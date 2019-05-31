中美貿易戰影響 英國成中國留學生最大意向國

圖片版權 Reuters Image caption 在英國大學中，中國留學生已經成為第一大國際學生團體。

數家機構的統計數據分析顯示，因中美貿易戰影響，中國大學生更多選擇留學英國，而不再是留學美國。

在美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷公然指責中國試圖將包括留學生和研究人員用於工業間諜、偷竊美國科技成果的背景下，美國也收緊了對中國留學生簽證，特別是修讀理工科學生的簽證要求。

英國高等教育數據統計局（the Higher Education Statistics Agency）的數據顯示，近年來，英國大學中的中國留學生人數大幅增加，2017至18學年上升到10萬6530人，5年前這一數字為8萬7900人。

中國的教育諮詢機構啟德留學（EIC Education）的統計報告稱，中美貿易戰將更多的中國留學生引向英國、加拿大、澳大利亞等地，以及歐洲的德國和法國，亞洲的香港、日本和韓國。

中國中產階級對孩子接受英語教育的需求巨大，英國各大院校也樂見其成，因為對海外學生收的學費高於英國本土學生。

寒蟬效應

2019年4月，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷在華盛頓對美國外交關係委員會表示，中國試圖以偷竊的方式取得經濟飛躍。他點名說，中國試圖通過包括一些研究生和研究人員在內的工業間諜來實現這一目標。

他表示，中國動員全社會去偷竊，通過各種各樣的公司、大學和組織，盡其所能盜竊美國的科研信息、想法、發明和創造，通過中國情報機構、國企、大量私企、研究生和學者、以及各種為中國工作的人去達到這個目的。

此前，特朗普政府早已指責中國盜竊知識產權，對美國進口中國的商品徵收高額關稅。

克里斯托弗·雷表示，過去數十年，美國都低估了來自中國的威脅，現在人們意識到需要認真對待這種威脅。

2018年，美國司法部開展特別計劃，表示會積極對涉嫌從事商業竊密、經濟間諜活動的中國公司和個人展開調查並起訴。

此後，希望在美國留學的中國學生人數有所下降，因為很多人擔心他們可能無法獲得留學簽證。

Image caption 英鎊兌人民幣匯率已經大大低於脫歐公投前。

英國脫歐吸引力反增

啟德留學編寫的2019年中國學生海外留學調查報告顯示，20.14%的受訪者選擇英國作為他們的首選留學第一目的地，而17.05%的受訪者將美國作為首選。

從北京一家匯款機構的國際資金轉帳信息也顯示，中國留學生的留學目的地從集中在美國，開始出現轉向英國，或者加拿大、澳大利亞等國的趨勢。

一些分析人士認為，英國脫歐進程三年無果，英鎊匯率比脫歐公投前大跌，也對中國留學生的吸引力大增。

但目前，美國的中國留學生仍是中國海外留學生的最大群體。

據總部位於紐約的國際教育學院統計，目前在美國的110萬國際學生中，中國留學生佔三分之一。