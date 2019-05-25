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據美國媒體報道，醜聞纏身的好萊塢著名製片人哈維·韋恩斯坦以及他的前電影公司董事會成員就韋恩斯坦被控性害等不當行為一事，與指控他的多名女性達成初步和解協議。

律師表示，這份民事訴訟和解協議以及對案件受害人的賠償大約值4400萬美元（3470萬英鎊）。

韋恩斯坦被指對超過75名女性有過性騷擾或者不當對待，但韋恩斯坦一直否認。

另一方面，他將於6月在紐約就兩名女性提出的刑事指控出庭受審，罪名當中包括強姦。

美聯社報道指，電影公司的另一名創始人、哈維的兄弟鮑勃·韋恩斯坦（Bob Weinstein）的律師亞當·哈里斯（Adam Harris）向法官表示，他們與民事案件的案件受害人達成「原則上的經濟協議」。

他還表示：「我個人是非常樂觀。」

之後，韋恩斯坦的團隊向《華爾街日報》表示，和解協議的金額將會達到大約4400萬美元。

演星阿什莉·賈德（Ashley Judd，艾殊莉·茱迪）是最早站出來指控韋恩斯坦的女性之一，她在這一消息傳出後在推特（Twitter）上發文表示，她控告韋恩斯坦的案件是另外一宗獨立的法律案件，目前訴訟仍然繼續，而她要將他告上法庭。

你的器材不支持播放多媒體材料 阿什莉·賈德：我不怕韋恩斯坦

哈維·韋恩斯坦其人

67歲的哈維·韋恩斯坦是好萊塢最著名的製片人之一，他監製過一系列得獎電影，包括《莎翁情史》（Shakespeare in Love，《寫我深情》）、《國王的演講》（The King's Speech，《皇上無話兒》）以及《藝術家》（The Artist，《星光夢裏人》）。

自1999年至今，他監製過的電影總共贏得過81座奧斯卡小金人。他在1970年代創辦了米拉麥克斯（Miramax）電影公司，該公司一開始主要是製作藝術片。

2005年，他與米拉麥克斯分道揚鑣，與弟弟鮑勃共同創辦韋恩斯坦影業（Weinstein Co）。

2017年，新聞網站Quartz報道，韋恩斯坦在好萊塢已經權傾一時，以至於在奧斯卡的獲獎致辭當中，人們感謝他的次數與感謝上帝不相上下。

圖片版權 Getty Images Image caption 多名女星曾站出來指控韋恩斯坦的性騷擾行為。

醜聞曝光始末

2017年10月，《紐約時報》刊發報道，披露數十年來針對哈維·韋恩斯坦性騷擾的指控細節。

除阿什莉·賈德之外，演員露絲·麥戈萬（Rose McGowan）也是最早站出來指控的女性之一。

這些指控當中，包括指控韋恩斯坦強迫多名女性為他按摩，以及看他裸體。他還被指曾答應幫助一些女性的事業發展，以此換取性服務。

這名電影製片人髮表過一份道歉聲明，承認自己曾經給他人「造成很多痛苦」，但是他否認自己曾在近三十年當中騷擾多名女性僱員。

對韋恩斯坦的公開指控引發了一場被稱為「#MeToo（我也是）」的運動，數以百計的女性出來指控一些高知名度的男性性騷擾和性侵害，他們所屬領域包括商界、政界和娛樂界。

隨著指控越來越多，韋恩斯坦影業不得不解僱哈維，並申請破產。

和解協議細節

4400萬美元的賠償將會被多名指控者以及律師瓜分，這當中包括受害人的律師以及一些辯護人的律師。

據美國媒體報道，案件多名原告和她們的律師，還有韋恩斯坦影業的前僱員和債權人，將會瓜分其中的3000萬美元。餘下的1400萬美元將屬於韋恩斯坦法律團隊的費用，包括一些在案件中被列為辯護人的電影公司前董事會成員。

和解協議涉及的女性事主名單未有公開。

《華爾街日報》指，這份協議的目的，是要達成一項對全世界所有針對韋恩斯坦的民事起訴有效的和解方案。目前韋恩斯坦在美國、英國及加拿大均有被起訴。

《綜藝》（Variety）雜誌報道，其中一些涉事的原告對於和解協議的金額猶豫不決，這有可能給協議帶來不確定因素。

預計調解工作將會在下周繼續進行。至目前為止，據報在不同利益方之間已經進行了超過11場調解會議，合共用時超過133小時。5月15日，法庭文件形容調解過程是「高度對立」。

這項協議是針對一宗民事事務，因為對於這名電影大亨受到的其他刑事指控審訊沒有影響。

韋恩斯坦將要在6月3日出庭，就兩名女性的五項性侵指控接受審訊。他已經否認控罪，也否認了所有非自願發生性行為的指控。

一經定罪，韋恩斯坦可能會在監獄中度過餘生。