中美貿易戰、華為紛爭、六四30週年與本周更多好故事

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2019年5月的第四周，中美貿易戰持續，雙方宣佈了新的關稅措施，而從媒體報道和中國副總理劉鶴口中，可以獲知美國的八大要求和中國的三條底線。在貿易戰陰影下，華為持續遭受衝擊，但其創始人任正非的回應認為美國政客「低估了他們的力量」。

過去這一周，台灣通過了備受矚目的同性婚姻法案，5月24日法案正式施行，多對同志情侶到政府機關登記結婚。另外，電視劇《冰與火之歌：權力的遊戲》大結局在中國延播，引發中國網民熱議。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中美貿易戰持續

中美貿易戰硝煙持續，國際制鞋巨頭聯署敦促特朗普結束貿易戰，警告增加關稅對消費者將造成「災難性」影響。中國美國商會對BBC表示，會員對美國政府制裁華為的後果「真正感到擔憂」。

今年三、四月中美貿易談判本已現曙光，五月卻突然陷入僵局，緊接著關稅上調。一些渠道披露出中國的三大底線和美國的八項要求。專家認為，中美仍會達成協議，但是長期分歧和摩擦將不可避免。

2. 華為紛爭

圖片版權 EPA Image caption 不能使用谷歌旗下的應用會令買家放棄選擇華為手機嗎？

華為近日風波不斷，谷歌、高通、英特爾等美國公司先後流出消息，表示會跟從美國政府的禁令，或將暫停與華為的部分合作。

5月21日，華為創始人任正非在華為總部接受採訪時作出了詳細回應。任正非說，美國政客目前「低估了他們的力量」，華為也能夠做「美國芯片一樣的芯片」。

3.「六四」30週年紀念專題

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今年是「六四事件「30週年，BBC中文網自5月20日起推出系列報道，翔實記錄六四事件全過程，書寫大時代背景下小人物的坎坷悲歡，並對八九民運的爆發背景和政治遺產做出全景分析。

4. 台灣通過亞洲首部同性婚姻專法

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爭議許久的台灣同性婚姻法案，5月17日在立法院通過二讀.此專法的施行意味著從5月24日起，年滿18歲的台灣同性伴侶便可依法登記結婚。台灣成為亞洲首個同性婚姻法案的地區，而中國大陸官方媒體卻對此保持沉默。

這一消息被低調處理，部分原因是因為北京將台灣視為「一個中國」的一部分，而不是一個獨立的國家或實體。同時，中國意識到，近年中國國內對同性婚姻法案的支持越來越多。

5. 權力遊戲大結局

圖片版權 HELEN SLOAN/HBO Image caption 全世界粉絲們對大結局的討論早已熱火朝天之時，中國內地的劇迷卻被隔離在這股熱潮之外，遲遲無法收看中文版最後一集內容。

在全球熱播九年的電視劇《冰與火之歌：權力的遊戲》（Game of Thrones，又譯權力遊戲）收官，然而中國內地的許多劇迷卻被隔離在這股熱潮之外，遲遲無法收看中文版最後一集內容。中國網友抱怨連天，還有人懷疑延遲播出與中美貿易戰有關。