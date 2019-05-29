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負責通俄門調查的美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）29日突然打破沉默，公開表示由於司法部政策規定，不能對現任總統發起刑事訴訟，起訴特朗普從來不是可行選項。他重申，通俄門調查報告沒有為總統特朗普正名。

聲明在美國政壇與媒體引發軒然大波，也再度給佔據國會眾院多數的民主黨人提出了是否應啟動彈劾總統程序的難題。

穆勒聲明話裏有話

繼之前公開的書面發言，穆勒再次強調，他的調查報告沒有為特朗普免罪。"如果我們有足夠的信心認為總統沒有犯罪，我們會這麼表述。"

穆勒還解釋，由於司法部長久以來的政策規定，不能向在任總統發起刑事訴訟。「那是違反憲法的，」穆勒說。

「即使起訴保密、不向公眾披露，也是被規定所禁止的。」 因此，他的團隊沒有就總統是否犯罪作出判斷。

穆勒同時宣佈，即日起解散特別調查辦公室，他將從司法部辭職，回歸到普通公民的身份。他不排除未來在國會作證的可能，但表明不會提供超出報告內容的信息。

穆勒報告聚焦特朗普競選團隊在2016年大選中的違規行為，以及與俄羅斯可能存在共謀。調查由穆勒主導，歷時22個月，報告全長448頁。調查無法證實，特朗普競選團隊與俄羅斯政府共謀干涉大選，但列舉了十項特朗普可能涉及干預司法的行動。

特朗普一直稱，通俄門調查是政治迫害的獵狐行動。

白宮如何回應？

特朗普發表推文稱，由於證據不足，他被證明是無辜的。

「結案了。謝謝你。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月29日

白宮新聞發言人桑德斯表示，調查已結束，案子已了結。

「報告很清晰，沒有通敵，沒有陰謀，而且司法部確認不存在干預司法的行為，」桑德斯說，「特別檢察官將繼續過他的生活，其他人也應該這麼做。」

穆勒將球踢到佩洛西腳下

BBC中文駐美記者 馮兆音

在特朗普上台以來的兩年多期間，穆勒可能是僅次於特朗普，在美國政治新聞中最常被提及的名字。他毫無徵兆地突然公開發言，是公眾第一次、可能將是最後一次，直接從穆勒口中聽見他對通俄門調查的看法。

以毫無情緒的冷靜撲克臉著稱的他，在僅僅8分鐘的露面中，大部分時間低頭謹慎逐字逐句讀稿，總結了448頁報告的關鍵內容及弦外之音。

首先，證據不足並非為總統免罪；其次，他受法規限制，無法提出起訴特朗普。穆勒說：「憲法要求通過除了刑事司法體系之外的程序，來正式指控在任總統的不當行為。」他指的是什麼？由國會發起的彈劾程序。

最後，穆勒為自己特別檢察官的生涯畫上句號，表明往後不會釋出任何額外信息。

時間到了，穆勒下場前，把球踢向了國會的眾議院院長佩洛西。彈劾，還是不彈劾？這如今是擺在佩洛西桌上的棘手課題。

圖片版權 Getty Images Image caption 眾議院議長佩洛西

民主黨人怎麼說？

民主黨國會領袖佩洛西通過推文表示，任何人都無法凌駕在法律之上，包括總統，但未明確表示她的下一步舉措。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SpeakerPelosi Despite Department of Justice policy to the contrary, no one is above the law – not even the President. Read my full statement here: https://t.co/6m2Q6s9kEC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年5月29日

民主黨內部對是否啟動彈劾、是否繼續調查意見分裂。佩洛西一直反對啟動彈劾，堅持應該由國會多個委員會繼續相關調查。她認為，啟動彈劾反而有利於特朗普煽動支持者情緒，而且共和黨人控制的參議院十有八九將否決彈劾議案。

民主黨人、眾議員柯林斯認為「是時候往前走」，因為「重新調查特別檢察官的發現，只會繼續分裂我們的國家」。

正在爭奪總統提名人資格的參議員哈里斯（Kamala Harris）和參議員布克（Cory Booker）則主張啟動彈劾特朗普的程序，認為這是國會的職責。其餘多數民主黨總統參選人都未明確表態是否支持彈劾。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @KamalaHarris What Robert Mueller basically did was return an impeachment referral. Now it is up to Congress to hold this president accountable.



We need to start impeachment proceedings. It's our constitutional obligation. — Kamala Harris (@KamalaHarris) 2019年5月29日