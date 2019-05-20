泰國一隻狗拯救被活埋棄嬰
- 2019年 5月 20日
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泰國北部一村莊有一隻名為「乒乓」的狗發現有棄嬰被活埋後，不斷吠叫引途人注意，其後成功救出棄嬰。
據稱，泰國一名15歲的小媽媽，因為希望向自己父母隱瞞懷孕，於是將她的嬰兒活埋。
這只狗發現棄嬰被活埋後，不斷吠叫及挖掘地面，然後狗主發現棄嬰的一隻腳伸出地面。
當地村民馬上將男嬰送到醫院，經過醫生檢查及清理後，嬰兒並無大礙。
狗主尤薩（Usa Nisaikha）表示，小狗因為曾經被車撞倒，導致其中一隻前肢殘廢。
他向當地報章 (Khaosod Newspaper)表示，「它非常忠誠和順從，當我外出的時候，它會替我照顧我的牛只。所有村民都十分愛它。」
這名小母親被指控殺人未遂和遺棄孩童的罪名起訴。
泰國春龐縣 (Chum Phuang)警察局一名警員向《曼谷郵報》（Bangkok Post）表示，這名小母親對自己的行為感到後悔，現正接受父母及心理醫生的照顧。小母親的父母亦決定將男嬰撫養成人。