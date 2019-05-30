華為反擊：華為控告美國的法律依據和贏面

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屢遭美國打壓的華為在今年3月6日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院宣佈針對華為的禁令違憲。本周，華為已向美國法院提交了此案的簡易判決動議，希望法庭盡快做出判決，判定美國國防授權法案（NDAA）中針對華為的限制措施違憲，同時禁止實施該限制措施。

華為首席法務官宋柳平表示，訴訟主要針對去年美國國會通過的2019財年國防授權法案（NDAA），該法案假定華為有罪，沒有給華為任何辯護和提供駁斥證據的機會。而是直接「用立法代替審判」，這是美國憲法所明確禁止的。

華為訴訟的依據是什麼？

喬治華盛頓大學美國憲法教授喬納森·特利（Jonathan Turley）此前向BBC中文表示，華為的指控有合理的法理依據，不是一個激進的指控。

因為美國憲法規定，國會不能制定剝奪公權的法案，即不得由立法機構以立法的形式，給一個公民或者一部分公民定罪及處以懲罰。

此外，代理該案件的華為首席律師格蘭·奈格（Glen Nager）表示，訴訟還基於憲法的正當法律程序條款，該條款要求在剝奪任何人生命、自由和財產前，應該行使正當法律程序。

最後，還根據憲法的授權條款，根據該條款，在三權分立的美國，國會只有制定規則的權力，沒有針對個人執行這些規則的權力，只有行政或司法機構才有權力針對個人執行這些規則。而上述法案，直接認定華為與中國政府有關聯，而不是向對待其他中國公司一樣，讓行政機構和法院作出判斷。

奈格認為，此次訴訟是基於上述三點，因此對其合憲性發起的挑戰純屬法律問題，沒有事實爭議，有必要提交簡易判決動議，加快進度。

根據訴訟進程表，該案將於9月19日就動議舉行聽證會。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普13日在紐約州的德拉姆堡軍事基地簽署《2019年度國防授權法案》

值得注意的是，奈格提到，在簽署2019年國防授權法案時，美國總統特朗普曾提出反對意見，稱其中條款會引發有關三權分立的重大擔憂，而且反映出國會越權。

雖然如此，但特利律師認為，華為如果起訴，很可能也以敗訴收場。美國方面可能抗辯稱，這並非在懲罰華為，而是認為華為的產品存有弱點，會被中國政府利用作為損害美國國家安全的工具。華為將較難向法庭證明，自己的產品不存在這樣的隱憂。

「最終，法官可能會認為華為的指控是可信的，但不具足夠的說服力。」

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公關活動？

在3月華為在美國提起訴訟時，有輿論認為華為此舉是一場公關活動。

對此，宋柳平反駁稱，利用美國國防授權法案針對華為的限制措施會給華為帶來真實損害，而且也剝奪了美國運營商客戶和消費者選擇先進技術的自由。

宋柳平稱：「美國政府突然宣佈將華為納入實體清單，這一行為損害了全球170個國家使用華為產品和服務的客戶以及全球30億用戶基本通信的權利，者其中還包括欠發達國家面臨『數字鴻溝』的貧困人民。此外，實體清單還直接損害了1200餘家與華為有業務往來的美國企業，影響了數以萬計的美國就業崗位。」

圖片版權 AFP Image caption 中國製造的廉價智能手機在非洲十分受歡迎。華為的手機銷量在非洲排第四。

在分析人士看來，美國此舉是希望在5G時代的競爭中創造有利環境，讓美國企業受益於巨大的而5G市場。

復旦大學國際關係與公共事務學院學者馬蕭蕭分析，無線通訊產業具有顯著的乘數效應，每投入1美元可以帶動3.2美元GDP，每增加一個直接工作崗位，可以帶動7.7個相關工作崗位。因此，可以說誰主導了5G技術，誰就可以獲得巨大的技術和經濟利益，而喪失主導地位的國家、以及技術跟隨國家則不僅會遭受損失，而且在技術競爭和產業發展上處處被動。