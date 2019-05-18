法羅群島擠入太多遊客 被迫「閉島」修復

圖片版權 Visit Faroe Islands/Tróndur Dalsgarð Image caption 法羅群島關島維護：是公關手段還是可持續旅遊的新嘗試？

在北大西洋，坐落著一群火山島，以島上風光的粗獷之美聞名於世。而在越來越多遊客慕名而來的同時，法羅群島（Faroe Islands）今年宣佈，暫時關閉其部分島嶼。

這些島嶼位於挪威與冰島之間。一來這裏，首先會吸引你注意的，通常是天氣。

當飛機搖搖晃晃地降落在維格爾機場（Vagar Airport）的時候，會有陣陣怪風前來迎接，走出航站樓時，強大的風力甚至可以讓你站不住腳。

就在上個月，當群島當局宣佈將把11個熱門景點關閉兩天的時候，他們還打起了招募志願者的廣告。

「因維護所需，島嶼關閉，同時向義工旅行開放，」廣告視頻中表示。

在成千上萬封申請中，法羅群島選擇了100個人。他們年齡介於18至75歲之間，來自25個國家，最遠來自澳大利亞。

這些「志願者」自願支付機票錢，會在選定的地點工作兩天。作為回報，他們可以食宿免費。

抵達之後，他們被分作不同顏色的隊伍，跟當地人一起在18個島嶼上工作。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 棕隊帶著錘子、推車以及鋤頭上路了……他們還帶了足夠長的繩索，以免霧天導致路滑摔倒。

「棕色隊」很快便在島上最重要的歷史遺跡奇爾丘伯烏（Kirkjubour）村附近開工，這裏有大約50人居住，位於法羅群島最大島嶼斯特萊默（Streymoy）之上。

這支隊伍的成員來自英國、挪威、丹麥和愛爾蘭等國家，他們中大多數人都對即將面臨的狀況沒有預期。

等待他們的是一條長7公里的岩石小路，這條路一路蜿蜒，延伸至霧氣彌漫的群山之中，他們接下來就要在這裏，花一整天的時間搬運重型巨石。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 帶著諸多工具爬山尤其艱難。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 在路的開端處，棕隊釘上了一樁標記。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 志願者在搭建石標。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 即使在霧再重，步行者也應該能夠看到相鄰的石標，這是在危險天氣中保持安全的基本規則。

一天下來，團隊中的每個人都或多或少被劃傷，有些許疼痛，但他們發現了一些之前從未留意到的肌肉。

不過對許多人來說，他們感到了一種深深的滿足感和歸屬感。

丹麥志願者阿本斯（Casper Abenth）就是其中一員。他自願逃離坐班式的辦公室裏工作，主動尋找挑戰。

「這是很艱苦的工作，我們要面對很多情況，風很大，還要搬很多很重的石頭，」他說。

第二天，他們搭建石頭小路的工作繼續。

而在另外一邊，綠隊成員們正在沉船穿越大海，經過被團團霧氣籠罩的岩石前哨，抵達桑島（Sandoy）。

他們到達的地方是斯卡瓦內斯（Skarvanes）村，這裏的居民不到10個人。

這組人來自德國和美國，他們的任務是修復以前的石子路，修補幾扇大門，以及搭建可以幫助人們跨越柵欄的梯子。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 綠隊在一個陡坡上修路。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 志願者們沿著小路挖掘水道，這可以讓遊客更加安全。

圖片版權 Visit Faroe Islands/Tróndur Dalsgarð Image caption 志願者正在搭建跨越柵欄的梯子，這是連接小路的唯一辦法。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 志願者們加固了由於山體滑坡遭到破壞的狹窄通道，使得行山更加安全。

圖片版權 SAVIOUR MIFSUD Image caption 這個小組在200米高的山頂的寒冷霧氣下工作。

與此同時，其他幾組志願者也在忙著進行其他項目。有的人在建造觀察點，以便更好地保護自然和鳥類保護區。

圖片版權 Visit Faroe Islands Image caption 黃隊用碎石取代了以前通向Klaksvík附近山頂的小路。

法羅群島的未來？

在兩天艱苦的工作之後，活動主辦方法羅群島旅遊局部門（Visit Faroe Islands）告訴志願者們，他們的工作「成果顯著」，遠遠超出預期。

「很高興看到這麼多來自世界各地的人與當地村民和農民融入到一起，他們目標一致，都十分賣力，」項目主管霍伊高德（Guðrið Hojgaard）說。

同時，法羅當局還公布，將在2020年推出另一類似項目。

「義工旅遊」這個概念並不新奇，最近幾年來，已經有類似項目在其他地方陸續推出。

那麼法羅群島的這個項目，究竟是本著負責任的態度在當地進行的新嘗試，還是只是為了吸引更多遊客而精心設計的宣傳活動呢？

當地島民說，這些維護項目事先與他們進行過溝通協調，以他們的需求為先。

在一些地區，為避免破壞脆弱的生態系統，項目甚至對原有計劃進行了調整。

「這是為了當地人而必須要做的事情，」桑島農民德貝斯（Jacob Martin Debes）稱。

Image caption 農民德貝斯與綠隊一起工作了兩天。

「所以，這不僅僅是一場公關活動，」他說，維修項目的主要受益者將是當地居民。

「並非另一個冰島」

對於法羅群島來說，現在最大的問題是，如何在吸引更多遊客和保護生態系統與傳統生活方式之間取得平衡。

想要推動旅遊業蓬勃發展似乎不太現實。法羅群島是屬于丹麥王國的一個自治國家，它並不為世人所熟知，即便在斯堪的納維亞半島也是如此。

「法羅群島要做市場營銷並不容易，因為它地理位置太偏僻，」瑞典志願者約翰森（Hakan Johansson）說。

BBC 法羅群島 51,312 人口

80,000 隻綿羊

18 座火山島

110,000名游客，2018年 資料來源：Visit Faroe Islands

來這裏旅遊也是一個令人頭疼的問題。

以英國為例。英國可能是法羅群島的巨大潛力市場，而英國與這裏唯一的直航航班位於愛丁堡，歐洲大陸的其他國家也面臨同樣問題。

但改變已經開始出現。

冰島被一些法羅群島居民視作文化和語言上的老大哥，每年可以吸引超過兩百萬遊客前往。

2018年法羅群島吸引的遊客數量達到11萬人，旅遊業增長10%，有人預計，法羅群島很快會在旅遊業上追隨冰島的步伐。

「我們不想成為新冰島。我們想要保持這裏以往的樣子，」一個當地旅遊業代表稱。

「我們不想要那些醜陋的酒店和公寓佔領我們的島嶼。我們必須保護當地農民和他們的綿羊。」

這裏的首府托爾斯港（Torshavn）風景如畫，人口約達2萬。這裏僅有兩家酒店，還有兩家正在建設之中。

法羅群島總理阿克塞爾·約翰森（Aksel Johannesen）明確表示，在考慮所有大型計劃時，他都把關照當地社區及環境視作自己的「重大責任」。

「在歡迎全世界人民來體驗法羅群島的同時，我們同樣需要保護我們現有的一切，以確保一個可持續的未來，」他說。

Saviour Mifsud是一名居住在法羅群島的攝影師。