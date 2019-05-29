英國脫歐： 歐盟三足鼎立失衡 德法爭奪交手

圖片版權 EPA Image caption 在英國凖備脫歐、歐盟三足鼎立平衡打破後，德國和法國就未來5年歐盟最高職位的人選進行爭奪。

在英國凖備脫歐、歐盟三足鼎立平衡打破後，德國和法國就未來5年歐盟最高職位的人選進行爭奪。

德國總理默克爾提名中右翼候選人曼弗雷德·韋伯成為下一任歐盟委員會主席。但法國總統馬克龍在談論此事時根本不提韋伯是這一有影響力職位的競爭者。

5年一度的歐洲議會選舉揭曉，中間派集團失去多數，自由派、綠黨、疑歐派及極右翼人士都有斬獲。面對形勢突變，歐盟各國28位領導人在沒有助手或手機的情況下舉行閉門會議。

在英國凖備退出和歐盟其它各國執政黨普遍在歐洲選舉中遭受挫敗之際，在歐盟內部，對未來領導人選和戰略方向的共同決策更加艱難。

英國脫歐是一支疫苗？

歐洲議會選舉結束後，歐盟舉行峰會，給各國領導人提供了一個討論新政治格局的機會, 以及誰可能接任布魯塞爾高層職位。

但決定歐盟走向的議會選舉結果使得各國就未來領導人選達成共識的困難更加。

歐洲理事會主席圖斯克否認英國脫歐給歐盟帶來了嚴重衝擊。

他說，英國脫歐是歐盟各國大多數選民支持親歐盟政黨背後的一個因素。

他表示，當歐洲人看到英國脫歐實際上意味著什麼現實時，他們得出了結論。英國脫歐成了一支預防針，是防治反歐盟的宣傳和假新聞的疫苗。

即將離任的英國首相特蕾莎·梅也參加了峰會，但圖斯克表示，這次峰會不討論英國脫歐問題。

大選後歐洲局面

歐盟委員會是執行歐盟規定和起草歐盟法律的機構，其主席目前是即將卸任的盧森堡人讓-克洛德·容克擔任。

2014年，在中間偏右的歐洲人民黨獲得選舉勝利的形勢下，容克作為歐洲人民黨候選人，成為歐盟委員會主席。

但這一次，歐洲人民黨推出的人選、德國人韋伯面臨著更加嚴峻的挑戰。雖然該黨仍是歐洲議會中最大集團，但其佔據的席位從217個席位減少到180個席位。

多位領導人換屆選舉

歐盟峰會會議結束後，默克爾明確表示，她支持韋伯，但她說，其他人支持他們的候選人,，這是顯而易見的。

而當天早些時候，馬克龍曾表示不想談論具體候選人名字，但他也提到了3個名字，其中都沒有韋伯。

他後來拒絶透露他最喜歡的候選人的姓名，只是表示希望他們是最有魅力、最有創意、最稱職的候選人。

目前，還有一些人正在競選歐盟委員會主席位置，其中包括負責歐盟的英國脫歐首席談判代表、法國人米歇爾·巴尼耶；丹麥自由派瑪格麗特-維斯特格和荷蘭中左翼候選人弗蘭斯·蒂默曼斯。

今年晚些時候，歐盟最高職位上還將換下的幾位歐盟高級官員是: 歐洲理事會主席、波蘭人唐納德·圖斯克，歐洲央行行長、意大利人馬里奧·德拉吉，和歐盟外交事務高級代表意大利人費德里卡·莫蓋裏尼。

圖片版權 AFP Image caption 歐盟委員會是執行歐盟規定和起草歐盟法律的機構，其主席目前是即將卸任的盧森堡人讓-克洛德·容克擔任。

經過長時間的談判後，這批歐盟新的高官將於11月1日就職，而歐洲理事會新任主席要到12月1日開始任職。

BBC記者分析

BBC駐布魯塞爾的記者亞當·弗萊明分析說，歐盟一直致力於在考慮其最高職務官員時，平衡性別、政治黨派和地理等因素。

28個成員國的領導人將不得不談判相互妥協確定候選人，而歐洲議會的議員將審批通過，有關人選才能出任。

歐洲議會已經降低了其對即將選舉的歐盟委員會主席的要求，只是發表聲明要求，獲勝者只需達到以下條件：在選舉前他的計劃和個性早已眾所周知，他或她早已因參與全歐洲的運動而聞名。

這可能為以前不能從嚴格意義上說是候選人的候選者打開大門，比如瑪格麗特·維斯特格，甚至可能是米歇爾·巴尼耶。

而此前的競爭者曼弗雷德·韋伯承認，他的政治勢力在選舉中失去了一些席位，這就削弱了他的競爭力。

還有跡象表明，歐洲議會將把精力集中在確定歐盟的未來方向上，而非挑選其未來領導人。