中美貿易戰、華為紛爭、六四30週年與本周更多好故事

圖片版權 BBC Chinese Image caption 中國國際電視台女主播劉欣與美國福克斯商業電視台女主持翠西·里根

2019年5月的最後一周，中美貿易戰擴展到場外，兩名女主播的電視辯論吸引了眾人眼球，不過戰況卻並不如想像中激烈。中國企業華為遭美國政府封殺，但在全球化時代產業鏈上下游互相依賴共存的情況下，美國科技公司也在承擔壓力。香港方面，熱議的《逃犯條例》修訂引發了歐美政商界的巨大關注。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中美貿易戰持續延燒

中國六月一日開始對包括葡萄酒和肉類在內美國進口產品關稅稅率將從5%至10%之間，升達25%。世界最大兩個經濟體間的新一輪報復戰開始。與此同時，中國媒體引述商務部發言人的話說，中國將依法建立」不可靠實體清單「制度。把那些損害中國公司利益的公司，組織和個人列入名單。

另外，稀土是否會成為中國「殺手鐧」的討論成為熱門話題，同樣受到關注的還有中美兩名女主播的電視論戰。中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣與美國福克斯商業（Fox Business）電視台女主播翠西·里根（Trish Regan）的辯論與網友的期待相反，交鋒並不激烈，更像是一個簡單的採訪。兩人談及中美貿易戰、華為問題，還有如何定義國家資本主義等。

2. 華為紛爭

圖片版權 AFP

中國電訊設備企業華為遭受美國政府封殺，多家美國科技公司暫停向華為供貨，令華為受到前所未有的壓力。另一方面，中國高級外交官陳雯警告，如果英國禁止華為進入其5G網絡，中國在英投資可能遭受「重大」影響。

但事實上，在全球化時代產業鏈上下游互相依賴共存的情況下，美國科技公司也在承受壓力。

3. 「六四」30週年紀念專題

圖片版權 New Century Press Hong Kong

「六四」三十週年紀念日在即，BBC中文網推出系列報道，翔實記錄六四事件全過程，書寫大時代背景下人物的坎坷悲歡，並對八九民運的爆發背景和政治遺產做出全景分析。

4. 《逃犯條例》修訂

圖片版權 Getty Images Image caption 分析認為，香港這次修例得到國際關注，顯示香港在地緣政治中獨有的地位。

香港政府提出修訂《逃犯條例》不光在當地社會引發萬人上街遊行，歐美政商界也紛紛表示擔憂。

歐美政商界擔心，修訂《逃犯條例》後，在中國大陸的要求下，在香港的人員可能被當成嫌疑人士移交給中國大陸。專家分析認為，香港《逃犯條例》是中美貿易戰下，中國與西方國家各有盤算的「一張牌」，彼此都在利用香港達到其政治目的，而最終犧牲最大的可能是香港本身的自由和法治。

5. 男子去世七年 陌生女子生下他的親女兒

圖片版權 Liat Malka Image caption 希拉和母親莉亞特

以色列女子莉亞特·莫卡（Liat Malka）渴望成家生子，卻一直沒碰上意中人。一個偶然的機緣，她加入了一個極不尋常的計劃，幫助一位陌生男士完成了他的臨終遺願，生下了他的孩子。