圖片版權 Getty Images Image caption 過往有媒體發現有香港註冊的油輪出現在伊朗的水域附近（資料圖片，非今次涉及油輪）。

美國警告香港，可能將有一艘載有伊朗石油的油輪尋求停泊香港港口。美方官員警告，任何與這艘油輪做生意的實體，均可能違反美國針對伊朗的制裁。

但香港政府和中國外交部均作出強烈回應，強調美國是在實施「單方面」制裁，這與聯合國安理會的制裁不一樣，暗示不會聽從美國的警告。

美國曾要求香港增加資源用於落實制裁，事件顯示香港在中美外交角力中的一個獨特位置。

涉事船隻在哪兒？

據路透社報道，涉事船隻是一艘名為「Pacific Bravo」的運油貨輪，由中國石油天然氣集團旗下的中國昆侖銀行持有，這所銀行被視為中國與伊朗交易的主要渠道。報道說，中國一直是伊朗石油的主要買家之一，幾乎所有買石油的費用都是透過昆侖銀行支付。

BBC中文翻查多個船隻實時偵測網站發現，油輪近期曾停泊在斯里蘭卡附近，計劃駛向印尼，但有關資料停留在5月28日，暫時未知油輪目前停靠的實際地點。

圖片版權 MARINETRAFFIC.COM Image caption 網站顯示，船隻5月28日停泊在斯里蘭卡附近，原本目的地是印尼。

路透社引述不具名業內人士消息說，這艘油輪很有可能前往中國。香港海事處表示，沒有資料顯示船隻進入或途經香港水域。

一名美國高層官員說，任何人與這艘船做生意，均會令他們遭到美國的制裁，即是放棄與美國做生意，華府是要提前告知中國和香港，美方將嚴厲和持續地實施對伊朗制裁，希望香港當局阻止有關船隻停靠，或阻止個別組織向船隻提供服務。

中港有何回應？

美國對中港兩地的警告傳出之後，中港政府很快作出回應。

香港商務及經濟發展局回應說，香港只會按照中國外交部的指示，履行聯合國安理會決議要求的相關制裁，目前聯合國安理會沒有就伊朗出口施加任何限制，這只是「個別國家可能基於自身考慮，向某些地方施加的單方面制裁」。

中國外交部回應香港媒體查詢時重申，中方反對美方單邊制裁及「長臂管轄」，認為伊朗與包括中國在內的國際社會進行的正常能源交易，都是跟據國際法框架，合理合法，理應得到尊重。

美國總統特朗普上台後，對伊朗立場強硬，退出奧巴馬政府時期所簽署的核協議。美國政府在去年11月對伊朗石油業重新實施制裁，當時給予一些地區向伊朗購買部分石油產品的短暫豁免權，但5月初的時限已過，美國表明不會再給予這些地方豁免待遇。美國海軍因為伊朗的威脅而在5月派遣航母到中東地區，令當地局勢緊張。

圖片版權 AFP/ US NAVY Image caption 有消息稱，美國政府預備將來有需要時可派遣12萬美軍到中東地區。

據路透社報道，5月較早前，一艘載有伊朗燃油的船隻在中國的舟山市卸貨，被指違反美國方面施加的制裁。

雖然中方言辭強硬，但路透社的數據分析顯示，2019年初起以來，中國進口伊朗原油平均為每日50萬桶，比起2018年高峰時期的每日80萬桶為低，目前伊朗佔中國原油進口量僅5%，顯示中國可以應付伊朗原油進口減少的影響。

中國石油經濟技術研究院石油市場研究所所長戴家權表示，其他產油國，特別是美國，可以填補伊朗的缺口。

美對伊制裁與香港有何聯繫？

美國曾建議香港增加資源用於落實制裁，特別是針對朝鮮和伊朗的制裁行動。

香港政府一向表明會跟從聯合國安理會方面針對朝鮮的制裁，但2017年年底，韓國扣留一艘在香港籍「方向永嘉」號輪船（Lighthouse Winmore），指這艘船在公海上把油輸送給朝鮮輪船，違反聯合國安理會通過的制裁。事件曝光後引發外界關注香港應對制裁的相關執法活動。

2018年2月，美國公布27間受制裁的公司中，有5間是在香港註冊的船務及海運的相關公司。

除了船務活動之外，香港的一些空殼公司也曾被指懷疑違反美國針對伊朗及朝鮮的制裁。

近期外界最為關注的中國電信設備製造商華為及其高管孟晚舟，被指透過香港一家空殼公司來逃避美國針對伊朗的制裁。

美國地區法院在今年4月又下令三家中資銀行，交出涉嫌違反對朝鮮制裁的幾千萬美元款項紀錄，據華盛頓地區首席法官豪厄爾（Beryl Howell）表示，有關傳票涉及香港一間已解散的公司與朝鮮之間的交易紀錄。