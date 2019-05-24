華為遭封殺：中國呼籲英國考慮自身國家利益
中國高級外交官陳雯警告，如果英國禁止華為進入其5G網絡，中國在英投資可能遭受「重大」影響。
她還告訴BBC，北京已經「目睹了一些刻意舉動」。
上周，美國將華為列入出口管制黑名單。美國官員的理由是出於對國家安全的擔憂。
英國仍在審查國家5G電信政策，有可能允許華為提供「非核心」5G組件，比如天線桿。
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英國市場是否仍然開放？
華為被認為是世界領先的下一代5G技術提供商，將提供超高速移動互聯網服務。
陳雯是中國駐倫敦大使館的臨時代辦。她在接受BBC訪問時表示，一旦對華為的禁令影響到任何英國境內的跨國公司或中國公司，英國經濟都將受到損害。
「這不會是樂觀的信號，」她說。
「英國市場是否仍然開放？是否仍對其他中國投資者伸出橄欖枝？」
華為製造的手機比蘋果還多
智能手機製造商的市場份額 (%)
當被問及影響程度時，陳雯說：「目前很難預測，但我認為影響相當之大。」
陳女士堅稱，中國政府絶不會強迫在國外運營的中國公司向其情報機構提供信息。
她繼續說，美國對中國影響力上升的反應有點「狂熱」，英國應該根據自己的國家利益做出決定。
她稱華為對英國的投資是「對英國經濟投出的信任一票」。
芯片和手機
本周早些時候，總部設在劍橋的芯片設計公司ARM告訴其員工，必須暫停與華為的「所有有效合同、支援條款以及任何待辦中的合作」，以遵守近期美國貿易禁令。
ARM公司設計的芯片是全球大多數移動設備處理器的基礎部分。
同一天，英國移動網絡運營商EE確認其銷售的5G手機將不包括華為。
此前，谷歌決定禁止華為更新安卓操作系統，同時停止向華為提供基於安卓平台開發的谷歌軟件。