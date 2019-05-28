特朗普訪日：美國還沒凖備好與中國達成協議

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美國總統特朗普成為首位會見德仁天皇的外國首腦。周一（5月27日），他在東京的皇居與剛剛繼位的日本天皇見面。

今年4月30日，前天皇明仁於4月30日退位，成為上皇。德仁天皇於5月1日正式繼位。這是兩個世紀以來日本首次在天皇在世時進行的皇權交接。

上周日，特朗普還特地提到這場「兩百年一遇的」事件，所以對於能代表美國訪日感到「非常榮幸」。

周一，人群揮舞著美日兩國的國旗，儀仗隊列隊歡迎。據路透社報道，特朗普在進入皇居前，對天皇和皇后略微欠身鞠躬。特朗普和夫人當晚參加了一個歡迎晚宴。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普成為德仁天皇繼位後接待的首位國家首腦

「我們還沒凖備好達成協議」

訪問日本前的一個月，本來已現曙光的中美貿易談判，突然受挫。美國不僅再次提高對華部分商品的關稅，還加碼打擊中國科技巨頭華為。

周一特朗普在日本與安倍晉三的聯合發佈會上表示，「他們（中國）想要達成一份協議，我們還沒凖備好達成協議。」特朗普表示，美國對中國商品的關稅「能夠以非常非常大的幅度上調，而且可以非常輕鬆的做到。」而且，企業正在撤離中國，轉移到未被加徵關稅的國家，包括日本。

然而，話鋒一轉，特朗普亦表達了對談判的樂觀情緒。他表示，在某個階段中國和美國將達成非常好的貿易協議，我們期待這一時刻。因為，「我不相信中國可以繼續支付數以千億的關稅，我不相信他們能做到。」

中國外交部發言人陸慷對此表示，一段時間以來，大家也注意到，美方包括高層人士圍繞中美經貿磋商有過各種各樣的說法。有時候說很快要達成協議，有時候又說可能達成協議有困難。但是，就在同樣一段時期，中方的表態始終是一致的。

在談判場外施壓後，特朗普也開始應對貿易戰給美國國內帶來的壓力。赴日前，特朗普宣佈，撥款160億美元補貼因中美貿易戰遭受損失的美國農民。他表示，這筆資金來自對中國商品加徵的關稅，以幫助農民度過一段對他們而言非常不公的貿易階段。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在日本儀仗隊的歡迎儀式上

夾在中美之間的日本

對於日本而言，夾在中美之間並不好受。一個是自己緊鄰，一個是緊密盟友，而兩國都是自己的主要貿易伙伴。

在特朗普下達對華為禁令後，有媒體報道，包括松下、東芝在內的多家日本公司也停止向華為供貨。不過，松下和東芝在上周四（23日）分別否認，並稱會持續向華為銷售商品和提供服務。

從媒體報道，到正式否認，這些公司經歷了內部口徑不一的情況。這體現出，日本企業在華為禁令下表現出的猶豫和審慎。

日本央行總裁黑田東彥周一表示，全球經濟前景高度不確定，因貿易摩擦、中國經濟放緩等問題而面臨下行風險。

不僅如此，美國與日本的貿易談判也重新啟動。特朗普已經揚言要對日本汽車公司加徵高關稅。法新社稱，安倍晉三希望他與特朗普的交情在兩國的貿易談判中可以幫到日本。