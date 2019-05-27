男子去世7年後 陌生女子竟生下他的親生女兒

圖片版權 Liat Malka Image caption 希拉和母親莉亞特

以色列女子莉亞特·莫卡（Liat Malka）渴望成家生子，卻一直沒碰上意中人。一個偶然的機緣，她加入了一個極不尋常的計劃，幫助一位陌生男士完成了他的臨終遺願。

2013年，住在以色利南方的幼兒園老師莉亞特·莫卡已經35歲，她非常想要生一個自己的孩子。

她回憶說，「隨著年歲的增長，我擔心可能會錯過當母親的機會。所以，我決定去做一些生育能力的檢測。」

檢測結果顯示，莉亞特體內的卵子數量不多了。醫生對她說，如果她還在等待一個意中人來生孩子，恐怕將來成為母親的機會很小。

「所以，我當時就決定立即採取措施，使自己懷孕。」莉亞特當機立斷。

她回到家馬上就開始上網尋找各種可能的選擇。她說，「我希望自己的孩子能知道誰是他們的父親。如果通過精子庫受孕的話，這就不太可能。」

莉亞特偶然在視頻網站YouTube上看到2009年的一則電視新聞：一對叫弗拉德（Vlad）和朱麗婭•波茲尼亞斯基（Julia Pozniansky）的夫婦解釋他們正在尋求法律許可，能夠使用他們前一年去世的兒子留下的精子，完成兒子希望有自己孩子的遺願。他們說，已經找到一位願意為此合作的女性。

這個新聞啟發了莉亞特：「通過這樣的方法，孩子能夠知道父親是誰，能夠知道一些有關歷史，並有祖父母和家庭。」

她決定聯繫這對夫婦的律師了解更多情況。出乎意料的是，她得知這個採訪後4年過去了，弗拉德和朱麗婭並沒有成為爺爺奶奶，他們曾經選擇的那個女性已經退出。

莉亞特與這對夫婦見面了，他們給她看了很多他們不幸去世的兒子巴魯克（Baruch）的生前照片。

圖片版權 Julia Pozniansky Image caption 巴魯克·波茲尼亞斯基生前照片。

兒子去世多年了，母親朱麗婭仍然為兒子的成就感到驕傲。莉亞特得知，巴魯克23歲在以色列著名的海法理工大學學習時，一天他發現嘴裏有個口瘡一直流血，之後被診斷是癌症。

在進行化療之前，他將自己的一些精子冷凍，存入精子庫。治療非常艱難，在失去說話功能前，他留下遺願。朱麗婭說，「他說，他死後希望我們能夠找到一位女性，用他的精子生下他的孩子。」

2008年11月7日，25歲的巴魯克去世了。朱麗婭馬上就開始為實現兒子的遺願而努力。

巴魯克去世前就通過自己的律師伊利特•羅森布朗姆（ Irit Rosenblum ）立下生物學意義上的遺囑。尋求死後生育遺囑不僅在以色列而且在全世界也尚無前例，巴魯克是第一個立下如此遺囑的人，他的遺囑和未來使用他遺留的精子在法律上合法。

朱麗婭面臨的任務並不容易，不僅要找到願意成為這個孩子的母親，而且需要得到以色列法庭許可去精子庫取用巴魯克的精子。

在律師的幫助下，弗拉德和朱麗婭找到了一個俄羅斯血統的以色列女子，她表示願意合作。但當這對夫婦經過一番波折最終得到法律許可使用巴魯克的精子時，這名女子卻已經找到意中人成家，撤出了。

