近平在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會中會面。

2. 華為5G之爭

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華為董事長梁華5月14日表示，華為願意同包括英國在內的各國政府簽訂「無監控協議」。據報道，英國可能允許華為設備「有限」參與其5G網絡建設，即會對華為的參與進行一些限制。此前一些國家擔憂中國會把華為產品用於監控，而華為否認其產品將帶來任何間諜或破壞風險，堅稱公司是獨立於中國政府的一家民營企業。

但是，美國總統特朗普在華盛頓時間5月15日簽署行政命令，宣佈國家進入緊急狀態，需警惕「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成的國家安全威脅。這一行政命令當日生效，被普遍認為意在禁止美國公司使用外國通訊設備，尤其針對中國的通訊巨頭華為。

這一命令賦予美國商務部權力，禁止「對國家安全製造不可接受的風險」的相關交易。行政命令中雖未提到具體公司或國家名字。但外界觀察人士普遍認為，這一禁令矛頭指向華為，為未來封殺華為打下法規基礎。對於一家全球化時代的科技企業，不能採購美國的元器件，可能面臨滅頂之災。禁令對華為將產生多大影響呢？

3. 中巴關係

圖片版權 Pearl Continental Hotel Image caption 遭受攻擊的「珍珠大陸酒店」受到投資人的喜愛

5月11日，巴基斯坦官員表示，3名槍手在俾路支省的瓜達爾闖入「珍珠大陸酒店」（Pearl Continental Hotel）開槍，至少有一人被打死。

酒店毗鄰中國投資數十億美元開發的瓜達爾港。巴基斯坦俾路支省分離團體"俾路支解放軍"表示對攻擊事件負責，並表示他們的攻擊目標是中國人和其他外國投資者。

瓜達爾港是中國「一帶一路」項目的一部分，俾路支解放軍反對中國對瓜達爾港開發案的投資，表示開發案對當地居民沒有幫助。

Image caption 一名巴基斯坦女子（圖右）在牧師安排下，與一名中國男子結婚，卻不知情地跌進人口販子網絡。

巴基斯坦為吸引更多中國投資，向持中國護照的遊客提供落地簽證，這也為中國男子到當地尋找新娘提供了便利。中國近年通過「一帶一路」下的中巴經濟走廊計劃，在當地投資數十億美元建設港口、道路、鐵路和能源項目，伴隨資金而來的，是上萬名中國人。

越來越多中國男子娶巴基斯坦女子為妻子，但同時也為犯罪團伙也從中發現了有利可圖的商機，把巴基斯坦女子賣到中國從事性交易。

巴基斯坦當局早前逮捕數名中國和巴基斯坦公民，指控他們涉嫌欺騙巴基斯坦年輕女孩假結婚，然後送到中國強迫他們賣淫。

4. 霍克、貝聿銘去世

圖片版權 Getty Images Image caption 鮑勃·霍克是澳大利亞工黨政府中任期最長的總理

澳大利亞第23任總理鮑勃·霍克（Bob Hawke）2019年5月16日在悉尼家中去世，享年89歲。

霍克1983年至1991年期間任澳大利亞總理，是中間偏左的工黨總理中任期最長的一位，也是歷史上支持率最高的一位總理。

他推動成立亞太經合組織，有"APEC之父"美譽，也是亞洲博螯論壇創始人之一；從1978年開始，一生曾百餘次訪華。

圖片版權 Getty Images Image caption 貝聿銘被視為是當代最著名的建築師之一。

著名美國華裔建築師貝聿銘（I.M.Pei）當地時間周四（5月16日）去世，享年102歲。

貝聿銘被視為是當代最著名的建築師之一。他的代表作品包括法國巴黎盧浮宮玻璃金字塔、美國華盛頓國家美術館東館和香港中銀大廈等。他曾榮獲1979年美國建築學會金獎、1983年普利茲克建築獎等。

1917年出生於中國一個望族家庭的貝聿銘，曾在香港和上海生活，成年後移居美國。他先後在麻省理工學院和哈佛大學就讀建築學。

5. 英國奇事

圖片版權 Klara Dollan Image caption 卡萊拉·多蘭和女兒阿梅利亞

英國女子卡萊拉·多蘭臨盆一刻才知道自己懷孕。一日早晨，她突然腹痛難忍，正趕上開始新工作的第一天，她急忙吞下幾粒止痛片搭公車上班。誰知，幾小時後懷裏抱上六斤多的寶寶。

統計數字顯示，大約每2500個孕婦中就有一個直到分娩才知道自己懷孕，這種現象被稱作「神秘懷孕」。