圖片版權 Getty Images Image caption 偷越美國與墨西哥邊境的墨西哥居民

美國總統特朗普宣佈將對來自墨西哥的所有商品加徵關稅，以此控制非法流入美國的墨西哥移民。

特朗普在推特發文表示， 將從6月10日起對墨西哥所有輸美商品徵收5%的關稅，且關稅將會逐步提高，「直到非法移民問題得到解決」。

在白宮的一份聲明中，特朗普表示，關稅將每月上漲5％，直至10月1日，屆時稅率將高達25％。

特朗普已宣佈國家緊急狀態，以解決他所稱的美國南部邊境危機。

美墨邊境的邊防人員說，他們已不堪重負。但批評者稱，他們對移民問題處理不當。

墨西哥北美事務首席外交官赫蘇斯·塞亞德（Jesús Seade）稱，加收關稅將是「災難性的」。

他對記者說，「如果真的這樣做，我們必須積極應對。」

特朗普在其競選期間和任期內積極籌措資金，謀求在美國與墨西哥之間修建邊境牆。

今年二月，特朗普宣佈國家進入緊急狀態，試圖轉移聯邦資金修建隔離牆項目，但被一名法官於5月否決。

白宮周四（5月30日）表示，總統將使用《國際緊急經濟權力法》對墨西哥徵收新的關稅。

同一天，白宮向國會遞交計劃，意欲與墨西哥及加拿大達成新的貿易協議。

特朗普宣佈了什麼？

在白宮的一份聲明中，特朗普表示，關稅將每月上漲5％，直至10月1日，屆時稅率將高達25％。

他說，「除非和直至墨西哥切實阻止僑民非法穿過其領土」，否則關稅將維持在這個水平。

聲明指出：「多年來，墨西哥對我們並不公平——但我們現正以一個主權國家的身份主張我們的權利。」

美國總統還瞄凖了他的民主黨反對者，指責他們在邊境安全問題上「完全失職」。

民主黨控制的眾議院正通過法律行動阻止特朗普政府修建邊界牆，稱這是浪費資金，且不能阻止非法移民。

批評人士說，特朗普政府的邊防人員正採取嚴厲措施控制美墨邊境的移民，自去年9月已有六名移民兒童在被美國拘留期間死亡。

圖片版權 Getty Images Image caption 兒童是移民浪潮裏的一大受害者

關稅將造成什麼影響？

墨西哥以鱷梨和龍舌蘭等農產品等聞名，同時也是一個主要的製造業中心和許多美國公司所在地。

該國每月生產數十萬輛汽車，是許多科技和航空航空公司所在地。墨西哥還是G20經濟合作論壇成員國之一。

美國多家公司，例如福特、通用汽車、約翰迪爾、IBM和可口可樂，以及其他數千家跨國企業都在墨西哥運營。

特朗普總統已在其他國家和地區通過強徵關稅的手段實現其外交政策目標。

特朗普長期抱怨美國對中國的貿易逆差，他已經對來自中國價值數千億美元的商品加徵關稅。