珠峰「人山人海 」、交通擁堵暴露的險情

圖片版權 AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE Image caption 近日社交媒體上流傳的照片：登山者在珠峰山脊排隊等候登頂，被網友稱為"人山人海 "

社交媒體上近日流傳的一張照片再次把世界最高峰珠穆朗瑪推到世人眼前。

珠峰告急不是一天兩天的事，但今年春季登山季的狀況尤其令人關注，不僅因為登頂的路上交通堵塞，還因為從登山季開始到現在，已有至少14人喪生，3人失蹤。

許多登山者 在海拔8000米的高寒、缺氧條件下長時間等候，不少人出現高原病症狀。

英國44歲登山者羅賓·菲舍爾5月24日成功登頂，返回營地後身體不適，後來不治身亡。

據中國媒體報道，5月22日從南坡登頂珠峰的中國北大學生王輝對記者表示自己和同伴目睹了珠峰的"擁堵"，也親身經歷了排隊等候之苦。他個人堵塞時間前後總共約5小時。

尼泊爾當局統計顯示，僅過去一周就有9名登山者喪生，1人墜落山谷下落不明，遇難者分別來自英國、愛爾蘭、印度、尼泊爾、奧地利和美國。

圖片版權 AFP Image caption 2019年春季登山季還沒有結束，命喪珠峰者人數已經超過2018年總數。

交通擁堵

珠穆朗瑪峰位於青藏高原中國和尼泊爾交界處，是世界最高峰。

通常每年3月到5月是珠峰登山季，氣候轉暖，能見度提高，雨雪天氣較少。

不過，實際的衝頂時間窗口還取決於每天的氣候情況，大風大雪，尤其是風力和風速，都會減少適合衝頂的時間窗口，可能導致「交通堵塞」。

據悉，今年珠峰南坡氣候比往常惡劣，導致擁堵，幾百人在海拔8000米以上的「死亡地帶」在缺氧和嚴寒中排隊等候，有的長達2、3小時。

通向峰頂的沿途有不少險峻地勢，登山者需要承受更多體力和精神上的挑戰。

尤其是希拉里台階，只能抓著登山繩一個一個通過，每年登山旺季這裏都會「擁堵」排隊。

珠峰登頂途中排長隊，交通堵塞，今年不是第一次。2012年，一名德國資深登山者把珠峰山坡上長長的隊伍照片放到網上，一時引起熱議。

拉爾夫·杜季莫維茨（Ralf Dujmovits）1992年第一次登上珠峰峰頂，後來又先後6次成功衝頂。

他對BBC表示，在高寒缺氧條件下排隊很危險，可能導致下山時氧氣不夠而危及生命的情況。

圖片版權 www.ralfdujmovits.de Image caption 2012年社交網站上熱傳的照片顯示等候衝頂珠峰的人流排成長隊。拍照片的是德國資深登山者杜季莫維茨博士，他稱之為「貢嘎線」。

「登峰造極」的誘惑

自1953年新西蘭登山者埃德蒙·希拉里從東南坡首次成功登頂，無數人追隨。

1960年5月，中華人民共和國登山隊員王富洲、貢布、屈銀華從北坡登頂成功；1963年，美國登山隊由諾曼·迪倫弗斯帶領從西坡登上珠峰。

民間業餘登山者要攀登珠峰必須參加登山服務公司組織的登山團。

從北坡走，中國只有一家組織登珠峰的公司，今年春季登山名額16人，收費標凖每人不到46萬元人民幣（約6.6萬美元）。

從南坡走，尼泊爾登山嚮導服務公司多，嚮導費3萬美元到8萬美元，許可證11000美元，再加2000美元修路費和綜合聯絡費。

尼泊爾當局今年發放了381張登山許可，加上當地嚮導，估計登山人數上千。

去年包括春秋兩季登山季節總共有807人成功登上珠峰峰頂，創歷史最高紀錄。估計今年衝頂成功人數將更多。

圖片版權 Handout Image caption 英國44歲登山者羅賓·菲舍爾5月24日成功登頂後返回營地時感覺不適，倒地身亡。

破壞和隱患

登珠峰人數逐年增多，從最初的每年幾個人、幾十人，到近年來幾百人，帶來的環境破壞和其他隱患已經引起關注。

登山的人多了，遇難的人數也相應增多。據統計，迄今為止有4800多人成功，而途中不幸喪生者超過300人。

根據歷年數據，珠峰登頂死亡率大約是8%-9%。

目前珠峰上遺留著大約200具登山者遺體。

尼泊爾登山協會估計，將一具屍體從珠峰運下山大約需要4萬到8萬美元，還涉及到法律、行政和出入境規則等許多方面。

屍體也許會隨時間推移而風化，但大量垃圾卻不會。

旅遊和登山業是尼泊爾的經濟支柱。但登山者大量湧入，也帶來了許多登山裝備，在山區留下有毒垃圾和人類排洩物。

雖然當地政府和一些團體發起清理珠峰垃圾的行動，登山者也被要求把自己的垃圾帶下山，但客觀條件的限制意味著許多登山客留下的廢物得不到清理，原封不動躺在珠峰的山坡上，比如廢棄的氧氣瓶、繩索、帳篷、電池和塑料製品。

關注珠峰生態的團體呼籲尼泊爾政府收緊登珠峰許可證的發放。

尼泊爾登山協會和尼泊爾徒步旅遊業協會還游說當地政府加強對可再生能源的利用並建設帶有基礎設施的登山永久營地。

同時，他們還想推動制訂一套在喜馬拉雅山區通用的基本行為凖則，包括禁止燒柴，禁止使用塑料。但這些規則如何實施，對違規的人怎麼處罰，都不清楚。

.