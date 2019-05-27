圖片版權 Getty Images Image caption 華為2019年5月在布魯塞爾開設了歐洲網絡安全及透明度中心。

美國政府禁止本國公司與一些會構成「安全威脅」的外國通訊業公司合作，矛頭明顯指向中國科技巨頭華為。與此同時，多家美國科技公司暫停向華為供貨，令華為受到前所未有的壓力。

美國最近還不斷游說其他國家採取類似措施，限制華為參與當地通訊業尤其是5G產業發展，警告說使用華為製造的設備可能造成網絡安全威脅，但華為強調旗下的產品安全。

各國響應的程度各有不同，日本、澳大利亞等都同意禁止華為參加5G網絡建設，英國、德國等歐洲國家仍然沒有最後決定。BBC事實核查欄目經過研究，盡可能列出了目前對華為5G產品持各種態度的一些國家，但這不是一份完整名單。

你的器材不支持播放多媒體材料 華為的5G「城堡」與「後門」之憂

完全說不的國家

澳洲：去年8月，澳洲政府以國家安全理由，禁止華為提供5G網絡技術，澳洲一直擔心外國勢力介入，主要是擔心中國在不同層面對澳洲的影響力。澳洲數家電訊商目前使用華為的設備建造4G網絡，它們原本計劃沿用大部份現有基建升級到5G。當地電訊業分析指出，把這些華為設備拆除成本巨大，也會推遲澳洲5G網絡發展。但其中一家電訊商澳大利亞電信公司（Telstra）早前已經成功利用瑞典公司愛立信的設備，建設多個基站，為客人提供5G服務。

新西蘭：新西蘭政府同樣去年11月以國家安全為由，阻止無線網絡營運商在5G網絡中使用華為社被。新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）4月訪華時強調自己重視與中國的關係，指出新西蘭政府內部經過一系列過程，才得出限制使用華為產品的決定。中國總理李克強與她見面的時候，呼籲新西蘭要保證外國公司在當地要有一個公平的投資環境。

日本：日本在去年12月決定把華為排除在5G建設後，如常推進國內的5G技術發展，一些日本電訊商之後轉用芬蘭電訊設備商諾基亞的設備。當地《朝日新聞》報道，日本電訊商預計今年內就會推出5G服務。

你的器材不支持播放多媒體材料 澳大利亞前總理特恩布爾解釋禁用華為5G的原因

尚未決定或容許有限度使用華為設備的國家

英國：英國政府到現在仍然沒有就是否應美國要求抵制華為做決定。英國媒體4月曾經報道首相特里莎‧梅（Theresa May，又譯文翠珊）無視內閣成員反對，容許華為參加建設英國5G網絡的「非核心部分」，例如提供通訊天線等設備。國防大臣威廉姆森（Gavin Williamson，又譯韋廉信）之後被指向傳媒透露這些原本應該保密的討論，被首相撤職，但他否認指控。另外，英國國家網絡安全中心發表報告指，華為推出新產品之前沒有修復之前已經知道的毛病，批評華為產品的安全水平「仍然停留在2000年的水平」。

加拿大：中國和加拿大就華為高管孟晚舟被捕的案件仍然爭持不下，彭博社引述加拿大政府消息說，加國現時「不著急」就國內電訊商使用華為的問題做決定。但報道同時引述分析預期，加拿大會因為美國的憂慮，最終決定禁止華為參加當地5G網絡建設。

荷蘭：荷蘭政府仍然沒有決定是否響應美國政府「禁用華為」的呼籲，但當地主要電訊商KPN已經表明，不會在網絡核心元件使用華為的產品，只會在一些「比較不敏感」的部份才會使用。

越南：越南電信公司（Viettel）4月宣佈已經成功在首都河內測試一個5G基站，將會在網絡成熟後向一般使用者推出5G服務。越南電信公司是國營企業，越南政府也沒有限制華為在當地的業務，但越南電信聲稱當地5G網絡使用自行研製的技術，也沒有使用華為製造的設備。當地其他電訊服務供應商也選擇使用韓國三星或諾基亞的產品。

印度：印度今年稍後將會開始測試5G通訊技術，華為也是其中一家獲邀參加的公司，但當地傳媒報道印度「可能限制」華為參加建設當地5G網絡。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國是首個推出商業5G服務的國家。

沒有限制或已經使用華為設備的國家

印尼：印尼目前沒有限制華為參加建設當地5G基建。通訊部長魯迪安塔拉（Rudiantara）今年2月接受路透社訪問時指出，當地電訊商大多依賴外國公司提供通訊基建設備，華為對當地「頗重要」，因此印尼不會對華為感到恐懼。

馬來西亞：馬來西亞官員早前明確表示，歡迎華為參加當地5G網絡建設。該國國際貿易及工業部副部長王建民（Ong Kian Ming）指出，華為在當地投資可以為馬來西亞人提供就業，對當地有長遠好處，但他透露政府將自行對華為的產品進行安全檢查。

泰國：華為、諾基亞和愛立信等公司都有參加泰國的5G基建測試。泰國沒有宣佈任何針對華為的限制，美國公共廣播電視（NPR）早前引述泰國國營電訊公司TOT高管特吉（Djitt Laowattana）說，華為投標建設5G網絡的價格較其他公司「便宜一半」。

柬埔寨：華為與柬埔寨政府4月簽署協議，將在當地建設5G 網絡，預計明年啟用。但當地官員表示，柬埔寨仍然歡迎其他5G通訊設備製造商在當地投資。

韓國：韓國早前成為全球首個向一般顧客推出5G 服務的國家。當地三大電訊商之中，其中一家使用華為的設備建造5G網絡，確保它可以同時繼續向客人提供4G服務。韓國電信業分析指出，韓國目前沒有宣佈任何針對華為的禁令，避免中國向它進行經濟制裁。