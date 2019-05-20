圖片版權 Getty Images Image caption 在美國關稅的打擊下，中國境內的製造業可能將產能轉到一些東南亞國家。

中美貿易戰硝煙四起，戰事升級，中國企業向美國出口商品面臨巨額關稅。在中國設廠的製造商是否會尋求將生產線轉移到不受加徵關稅影響的國家？

中國南部的近鄰越南就是其中一個受益國家。

那麼中國企業對越南的投資都有哪些新變化？

首先值得注意的是，早在去年9月美國實施第一輪制裁之前，包括中國公司在內的外國企業已在越南布局，以利用越南廉價勞動力和有利的商業環境。

中國對越南直接投資額 (單位：十億美元)

美國智庫彼得森國際經濟研究所的瑪麗·洛夫利（Mary Lovely）說，「隨著中國工資水平持續上漲，越南也獲得更多投資。」

也有跡象表明，自去年美國對中國實施制裁以來，投資已加速。

2019年前四個月，中國對越南投資已達到2018年全年投資額的65%。

中國對越投資飆升已是事實，但這與關稅影響有多大關係？

越南的成功

越南經濟在過去十年快速增長。

該國製造業表現尤為突出，以宜家為代表的跨國企業在越南加大投資。

越南GDP年增長百分比

儘管行業發展需要一個長期過程，但專家指出，越來越多證據顯示，美國對中國商品日益嚴苛的關稅制裁在進一步推動對越南的投資。

「許多公司在貿易戰之前，已經在中國海外投資生產，尤其在東南亞地區，」香港的貝克·麥堅時（Baker & McKenzie）律師事務所表示，「近期的貿易摩擦不過是加速了這種轉變。」

然而也有明顯跡象表明，製造業的快速增長給越南帶來了壓力。

據國際勞工組織統計，2018年越南工業就業人口剛超過1450萬人。

而中國工業就業人口超過2億。

越南勞動力成本上升 平均月工資（美元）

越南勞動力成本正在上升，年輕勞動力的數量也遠比不上龐大的中國。

越南持續吸引外資的能力還受限於土地價格和工廠成本上漲。

根據越南地產公司JLL的統計，2018下半年越南南部廠房租金上漲11%。漲價的原因被歸結為由於貿易戰從中國轉移而來的生產商。

圖片版權 Getty Images Image caption 越南南部的胡志明市是該國主要的製造業地區。

制裁越南？

對於為了躲避關稅而將全部或部分供應鏈從中國轉移到越南的公司而言，美國也有可能對越南採取制裁行動。

一些跨國公司採取「中國加一」的方式——公司在中國保持生產，同時也在亞洲其他一個勞動力成本較低的地區生產運營。

美國政府意識到，將生產運營向海外轉移是中國企業規避制裁的一種方式。

美國總統特朗普近期發表推文稱，「許多被徵稅的公司將離開中國轉移到越南等其他亞洲國家。因此中國才如此急於達成協議。」

在中美不斷升級的貿易戰中，「越南製造」這個標籤可能不足以讓製造商躲避美國關稅。