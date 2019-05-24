美國間諜罪指控阿桑奇：知情權和國家安全的界定難題

圖片版權 Getty Images Image caption 美國要求英國引渡維基解密創始人阿桑奇，並對他提出17項指控。如定罪，阿桑奇可能面臨長達175年監禁。

美國根據間諜法對維基解密創始人阿桑奇提出17項指控。如果定罪，阿桑奇可能面臨長達175年監禁。美國不承認阿桑奇是記者，因此說指控無關新聞自由。

阿桑奇2006年創立維基解密這個專門公開來自匿名來源和網絡披露文件的網站以來，他究竟是揭黑幕的「吹哨者」，還是記者，一直是爭議話題。美國以間諜法對付阿桑奇，顯然把他當作間諜對待。

目前阿桑奇在英國被監禁，等待引渡判決。

要坐穿牢底？

美國公布對阿桑奇新的指控，同2010年維基解密公布的美國文件有關。據控，阿桑奇公開了為美國政府工作的個人姓名，令他們生命受到威脅。

「指控說阿桑奇同美軍前情報分析人員曼寧(Chelsea Manning)合作，非法取得透露同國防相關的秘密文件」，美國司法部在聲明中說，「司法部認真對待我們民主制度中記者的作用，並對他們表示感謝。懲罰記者報道絶非司法部的政策。但阿桑奇不是記者。」

圖片版權 Getty Images Image caption 切爾西·曼寧當初洩露了美國國務院和美軍的文件，她被在佛吉尼亞州的聯邦大陪審團傳訊，但是她拒絶作證，因此被指犯藐視法庭罪面臨無限期監禁。

對阿桑奇新的指控包括最初的陰謀黑客攻擊美國政府電腦的指控。美國3月在阿桑奇倫敦被捕前宣佈了上述指控。如果被定罪，每項指控都可能讓他面臨多達10年的監禁。之前的一個指控也可能讓他面臨5年監禁。

曾是美軍情報分析員的曼寧當初洩露美國國務院和美軍文件，她被在佛吉尼亞州的聯邦大陪審團傳訊，但是她拒絶作證。曼寧因藐視法庭罪面臨無限期監禁。

記者還是間諜？

喬治·華盛頓大學的法律教授特爾利（Jonathan Turley）為BBC撰文說，特朗普政府力排眾議，在阿桑奇問題上製造了美國300年歷史上最重要的一個新聞自由案例。阿桑奇在維基解密上公布美國機密文件屬於新聞行為，和1971年五角大樓文件被公開的著名案例相同。

阿桑奇的支持者認為，沒有他的解密，公眾就不可能了解在阿富汗和伊拉克發生的所謂美國戰爭罪行。如果阿桑奇因此受到懲罰，美國的許多新聞行為就會被入罪。

特爾利教授說，起訴阿桑奇的依據是美國有爭議的1917年間諜法。該法在第一次世界大戰後通過，被用來對付反戰活動人士和政治異見者。長期以來該法因為將收取和公布保密信息者入罪，因此被批評者認為違憲。

在特爾利教授看來，一向被認為是新聞自由燈塔的美國現在努力將一個收到和公開秘密信息的人定罪，而美國政府經常將大量信息列為機密，因此會讓每個記者都會面臨受監視和起訴的風險。

圖片版權 AFP Image caption 將一個收到和公開秘密信息的人定罪會讓美國記者臨受監視和起訴的風險。分析認為，這個危險的先例並非由特朗普開啟，以前奧巴馬也用間諜法監視主流媒體記者。

當然這個危險的先例並非由特朗普開啟。特爾利教授說，奧巴馬政府也曾經利用這個間諜法監視主流媒體記者，包括一名口碑甚好的福克斯頻道的新聞記者。不過報道說，奧巴馬政府曾經放棄根據間諜法起訴阿桑奇的選項，因為意識到那樣做會對新聞自由構成威脅。

美國聲譽受損

阿桑奇因為在維基解密上發佈了數十萬份政治敏感的機密文件而楊名。外洩文件中，包括逾25萬份美國外交電報。

2010年瑞典檢方指控阿桑奇曾涉嫌強姦，向英國提出引渡要求。阿桑奇在英國被捕後，英國最高法院裁定把他引渡到瑞典。阿桑奇否認瑞典的涉嫌強姦指控，認為指控背後有政治動機。

2012年6月阿桑奇擔心被要求從英國引渡他的瑞典政府把他交給美國，因此在保釋期間進入厄瓜多爾駐倫敦大使館申請庇護。截至今年4月11日他被英國逮捕前，他已經在厄瓜多爾使館內生活了將近7年。

阿桑奇在2006年創建的維基解密網站在2010年公布了大量美國政府關於阿富汗和伊拉克戰爭的機密文件，引起巨大轟動和爭議，令美國國際聲譽受損。