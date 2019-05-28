歐洲議會選舉：英國脫歐亂局導致社會更加分裂

圖片版權 PA Image caption 在英國舉行的歐洲議會選舉中，奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）新成立不久的脫歐黨（Brexit Party）贏得最多席位。

在英國舉行的5年一次的歐洲議會選舉結果表明，目前英國脫歐僵局導致民意更加分裂。

2019年5月26日在英國舉行的歐洲議會選舉結果揭曉，奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨（Brexit Party）贏得最多席位。而反對脫歐的自由民主黨獲得了其次多的席位。長期執政的保守黨和最大在野黨工黨的人選均遭受挫敗。

圍繞歐洲議會選舉，英國正在進行兩場不同的戰鬥，可謂兩條戰線。

一大陣營是在2016年英國退出歐盟全民公投中支持脫歐的人，他們中的許多人對英國脫歐未果感到失望。

對立的陣營，是那些投票支持英國留在歐盟內的人們，他們中的許多人希望，英國脫歐的決定有可能會被推翻，也許還可以舉行第二次公投。

前者的戰鬥的結果是決定性的，也是人們普遍預料到的。後者相當混亂，但從現在到英國將於10月31日離開歐盟期間，可能會對有關英國脫歐的爭論產生同樣重要的影響。

脫歐派力挺脫歐黨

很多脫歐派選民此前曾支持過法拉奇領導下的英國獨立黨。後來，他們在2017年英國大選中支持執政的保守黨。

在剛結束的歐洲議會選舉中，他們又大批轉向法拉奇新成立的政黨：英國脫歐黨雖然剛成立6周，卻取得了32%的得票率，對其支持率比2014年上次歐洲選舉中的英國獨立黨高出5個百分點。

英國脫歐黨這次在2016年公投中投票支持脫歐最多的地區的表現，遠遠好於之前投票支持留歐最多的地方。

因此，該黨在倫敦 (僅18%)和蘇格蘭 (15%)的得票要低得多，這裏多數人投票支持英國留歐。而相比之下，該黨在英格蘭其他地區 (36%)和威爾士 (32%)得票較多，這也是2016年脫歐派成功的基礎地區。

執政的保守黨遭當頭一棒

由於這一巨大變化，保守黨的得票率下降到只有9%。

從傳統上，英國執政黨政府在歐洲議會選舉中的表現往往不佳，因為選民借此機會對政府的表現表達失望之情，但也不至於讓反對黨進入政府。

然而，這次保守黨遭受的是當頭一棒，結果不僅是此前在歐洲議會選舉中最糟糕的，也是保守黨在全英國選舉中有史以來最差的表現。

這一結果似乎證實了民意調查的信息，即保守黨已經失去了許多脫歐派選民的信心。

有分析人士認為，政客們已經開始對此做出反應，這據稱促成了首相特蕾莎·梅5月25日宣佈辭職程序。而許多想接替她的候選人認為，10月31日應該是英國退出歐盟的一個堅定而最後的最後期限。

歐洲選舉結果將只是確保這場辯論繼續下去。

自民黨贏得留歐派選民支持

這次選舉中的另一場大戰是爭取那些希望留在歐盟的英國選民支持。

在這場鬥爭中，英國自民黨贏得了這場戰鬥，獲得20%的選票，這是該黨有史以來在歐洲議會選舉中表現最好的一次，而最大的在野黨工黨只獲得了14%的選票。

凱布爾領導的自民黨不僅擊敗了工黨，在2016年公投中支持留歐的地區，包括最引人注目的是在倫敦, 成功拔得頭籌。

自民黨也並不是唯一贊成舉行第二次全民公投的政黨。

圖片版權 EPA Image caption 凱布爾領導的自民黨不僅擊敗了工黨，在2016年公投中支持留歐的地區，包括最引人注目的是在倫敦, 成功拔得頭籌。但凱布爾爵士2019年7月份即將退居政壇二線。

綠黨和蘇格蘭民族黨都獲得有史以來在歐洲議會選舉中最好的表現，但他們的主要支持者也是來自留歐選民佔絶對多數的地區。

工黨的挫敗和意見的分裂

對試圖爭取留歐派和脫歐派支持的工黨來說，這次選舉的結果是兩派人士對該黨的支持均大幅減少。

實際上，歐洲議會的選舉結果證實選民們意見分裂。一些分析人士認為，英國選民在選擇無協議脫歐和第二次公投之間，呈現兩極分化。

分析認為，約35%的選民支持無協議脫歐的政黨 ——英國退歐黨和英國獨立黨。同樣，大約35%的人支持要求舉行第二次公投的3個政黨中的一個——自民黨、綠黨和英國變革黨。

歐洲議會選舉結果顯示，英國選民非但沒有給出未來民意的明確結論，反而凸顯了英國脫歐進程可能很難找到讓絶大多數選民滿意的結果。而保守黨和工黨的糟糕表現將不可避免地引發人們對國家兩黨制未來的質疑。