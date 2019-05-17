從蘇州到巴黎 貝聿銘留下的地標性建築

圖片版權 AFP Image caption 貝聿銘設計的最著名的建築之一是巴黎盧浮宮的玻璃金字塔。

全世界最著名的建築大師之一、華裔建築師貝聿銘（I.M.Pei）以102歲高壽辭世。他設計的眾多建築成為世界很多都市的地標。

他設計的最著名的建築之一是巴黎盧浮宮的玻璃金字塔。在1989年這個建築開放之前，玻璃金字塔的設計受到了廣泛的惡評，但後來卻被法國人視為珍寶，成為地標性建築。

圖片版權 AFP Image caption 巴黎盧浮宮的玻璃金字塔將古老和現代完美結合，成為法國的地標性建築。

貝聿銘設計的建築遍布全球，從美國俄亥俄州克利夫蘭的搖滾名人堂，波士頓的約翰·肯尼迪圖書館，到日本的美秀博物館，中國香港中銀大廈等都留有他的印記。而他給新加坡的新門廣場的設計，將多個摩天大樓已驚人的角度呈現給世人。

貝聿銘的許多作品已經成為標誌性和有影響力的建築，反映出對精確幾何、平面和自然光的強調。

圖片版權 AFP Image caption 貝聿銘設計了香港中銀大廈，把它充滿詩意地比做充滿希望的春筍，成為香港地標。

貝聿銘先生說過，設計大型公共建築需要對過去的認識，但也需要探索的勇氣。

1983年，他獲得了常被稱為諾貝爾建築獎的普利茲克獎。

圖片版權 Getty Images Image caption 貝聿銘設計的波士頓肯尼迪圖書館。

貝聿銘在卡塔爾多哈設計了伊斯蘭藝術博物館。為此他曾經過數月的旅行尋找靈感。該館於2008年開放， 受到交口讚譽。

他曾對英國的《泰晤士報》記者表示，他不了解伊斯蘭教，所以他就去研究了伊斯蘭教先知穆罕默德的生平，還去了埃及和突尼斯旅行。

圖片版權 AFP Image caption 貝聿銘80多歲時在卡塔爾多哈設計了伊斯蘭藝術博物館。為此他曾經過數月的旅行尋找靈感。該館於2008年開放， 受到交口讚譽。

貝聿銘在全球各地超過一半的設計都獲得了國際上重大的建築大獎。

圖片版權 Getty Images Image caption 貝聿銘設計的美國俄亥俄州克利夫蘭的搖滾名人堂。

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 在87歲，貝聿銘為故鄉蘇州設計了博物館新館，展現東方建築的神韻。

在87歲，貝聿銘為故鄉蘇州設計了博物館新館，展現東方建築的神韻。