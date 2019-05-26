特朗普訪問日本：朝鮮陰影下的軍事合作和貿易施壓

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軍事合作，貿易逆差和朝鮮問題是美國總統四天訪日主要議題。

特朗普周六(25)抵達日本，展開4天訪日行程。特朗普將於周一與新天皇德仁會面，是日本進入「令和時代」後首位到訪的外國元首。

特朗普抵日後，在美國駐日大使館發表談話，稱此時是美日兩國「前所未有，關係最緊密的時刻。」然而，特朗普在行前也表示將與日本首相安倍晉三商討美日兩國貿易「失衡」的情況。因此，即使美國與日本在外交軍事上持續合作應對朝鮮的威脅，但經貿將持續施壓日本。

美日關係持續緊密

《日本時報》（Japan Times) 指出，安倍該是特朗普在國際上交情最好的國家領袖。特朗普在前往日本前，亦在媒體高調宣稱自己會得到日本200年來最高規格禮遇。東京亦動員了２萬多名警力參與特朗普訪日的安保。此次訪問亦將是特朗普與安倍一個月內兩度會面。特朗普六月底，將出席在大阪舉行的G20二十國集團峰會。

安倍除了與夫人在機場親自迎接特朗普之外，周日（26）兩人在東京近郊千葉縣，打高爾夫球聯誼，這是兩人第5次的高爾夫球球敘。

朝鮮陰影下的軍事合作

軍事方面，特朗普預計周二協同安倍巡訪並登上日本最大的護衛艦「加賀號」（JS Kaga），並於神奈川縣的「橫須賀基地」（United States Fleet Activities Yokosuka）發表演說。該基地是美國海軍「第七艦隊」的據點，為美國與日本護衛隊共同管理的軍事要地，亦是美國國土以外唯一有能力接待美國航母的港口。日本《每日新聞》指出，特朗普此舉有意向中國展示美國在太平洋地區的軍事實力。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普之前與前日本天皇會面過。

此外，特朗普亦在抵達日本後，在推特上論及朝鮮問題。他表示，雖然朝鮮發射了「幾枚小軍武，惹惱了一些人」，但他完全不受影響，並相信金正恩會遵守兩人間的承諾。特朗普也試圖消除最近國際上對朝鮮導彈試驗的擔憂，似乎與其國家安全顧問相矛盾。美國國家安全顧問約翰·博爾頓（ John Bolton ）周六表示朝鮮最近的舉動違反了聯合國有關朝鮮的決議。

這已不是第一次特朗普與博爾頓在安全議題上持相反意見。在美國如何處理伊朗問題以及委內瑞拉危機等, 兩人都意見相左。

去年特朗普和金正恩在新加坡會晤後，朝鮮和美國之間的和解似乎正在進行中。但最近幾個月，在越南舉辦的第二次峰會未經達成協議後，兩國關係降溫。在緊張局勢升級的情況下，朝鮮進行了幾次武器試射。本月初，朝鮮測試了幾枚「短程導彈」。朝鮮官方媒體稱，金正恩親自監督此次演習。

雖然測試沒有違反朝鮮承諾不測試「遠程」或核導彈的承諾。然而，它們引起日本不安。安倍上周在東京發表講話，也稱朝鮮近期發射的導彈「違反聯合國安理會決議，極為令人遺憾」。

他說：「在與美國和其他國家密切合作的同時，我們正計劃通過加強相關的聯合國安理會決議的執行，來妥善解決這問題。」

就安倍來說，鑒於日本處於平壤的「武力直接影響圈」中，他也將要與美國討論日本如何為未來美國與朝鮮的談判作出貢獻。朝鮮于2017年向日本方向發射了多枚導彈，導致特朗普告訴安倍，他的國家可以「必要時」攔截導彈。

美日貿易紛爭=小規模貿易戰？

在貿易問題上，特朗普周日會見日本商界領袖時提及美國對日本「長年貿易逆差」。他強調，日本應該加大在美國的投資，也需要面對美國出口產品到日本遇到的障礙及公平的問題。

「多年以來，日本在與美國貿易中佔很大優勢，但沒關係，我們會讓它變得更公平一點。」特朗普稱。

你的器材不支持播放多媒體材料 安倍晉三提醒特朗普，朝我這邊看。特朗普說，這是一雙強勁的手。

有評論分析稱，儘管特勒普此行兩國亦會避免將貿易問題的對立「台面化」，但對特朗普來說，美國對日本的貿易談判施壓不會停止。特朗普正在計劃對日產汽車增加關稅，這可能會對日本經濟最重要的支柱之一亦即「汽車業」造成損傷。

新數據顯示，日本對美國的貿易順差連續第二個月增長，汽車出口增長亦可觀，這可能會使特朗普對日本貿易的施壓加劇。