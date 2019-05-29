中美貿易戰：稀土頻曝光與美國的未雨綢繆

圖片版權 Reuters Image caption 可知稀土元素不易形成大規模礦區，必須大量挖掘後再過濾

隨著美中貿易戰出現升級趨勢，有關中國方面可能考慮使用稀土這一戰略「殺手鐧」的消息不斷出現在各路媒體，開始引發各方揣測。與此同時，美國方面也開始出現為中方一旦打稀土牌而未雨綢繆的聲音。

近日，先是中國官媒高調報道習近平視察江西稀土基地的消息，繼而有官媒《人民日報》旗下小報《環球時報》總編胡錫進在推特上表示：據他所知，「中國在認真考慮限制稀土出口」。中國可能凖備對美展開稀土禁運的揣測與分析開始出現在路透社、《金融時報》和美國知名財經媒CNBC等英美媒體平台。還有更多媒體開始分析為何稀土可能成為中美貿易戰中的秘密武器。

中國的戰略重器

稀土金屬廣泛運用於從智能手機、電動汽車、激光儀器，到軍用發動機和衛星等高科技行業，對世界主要科技大國戰略意義重大。

據美國美林銀行的市場報告顯示，中國雖然只擁有世界36%的稀土儲量，卻生產和出口全球90%的稀土金屬，在這方面佔據獨一無二的地位。

稀土金屬，或稱稀土元素，是指鈧、釔和鑭系共17種化學元素的合稱。可知稀土元素不易形成大規模礦區，必須大量挖掘後再過濾，往往損失大量土方並造成巨大飛塵污染，故而在在世界多數國家都出產有限。

美國依賴中國稀土

2018年，美國國防部在回答特朗普一份總統令時，呈交一份報告警告說：美國國防系統對中國稀土依賴程度巨大。

圖片版權 Reuters Image caption 稀土是美國用以保障國家安全眾多武器系統的必需元素

報告提到：「稀土是美國用以保障國家安全眾多武器系統的必需元素，包括激光（鐳射）、雷達、聲納、夜視系統、飛彈制導、噴氣發動機，以及裝甲戰車用合金等等。」

報告還例舉2010年中日釣魚島主權糾紛時，中國曾一度「禁運稀土」迫使日本就範的事件，並稱中國完全有可能會再度使用稀土為戰略武器。中國官方則一直未正式承認曾對日本實施過稀土禁運。

除國防用途之外，美國眾多高科技企業，從電動汽車、智能手機、光纖電纜，到芯片和超導材料也均需要稀土。

美國已未雨綢繆？

在國際媒體分析與揣測中國是否會再度動用稀土為戰略武器同時，也有不少專家開始研究美方是否已有所凖備。

據美國印第安那州聖母大學（University of Notre Dame）原美國國防部軍需專家霍茲（Eugene Gholz）表示，其實包括美國在內的一些西方國家早在2010年中國對日本使用稀土武器一刻起就已開始戰略囤積稀土元素和使用稀土元素的零配件。

圖片版權 Reuters Image caption 美國加州芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土礦開採的稀土樣本。

不過，也有專家指出，即使上述消息屬實，囤積並非長久之計。如果中國立即對美國實施稀土禁運，如果沒有可替代的生產基地，美國依然不可能擺脫對中國稀土的依賴。

據悉，目前美國境內只有加州的芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土礦開挖稀土，但是出於環保成本考量，年產五萬噸稀土運往中國加工處理。

為進一步減少對中國稀土的依賴，日前，澳洲林納斯集團（Lynas Corp Ltd）已與美國德州藍線集團（Blue Line Corp）簽署加工成產稀土的備忘錄。

另外，美國參院已經通過法案，對境內稀土生產給與經濟鼓勵和支持。美國多家廢物回收企業也在積極開發新技術，試圖更高效地從廢舊產品中回收稀土金屬。

除中國之外，美國、印度、南非、加拿大、澳大利亞、巴西、馬來西亞等很多國家也擁有可開採稀土資源。