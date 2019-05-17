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「@華為 5G，安息吧，謝謝參與遊戲。」美國參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）在特朗普針對通訊行業發佈行政禁令後發出這樣一條推特。

美國商務部隨後透露，將把華為及70家關聯企業列入「實體清單」（Entity List）。與此相關的禁令一旦生效，就意味著如果沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買元器件。

對於一家全球化時代的科技企業，不能採購美國的元器件，可能面臨滅頂之災。華為的前車之鑒是中興——在被列入「實體清單」後，這家巨頭一時間「主要經營活動無法進行」。

因此，科頓認定華為要失敗退場，不是沒有理由。但也有專家認為，華為不同於中興，其「備胎」計劃、5G技術的專利護城河給它留下了博弈的籌碼。

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授接受BBC中文採訪時稱，華為不同於中興，華為在科研和供應鏈的安排上比中興做得好。

華為供應鏈和美國企業

禁令對華為將產生多大影響，取決於華為供應鏈對美國企業的依賴程度。

2018年華為召開供應商大會，數以千計的供應商中，有150家主要供應商參加。華為為其中92家頒獎，這些企業中有33家來自美國，包括英特爾、高通、博通等芯片企業，佔比超過三分之一。

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這一比例與中興相似，後者約有20%至30%元器件，包括基帶芯片、射頻芯片、存儲等從美國採購，而這些核心元器件不易找到替代品，從而導致中興在禁令生效後陷入停滯。

與中興不同的是，華為早就建立了自己的芯片企業——海思（Hisilicon）。但海思生產的芯片還不能完全覆蓋自己的產品線，華為依然需要直接採購美國芯片廠商的產品。賽迪智庫報告顯示，2015年華為的芯片採購總額140億美元左右，其中，採購高通芯片18億美元、英特爾芯片6.8億美元、鎂光芯片5.8億美元，博通芯片6億美元等，涉及多家美國公司。

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授向BBC中文表示，禁令對華為中短期生產肯定有影響，對已經設計好但未完成器件採購的產品，影響最大。

為了讓美國撤除禁令，中興付出了巨大代價，包括14億美元民事罰款，還必須在30天內更換董事會和管理層，並允許由美國選擇的合規小組入駐檢查，成本由中興承擔。

「備胎」計劃

圖片版權 Reuters Image caption 一家華為供應鏈企業

「根據我們的研究，華為不同於中興，華為在科研和供應鏈的安排上比中興做得好。」黃錦輝稱。

此前，任正非對媒體強調，華為絶不會遭遇中興通訊那樣的情況，「我們多年來在研發上大量投入……中興遭遇的事情不會發生在華為身上。」

5月17日凌晨，華為海思總裁何庭波發表了一封致員工的信稱，「公司多年前做出了極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進芯片和技術將不可獲得」，而華為「為了這個以為永遠不會發生的假設......為公司的生存打造『備胎』」。「緩衝區已經消失，每一個新產品一出生，將必須同步 『科技自立』的方案。」

原本「擔心許多芯片永遠不會被啟用，成為一直壓在保密櫃裏的備胎。」 「今天，是歷史的選擇，所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉『正』。」

華為的提前凖備和技術積累，被認為是其不會像中興那樣陷入停滯的理由。

黃錦輝分析，長期來看，華為依然有籌碼，在即將到來的5G時代，華為握有數量可觀的專利，能夠與美國等企業分庭抗爭。

比如，華為正在與高通進行專利談判，路透社透露，雙方的和解方案中就包括在5G技術領域進行交叉專利授權。如果完全撕破臉，中美在5G時代是「雙輸」的結局。

專利數據統計公司IPlytics發佈報告顯示，截至今年4月，全球5G標凖必要專利總量約6萬多件，中國企業申請的5G標凖必要專利數約佔35%，華為以15%的佔比名列第一。

圖片版權 Reuters Image caption 2019年拉斯維加斯CES展上高通展示自己的5G技術。

此外，華為可借已儲備的元器件完成短期的生產。海通證券分析稱，華為對此有預期凖備，儲備大量短期需從美國進口的關鍵元器件。

「如果美國商務部在150天內確實出台進一步的管制方案並限制對華為出口，我們判斷短期影響華為可以克服，超過一年時間則需觀察華為打造自主可控供應鏈的進展。」

華為還有一個籌碼，即與美國企業的利益捆綁。華為並未上市，但華為在美的供應商「應聲而跌」。5月16日，美國芯片供應商高通與博通的股價分別下跌4%和2.33%。華為的光學元件供應商NeoPhotonic暴跌20.63%，創下近4年來最大單日跌幅。

華為的回應稱，（出口禁令）會對與華為合作的美國公司造成巨大的經濟損失，影響美國數以萬計的就業崗位。

分析人士認為， 美國高科技公司在中國市場的利益巨大，很多美國高科技企業的利益不僅僅是中國市場本身，而是借助中國高科技企業的產品進入全球，如果真正「脫鉤」，會損傷美國整體產業競爭力。

中美科技自起爐灶

相比於貿易領域的"邊打邊談"，中美兩國在科技領域上的碰撞更加激烈。

倫敦政經學院教授金刻羽在今年的達沃斯論壇上分析，中美之間在貿易領域並不是競爭關係而是互補關係，卻依然還在打貿易戰。但科技領域，則是完全另一番光景，比如人工智能等，如果拉到了更多的數據和市場，就會有更大的機遇，因此中美在這個具體領域就會進行真正頭頂頭的競爭。

「我想像一個世界，一分為二，一半用中國的信息系統和基礎設施，另一半用美國的信息系統和基礎設施，這樣做明顯會有巨大的效率減損。」

黃錦輝也同意中美間在科技上「分野」的可能性。但他認為這並不是新聞，以前無論是3G時代、4G時代，甚至是電視技術、高清視頻等，新技術的出現都伴隨著劇烈的標凖之爭，長期來看，依然是商業力量的推動力來決定最終誰會勝出。