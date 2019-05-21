上海、倫敦、紐約受威脅：全球海平面上升意外加速

圖片版權 Getty Images Image caption 科學家們認為，由於格陵蘭和南極洲的融化加速，全球海平面的上升速率可能遠遠超過預期。

最新研究顯示，由於格陵蘭和南極洲的融化加速，全球海平面的上升速率可能遠遠超過預期，倫敦、紐約、上海未來都可能受到威脅。

與此同時，中國發佈了最新的《中國海平面公報》顯示，1980－2018年，中國沿海海平面上升速率為3.3毫米/年，高於同時段全球平均水平。

新的一項國際專業研究發現，海平面上升的速度實際上遠超出科學家們過去的預計。

過去長期以來的看法是，到2100年，世界海平面將最多上升近一米。但基於專家意見的新研究預測, 實際水平可能是這個數字的兩倍左右。

按照這個速度發展，沿海三角洲的大城市面臨威脅，一些國家可能不再適宜居住，這可能導致數億人流離失所。

過去的預測爭議

海平面上升問題，是聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）在2013年發表的第5次評估報告時，提出的最具爭議的問題之一。

當時發表的報告稱，如果不大幅度減少排放，地球的持續變暖將使全球水平面在2100年升高52厘米至98厘米之間。

許多專家認為，這是一個非常保守的估計。

研究冰融的科學家們還擔心，目前用來預測巨大冰蓋對海平面影響的模型有問題，它們並沒有捕捉到這些冰蓋現在如何融化的所有不確定性。

末日審判

為了更清楚地了解情況，該領域的一些主要科學家根據他們對格陵蘭、南極洲東部和西部地區發生的情況的了解進行了預測。

研究人員認為，如果繼續沿著目前的排放率軌跡發展下去，那麼到 2100年，世界海平面很可能上升62厘米至238厘米。這將是在全球變暖最嚴重情況下發生，即全球氣溫上升到5°C左右。

該研究報告的領銜作者、英國布里斯托大學的喬納森·班伯教授表示，海面冰層融化很可能使海平面升高，其幅度在7至178厘米範圍內，但如果再加上海面冰層以外的（陸地）冰川和冰蓋融化，以及海洋升溫導致的熱膨脹效應，就會得出完全超過兩米的結論。

圖片版權 Jonathan Bamber Image caption 對全球平均氣溫上升到2°C預計，格陵蘭的冰蓋融解仍然是造成海平面上升的最大因素。

IPCC2013年的報告只考慮了「有可能」發生的事情，從科學角度來說，這意味著他們研究了17%-83%的可能性。

而這項新的研究考察了更廣泛的概率結果，涵蓋了5%至95%的預測。

對全球平均氣溫上升到2°C預計，格陵蘭的冰蓋融解仍然是造成海平面上升的最大因素。然而，隨著氣溫的進一步升高，更大的南極冰蓋融解也開始起作用。

倫敦、紐約和上海將受到威脅

新報告的作者認為，這種情況將對地球產生巨大的影響。

他們計算出，全世界將失去相當於179萬平方公里的陸地面積，這大約相當於利比亞國土的面積。

Image caption 新研究報告指出，如果海平面上升過高，孟加拉國大片地區很難以適宜人們繼續居住生活。包括上海、倫敦和紐約在內的一些全球主要城市也將受到威脅。

大部分土地損失將發生在重要的糧食種植區，比如尼羅河三角洲等。

孟加拉國大片地區很難以適宜人們繼續居住生活。包括倫敦、紐約和上海在內的一些全球主要城市也將受到威脅。

必需大幅減排

班伯教授表示，敘利亞難民危機導致約100萬難民進入歐洲。而如果海平面上升兩米，被迫流離失所的人數會高出大約200倍。

報告作者強調，如果能在未來幾十年內大幅減排，人類仍有時間避免這種災難。

這項研究報告發表在《美國國家科學院學報》上。

該報告的作者承認發生極端狀況的機率很小，但表示不能忽視這種可能性存在。

中國發佈的預警

近期，中國也公開發佈了2018年《中國海平面公報》，顯示在1980至2018年，中國沿海海平面上升速率為3.3毫米/年，高於同時段全球平均水平。

中國自然資源部海洋預警監測司公開發佈的這份公報指出，近7年海平面均處於近40年來的高位。

圖片版權 Jonathan Bamber Image caption 科學家們根據他們對格陵蘭、南極洲東部和西部地區發生的情況的了解進行了預測。

公報稱，沿海海平面持續偏高，長期累積效應直接造成灘塗損失、低地淹沒和生態環境破壞，並導致風暴潮、濱海城市洪澇、鹹潮、海岸侵蝕和海水入侵等災害加重。

公報稱，同時沿海地區地面沉降導致相對海平面上升，加大海岸帶災害風險。為有效應對海平面上升影響，應加強科學調查監測和評估，優化海岸帶空間布局，加強生態保護與修復。