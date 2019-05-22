中美貿易戰：百家鞋商發「災難」 警告, 美中關係或已質變

圖片版權 Getty Images Image caption 美國鞋襪經銷商協會（Footwear Distributors and Retailers of America）估計，高關稅下鞋襪售價會大幅上升。

國際制鞋巨頭聯署敦促特朗普結束貿易戰，警告增加關稅對消費者將造成「災難性」影響。中國美國商會對BBC表示，會員對美國政府制裁華為的後果 「真正感到擔憂」。

與此同時，有美國的中國問題專家指出，現在再爭論「貿易戰」是非似乎已意義不大，因為隨著白宮對華為動手，爭端已超越貿易而質變為一種全面戰略遏制的開端。

耐克和阿迪達斯百企聯署警告

包括耐克 (Nike) 和阿迪達斯 (Adidas)等173家公司在聯署信中表示，特朗普總統將美國進口中國商品關稅提高到25%，「將對美國工薪階層造成更大衝擊」。

簽署聯名信的，包括總部在英國的世界名牌鞋類製造商其樂（Clarks），馬丁靴（Dr Martens），以及總部在美國的品牌匡威（Converse）等等。他們稱，雖然美國對鞋襪類產品徵收的平均關稅為11.3%，但在某些情況下可能高達67.5%。

聯署公司敦促，現在是結束貿易戰的時候了。他們警告說，提高關稅威脅到一些美國企業的未來。

這些公司表示，在這些關稅之外再增加25%，將意味著一些美國工薪家庭可能要為他們穿的鞋子繳納近100%的關稅。

在華盛頓和北京未能達成貿易協議後，美國最近將2000億美元中國商品的關稅從10%上調至25%。

中國採取報復行動，宣佈計劃從6月1日起對已加徵關稅的600億美元清單的部分美國商品，分別加徵25%、20%或10%的關稅。

Image caption 美國鞋業商品出產國

2019年5月初，當特朗普提高關稅時，他告訴各企業，可以通過將生產轉移到美國來降低成本。

不過，鞋類製造和零售商表示，雖然他們一直在將各種運營從中國轉移出去，但鞋襪類仍是一個資本密集型的行業，需要多年規劃才能做出各種資源決定，不是簡單地將工廠搬遷就能適應這些變化。

貿易戰繼續還是全面遏制開始？

有美國的中國問題專家指出，如今的所謂貿易戰可能早已超越貿易範疇了。專家指出，華為去年在美國的採購額高達110億美元，即使在每年7370億的美中貿易總額中看也不算是一筆小數字。因此，白宮決定對華為動手算的估計不再是眼前的一筆小經濟帳，而是有更大、更長遠的戰略設計。

美國外交關係委員會高級研究員、亞洲項目主任易明（Elizabeth Economy）近日在接受媒體採訪時分析認為，「美國有出手制裁華為的正當理由，但是此舉勢必會給中國傳達一個信息，那就是美國正全力遏制中國崛起為經濟超級大國。我認為此舉已經超越貿易戰範疇了。」

此時此刻，還有更多國際經濟學人密切關注另一個英文中的"D"字——decoupling，或美中經濟剝離。有美國學者舉例說，比如台灣的鴻海把一些生產基地從中國遷移到印度等地，而中國大陸一些廠商也開始向越南等鄰國遷移。

經濟學人們擔心，企業遷移、資金外流，投資信心缺乏，如果勢頭繼續，將給中國這個世界第二大經濟體造成巨大發展阻力，也給全球經濟蒙上一層厚厚的陰霾。

對報復的擔憂

在中國的一家頂級商業游說企業團體公布了一項針對成員的調查，發現有約40%以上成員因關稅原因已從中國搬遷撤離，或正在考慮將生產設施轉移到中國境外。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國可口可樂在中國擁有巨大的生產和消費市場。

中國美國商會在上海的調查發現，為應對關稅問題，三分之一的受訪者推遲或取消了的投資決策。

中國美國商會表示，貿易衝突的升級，包括美國對華為更嚴格的限制，正在給在華美國企業帶來新的擔憂。

最近，美國商務部宣佈將華為及68家關聯企業列入出口管制 「實體名單」，在未經商務部發放許可證情況下，將不得向華為出售產品和技術。

此外，美國總統特朗普還簽署行政命令，實質上禁止華為設備進入美國電信網絡。

中國美國商會主席斯特拉福德在接受BBC採訪時表示，其會員對美國對華為採取行動的後果 「真正感到擔憂」。

斯特拉福德說，特別是決定把華為放在實體名單上以後，有人擔心中國政府可能會對美國公司採取報復行動。

不過，北京表示願意與華盛頓合作解決貿易爭端。

自上次會談5月10日結束以來，兩國還沒有安排任何進一步討論。

國駐美國大使崔天凱對美國福克斯新聞表示，中方隨時凖備繼續與美國會談，以達成協議。中方的大門仍敞開著。

美中兩國領導人6月底將在日本大阪舉行的20國集團峰會上再次會面。