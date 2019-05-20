史瓦辛格決定不起訴飛踹偷襲者

圖片版權 AFP Image caption 阿諾敦促粉絲將注意力集中在運動員上，而非飛踢他的人。

荷里活影星阿諾·史瓦辛格（阿諾·施瓦辛格，Arnold Schwarzenegger）在南非一活動中被飛踢後表示，他將不會起訴偷襲自己的男子。

現年71歲的阿諾史瓦辛格，在南非約翰內斯堡出席年度阿諾經典非洲運動賽事，他在與另外一名粉絲交流時，被一名男子從後對他飛踢。該名施襲的男子在事件後被扣押。

不過事件發生後一天，阿諾表示不會對施襲者有進一步行動。

這段視頻在社交媒體上被廣傳。從視頻可見，阿諾正在擺姿勢及拍攝，然後被人從後飛踢。

這名曾經在電影《終結者》中演出的明星，被人從後飛踢後向前撲倒，施襲者跌倒在地上，然後馬上被保安人員制伏，其後被送到警方手中。

史瓦辛格在推特發佈帖文，向他超過400萬的追隨者表示，「我以為我只是被擁擠的群眾推倒，這事經常發生。跟大家一樣，在觀看影片後，我才知道自己被踢倒。」

他在事件發生後一天，回應他的粉絲，表示不會向施襲者提告。

「在南非的阿諾經典非洲運動有90種運動，超過2萬4千名不同年紀的運動員，鼓勵我們做運動。我們將注意力集中在運動員身上吧。」

阿諾經典非洲運動賽事於每年5月舉行，包括健美和體育競賽等一系列活動。