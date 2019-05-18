圖片版權 American Police Image caption 現年62歲的馬洛里，因間諜罪被判刑20年。

美國前中情局特工凱文·馬洛里（Kevin Mallory）因2017年向中國間諜出售美國機密軍事情報罪名成立，被判刑20年。

現年62歲的凱文·馬洛里，2018年6月被裁定罪名成立，本周五（5月17日）被判刑。

在去年兩個星期的審訊過程中，法庭上呈現的證據包括一份監控視頻，顯示他在一個郵局將絶密資料掃描到數碼儲存卡上。

美國司法部表示，2017年3月和4月，他還曾去中國上海與中國特工見面。

弗吉尼亞州東區的檢察官特威利格（Zachary Terwilliger）在一份聲明中表示，馬洛里不僅嚴重危害國家安全，也危害那些冒著生命危險保衛國家的人的安全。

他說：「本案應該向所有打算違背公眾信任破壞國家安全的人髮出明確的信號。我們對這些關係到國家安全的重大案件，無論多麼棘手一定會決不罷休窮追猛打。」

圖片版權 Reuters Image caption 美國中情局因內線告密，在2010-2012年間損失了多達20名在中國的情報人員。

據美國司法部透露，馬洛里曾經在不少政府機構內擔任過掌握機密情報的職務。

他曾經是美國中央情報局（CIA）機密案件負責人，還曾擔任國防情報局（DIA）的情報官。判決之後，馬洛里的律師表示，他將就判決提出上訴。

在馬洛里被宣判後，美國司法部國家安全助理檢察官約翰‧德默斯（John Demers）表示，「美國前情報官員成為中國的目標，背叛祖國和戰友的趨勢令人觸目驚心，本案是這種趨勢的一個例子。」

今年5月初，前中情局特工李振成承認向中國洩密。檢控人員說，香港出生的李振成2018年1月因為涉嫌向中國出賣美方線人被捕，他被指協助中方在2010至2012年搗毀美國在華間諜網，這個時期有約20名中情局在中國的線人被殺或監禁，是美國情報網近年最嚴重的損失。

2018年6月，美國前情報官員羅恩·羅克韋爾·漢森（Ron Rockwell Hansen）被控為中國當間諜。當時，美國司法部表示，漢森曾企圖向中國傳遞敏感情報，獲得80萬美元的獎勵。

中美諜戰大事記

圖片版權 AFP Image caption 美國駐華大使館門外值勤的中國武警。

2010年: 美國深入中國政府的情報收集陷入停滯狀態

2011年: 美國在中國的線人陸續失蹤，不清楚是中情局網絡被入侵還是有內線協助中方確認了這些情報人員

2012年: 聯邦調查局展開調查

2014年5月：5名中國軍官被指控竊取美國公司內部文件及商業機密，同月，中國稱自己成為美國間諜的頭號目標

2015年：中情局撤走駐華使館的職員，擔心中方從政府電腦竊取了資料，可能暴露了情報人員

2017年5月：《紐約時報》引述4名前中情局官員稱， 2010至2012年間有多達20名中情局特工在中國被殺或被判刑

2017年6月：前中情局職員凱文‧馬洛里被捕，被控向中國情報人員提供最高機密文件

2018年1月：前中情局官員李振成在美國被捕

2018年6月：美國前情報官員羅恩·羅克韋爾·漢森被控為中國當間諜

2019年5月：前中情局職員凱文‧馬洛里被判刑20年