雪上加霜的是，雖然又找到一位女性願意合作，但在進行了7次人工授精手術後，這位女性仍未能懷孕，而巴魯克的庫存精子也所剩無幾。

朱麗婭幾乎陷入絶望，「 我已經失去活下去的意願了。我希望能看到兒子生命的延續，也許能生一個男孩，他看上去就像巴魯克一樣。」

圖片版權 Julia Pozniansky Image caption 波茲尼亞斯基一家度假照片——朱莉亞，弗拉德和巴魯克。

想要孩子的願望如此強烈，雖然已經55歲，朱麗婭通過捐贈的精子，成功懷孕，再次生下一個兒子。

朱麗婭清楚地記得2013年他們與莉亞特首次見面的情景：

「 她是一個漂亮的女子，一頭黑髮，穿一件紅大衣。第一眼我就喜歡上她。我知道她是一個好姑娘。」

朱麗婭給莉亞特看巴魯克的生前照片，莉亞特說，她感覺與巴魯克有一種說不清的緣分。

「僅僅看這些照片，我就感到激動，他和善的眼神，明快的笑容，簇擁他的朋友們，而且非常英俊。」 莉亞特說。

「我能看出他與父母的關係非常親密，每張照片他們都拉著手，互相擁抱著。我可以從他的眼神裏看到愛和幸福。」

一邊看照片，朱麗婭一邊向莉亞特講述巴魯克的生活，他如何熱愛生活，如何聰明，如何喜歡交友，如何喜歡烹飪。

莉亞特當時就感到自己很喜歡巴魯克，喜歡這個5年前就已經去世的小伙子，願意讓他成為自己孩子的父親。

莉亞特、朱麗婭和弗拉德簽署了一份合約，只有莉亞特可以擁有巴魯克的精子，弗拉德和朱麗婭今後可以合法探望將來的孩子。

朱麗婭說：「我們需要保護我們對這個孩子的權力，這不僅是完成巴魯克的遺願，這個孩子也是我們疼愛的孫子。」

他們之間沒有金錢交易，這對弗拉德和朱麗婭來說非常重要，這是因為他們不希望有人因為錢來做這件事。

莉亞特開始了IVF體外授精程序。但第一次失敗了。莉亞特仍然滿懷希望，第二次，終於成功了，受孕卵小心地植入莉亞特的子宮內。她焦急地等待了一周，終於等來醫院的好消息，她懷孕了！

她把好消息先告訴自己姐姐，然後是朱莉亞。之後，她才逐漸意識到這件事意義重大。

「我一直沒有料到這件事會發生，當它真的發生了，我感覺難以相信。我跟弗拉德和朱莉亞不過見過兩三次面。」

莉亞特又開始擔心自己的家庭與巴魯克的家庭是否能和得來——雖然他們都是以色列人，但她的父母來自摩洛哥，巴魯克的父母則來自俄羅斯，兩個家庭的文化傳統相差很多。

這件事從頭到尾莉亞特一直瞞著自己的母親。她說，「我不想聽其他人在這件事上的看法，特別是我母親，所以我一直保密。不過當我懷孕後告訴她時，她為我感到高興，因為至少我將有自己的孩子了.」

莉亞特在整個孕期都忐忑不安，經常在夢中夢到這個孩子。而朱莉亞也同樣不踏實。她希望與莉亞特建立比較親密的關係，可是又不得不保持一定距離，尊重莉亞特的隱私。

終於到了生產的日子，莉亞特既沒有告訴朱莉亞，也沒有告訴自己的母親。「但我母親似乎有預感，那天晚上她來到醫院，還有我兩個姐妹，我在美國的姐姐通過Skype 也在現場。那真是讓人難忘的時刻！」莉亞特說。

圖片版權 Liat Malka Image caption 小希拉（Shira） 誕生的時刻。

2015年12月1日，這個叫希拉（Shira） 的小女孩在她父親去世7年之後誕生了。

「她就跟我在夢中看到的樣子一模一樣，她真是難以想像的漂亮！」現在回想當時的情況莉亞特仍然很激動。

莉亞特打電話告訴了弗拉德和朱莉亞他們的孫女誕生的消息。

「在我的兒子不幸故去之後，我再次感到心臟的跳動了。」朱莉亞說。

圖片版權 Liat Malka Image caption 小希拉已經3歲了。

現在，巴魯克的照片就擺在莉亞特和小希拉的公寓裏，母女倆經常一起看巴魯克的那些照片，那個男人從照片裏向他們微笑著。莉亞特指著巴魯克的藍眼睛說，就跟希拉的眼睛一模一樣。

「一天她跟我說，『也許他有一天會來敲門，來看望我們呢。』我告訴她，他不會來的。」莉亞特說。

希拉現在已經3歲了。莉亞特說，她有時還是擔心希拉沒有父親這件事。但同時她又寬慰自己，「現在有多種家庭形式，我們家只是其中一種。希拉知道自己沒有父親，但她生活中充滿了愛，她是個開心的女孩。」

圖片版權 Julia Pozniansky Image caption 朱莉亞與孫女希拉。

而朱莉亞，她終於實現了自己兒子的遺願，她說她相信如果巴魯克地下有知，一定會非常喜歡小希拉的。

朱莉亞提到希拉充滿欣喜之情：「她又聰明，又漂亮，每天都很開心。她真是一個夢想中的女孩。非常完美！」