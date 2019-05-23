這位Uber司機是個曾實施酷刑的戰犯

圖片版權 CBC Image caption 加拿大廣播公司的紀錄片暴露了阿里的過去，他不得不離開加該國。

一位優步司機被發現是個戰犯。美國一個陪審團裁定，居住在弗吉尼亞州的前優步（Uber）司機阿里，曾在1980年代後期的索馬里內戰中實施過酷刑。

索馬里公民法翰·塔尼·瓦爾法亞（Farhan Tani Warfaa）上周在華盛頓一個法庭上作證，指認前索馬里上校尤素福·阿卜迪·阿里（Yusuf Abdi Ali）曾槍擊並折磨他。

法庭文件顯示，阿里曾是索馬里獨裁者西亞德巴雷的支持者，也是該國政府軍的軍官。

直到這個月，阿里是一名優步司機，並保持著4.89分的評分。

本周二，弗吉尼亞州亞歷山大市聯邦法院的一個陪審團裁定，阿里應該為三十多年前對沃法實施的酷刑負責，並賠償其50萬美金。

圖片版權 David Ross Image caption 瓦爾法亞在索馬里內戰時遭受酷刑，他對判決結果非常滿意。

沃法在2004年首次起訴阿里，他向BBC表示，對判決結果「非常滿意」。

瓦爾法亞稱，1987年他被一群隸屬於阿里的士兵從家中綁架。在接下來的幾周，瓦爾法亞稱，在阿里的命令下，他被審訊、折磨、毆打，以及槍擊。

奄奄一息的瓦爾法亞最終只能通過賄賂掘墓人而逃過一劫。

阿里在1992年加拿大廣播公司的一個紀錄片中被認出來，片中詳細記述了阿里對數百人實施折磨、殺害和致殘的指控。

紀錄片播出之時，阿里住在多倫多，當一名保安。

在紀錄片中，索馬里北部的多位目擊者描述了阿里指使下的謀殺，當時，阿里被稱為「烏鴉上校」。

法庭文件顯示，在紀錄片播出不久，阿里因「嚴重侵犯人權」而被驅逐出加拿大。

美國也開啟了對阿里的驅逐程序，但他於1996年重新返回美國，目前尚不清楚他是如何回到美國的。

今年5月，美國有線電視新聞網記者臥底通過優步（Uber），搭乘阿里的車。阿里告訴記者，他是網約車服務公司優步和Lyft的全職司機，更喜歡在周末開車，因為賺錢更多。

記者詢問司機的申請程序是否困難，阿里回答得非常簡單，「他們只是想要查查你的背景，僅此而已。」

阿里通過了優步的篩選，並開了18個月的網約車。背景審查包括檢查州和聯邦的犯罪記錄，以及聯邦調查局和國際刑警組織的記錄。

優步的發言人向BBC表示，阿里現在已被「永久刪除」了。

Image caption 瓦爾法亞（中）和他的律師團隊慶祝案子的勝利。

Lyft發言人坎貝爾·馬修斯（Campbell Matthews）表示，該公司對阿里的指控感到「震驚」，並稱已經永久禁止了這名司機，並隨時凖備協助執法部門進行任何調查。

優步和Lyft公司的背景調查都由一家名為Checkr的公司進行。

Checkr的審查標凖因客戶而異，但都包括一些行業標凖的數據庫，比如國家性犯罪者數據庫，FBI監視列表，國際刑警組織監視列表，各種美國和國際制裁名單以及地方和聯邦刑事法庭記錄。

Checkr發言人向BBC表示，「根據聯邦法律，處理背景調查的機構依賴於在法庭上提交的犯罪記錄，而不是像谷歌搜索結果那樣未經驗證的來源。」

「大多數僱主都沒有要求進行背景調查時包含私人之間的民事訴訟，因為這些信息過於主觀，無法用於招聘。」

在為優步和Lyft工作之前，阿里在華盛頓特區附近的杜勒斯國際機場擔任保安。

瓦爾法亞的案子被延誤了十幾年，關鍵在於是否應該由美國法院對當事人在索馬里犯下的罪行進行審判。

美國的酷刑受害者保護法案（TVPA）禁止一切酷刑，無論發生在美國還是其他國家，並允許美國公民及非美國公民為在其他國家發生的酷刑提起訴訟。

這一法案近允許發起民事訴訟，這意味著訴訟結果是金錢補償，而非監禁。

瓦爾法亞的案子中，一位前美國大使、曾隸屬於阿里的士兵，以及曾被阿里折磨的受害者在法庭作證，指證阿里實施酷刑，並試圖進行法外處決。

法庭最終認定阿里只犯有酷刑罪。

儘管如此，瓦爾法亞還是非常激動，他已經等待這一天31年了。