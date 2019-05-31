中美貿易戰：北京瞄凖特朗普票倉 凖備持久戰

圖片版權 Getty Images Image caption 美國酒業從業者受到中國關稅的不斷打擊。

中國六月一日開始對包括葡萄酒和肉類在內美國進口產品關稅稅率將從5%至10%之間，升達25%。世界最大兩個經濟體間的新一輪報復戰開始。

據悉，將被加增關稅的美國商品價值約600億美元，波及商品類別約五千種。北京這次瞄凖的目標，是可能打擊美國生產商和特朗普政府票倉的商品。種種跡象表明，北京開始凖備貿易持久戰。

與此同時，隨著貿易緊張局勢加劇，中國對美投資也受到影響，為美國經濟帶來新的不確定性。

哪些產品受衝擊？

美國對中國出口的總共5140產品將受到高稅率影響。包括:

肉類: 新鮮或冷藏的肉帶骨羊肉，熏製或醃製牛肉，切好的肉塊

酒：起泡酒，普通葡萄酒，其他發酵類飲料，杜松子酒，龍舌蘭酒

油籽和水果:葵花籽，其他油性種子和果類，主要用作醫藥的植物

冷凍食品: 豌豆、玉米、豆類、菠菜、水果和堅果

關稅傷害誰？

美國農牧業: 在中美貿易爭端中，北京瞄凖美國農牧業，包括那些供應肉類、穀物和大豆等農產品的農民。較高關稅意味著這些商品對中國消費者來說，將變得更加昂貴，而中國消費者還有其他選擇。

代表美國農業從業者利益的非政府組織美國農場聯合會執行副總裁摩爾說，美國農民需要從貿易戰中喘口氣，他們正受到來自氣候、經濟和報復性關稅的四面八方打擊。他表示，美國農民已經堅忍克服困難很久了。對一些農民來說已經無法再忍受下去了。

特朗普承諾拿出160億美元來救助農業從業者。這些都是對這位美國總統有政治敏感性的州，那些是上次投票支持他當選總統的人，這也是北京將如此多的農產品列入要提高關稅名單的原因。

圖片版權 PA Image caption 葡萄酒莊園工人

美國葡萄園: 美國葡萄酒行業也面臨風險, 美國葡萄酒在中國的稅率將上升。這種關稅將再額外提高15%。這將是中國在14個月內第3次對美國葡萄酒徵收關稅: 第1次是在2018年4月，然後是9月，以報復美國對價值2千億美元的進口中國商品徵收關稅，現在是最後一輪。

代表美國加州葡萄酒業的組織葡萄酒研究所所長科赫說。每增加一輪關稅，就讓美方在世界增長最快的葡萄酒市場上的競爭變得越來越困難。據行業內數據，中國在葡萄酒銷售總值上將僅次於美國。關稅已打擊這個行業。去年徵收的第一輪關稅導致美國對中國葡萄酒出口下降25%。要付出代價的不是中國飲酒者，而是美國的生產商。

中國人仍在喝來自澳大利亞、新西蘭和歐洲等地的好酒，自從美國葡萄酒關稅出台以來，這些國家收到的訂單都有所增長。

中國還會投資美國？

北京對進口的美國商品徵收關稅，政治目的是希望造成最大痛苦，但不會對美國經濟增長產生太大影響。畢竟，中國最多只能對價值約1200億美元的美國商品徵稅，這也是中國去年從美國進口的數額。美國的中國美國商會警告說，由於貿易戰，去年美國對中國的出口下降了約7%。

經濟學家表示，美國最多約十分之一的國內生產總值可能被北京關稅減掉，但真正可能傷害美國的是中國對美投資減少。另外，美中投資項目的一份報告發現，2018年中國對美國的投資銳減60%，部分原因是政治氣候惡化。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國酒在中國越來越貴。

根據美國中國商會2019年4月進行的一項調查顯示，這也對中國未來的投資產生了影響。

美中商會業務諮詢總監阿什頓表示，雖然大多數高管報告說，計劃在明年維持或加快對對方市場投資，但大多數表示將削減此類投資的人都是中國人。

當然，貿易戰並非唯一起作用的因素。甚至在貿易戰開始前，中國人就已經出於其他原因削減在美國的投資。但這很可能會加快撤資的步伐。

分析人士表示，因為外國直接投資通常會創造就業和機會，這可能是對美國經濟增長的又一次拖累。

論貿易持久戰

華為創始人任正非在接受BBC訪問時曾表示，貿易戰最終會是"殺敵一千、自損八百"的兩敗俱傷結局。

中國直接瞄凖了美國的痛處，可能會走得更遠。甚至警告要限制對美稀土出口。到目前為止，中國是稀土原材料最大生產國，用於從電子到可再生能源產品，這對許多美國工業至關重要。如果真的限制稀土出口，那麼美國公司面臨迅速找到替代品的挑戰。

當然，北京也不能倖免這種貿易戰的痛苦，也有自己的問題。現在經常聽到這種說法，並知道這是真的：沒有人能在貿易戰中獲勝。

不過，比起美國政客來說，中國領導人有一大優勢：他們不用擔心即將到來的大選季節。中國正在為未來的持久戰做凖備。