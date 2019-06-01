特朗普訪英看點：脫歐、華為和「特朗普寶寶」

圖片版權 AFP Image caption 特朗普總統再度訪英，面對的人與事跟上一次大不同。圖為特朗普2018年訪英時在溫莎堡檢閲皇家衛兵。

美國總統特朗普周一（6月3日）攜夫人梅拉尼亞抵達英國展開為期三天的國事訪問，脫歐和華為會是主要看點。

自去年特朗普赴英工作訪問，時隔一年，物是人非，脫歐還在進行但主角更替尚無定論；中美貿易戰背景下多方博弈錯綜複雜，封殺中國電信設備巨頭華為成了英美之間的敏感話題。

觀察人士指出，特朗普此行必定要捲入英國脫歐亂局，而無論誰最終接替首相特蕾莎·梅（文翠珊），特朗普都會設法爭取他/她跟白宮齊心協力採取封殺政策，阻止華為參與5G網絡建設。

特蕾莎·梅將於6月7日卸任保守黨領袖職務，繼任首相產生後再搬出唐寧街10號。

跟上次特朗普訪英時一樣，抗議者表示將再次放飛「特朗普寶寶」大氣球；而國賓與女王共乘敞篷馬車在王宮前大道接受民眾夾道歡迎的場面這次同樣不會出現，同樣也是因為美方的安全考慮。

特朗普是第三位對英國進行國事訪問的美國在任總統。

圖片版權 PA Image caption 中國國家主席習近平2015年訪英，乘坐女王登基鑽禧紀念馬車

封殺華為

據路透社報道，特朗普與特蕾莎·梅6月4日會晤，華為將是主要議題之一。

特朗普將警告英國，如果不跟華盛頓步調一致地阻止中國電信設備和科技公司華為參與5G網絡建設，美英安全合作就會受到削弱，尤其是情報合作有可能中斷。

白宮把華為列入「實體清單」，在全球範圍封殺華為產品，理由是安全考慮，擔心中國政府得以通過華為設備監控敏感通信，獲取機密數據。華為否認這一說法。

美國國務卿蓬佩奧本月稍早時提示英國改變對中國政府和華為的態度，要把中國視為對西方的重大威脅，其嚴重程度不亞於冷戰時期前蘇聯對西方的威脅。

白宮國家安全顧問博爾頓日前在倫敦對英國媒體表示，據他所知英國在華為問題上還沒有最後決定。

他還強調，美國正竭力向盟友解釋允許華為參與英國5G網絡建設的長期安全隱患。

中國方面也在向英國施加壓力。中國駐倫敦使館公使陳雯日前警告，如果禁止華為進入英國5G網絡，中國在英國投資可能遭受重大影響。

她在接受BBC訪問時表示，英國應該根據國家利益做出決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年美國總統大選特朗普獲勝後，英國首相特里莎•梅隨即於2017年 1 月訪美，成為特朗普上任後訪問美國的首位外國領導人，並代表英國女王伊麗莎白二世向特朗普總統發出訪問邀請。

都是「我的朋友」

特朗普日前表示，在英國期間他「可能」會找時間跟保守黨議員約翰遜和脫歐黨領袖法拉奇見面。

他說這倆都是「我的朋友」，「我喜歡他們」，「他們幹得不錯」，說他們是「好人」。

約翰遜是強硬脫歐派，正在努力爭當保守黨領袖，接替梅成為首相，而法拉奇的激進脫歐和反建制立場跟朝野許多人對立。

特朗普上次訪英時曾揶揄特蕾莎·梅在脫歐問題上對歐盟太軟弱。

他當時警告說，讓英國留在歐盟單一市場會妨礙英國同美國保持更密切的貿易關係。

觀察人士指出，脫歐後的英國在貿易和其他國際事務上會更靠近、更依賴美國。

工黨領袖科爾賓斥責特朗普「種族主義和厭憎女性」的言論，拒絶出席王宮國宴，自民黨領袖凱布爾也拒絶赴宴。

特朗普去年訪英也是充滿爭議。「通俄門」調查、被視為針對穆斯林的旅行禁令，在推特上發表爭議性極大的言論，在美墨邊境設隔離牆阻擋非法移民，退出聯合國氣候協議，發動貿易戰，對傳統盟友翻臉，在國內外都招致批評。

圖片版權 Getty Images

「特朗普寶寶」和機器人特朗普

預計特朗普這次訪英的安保開支將超過1800萬英鎊。

他和隨行人員乘空軍一號總統專機飛倫敦，訪英期間使用的車隊事先由美國空軍運輸機運來。

2018年工作訪問那次，英國各地警察署調集了近萬名警察協助美方，最後得到近800萬英鎊的補償。

那次特朗普訪英在倫敦和蘇格蘭都遭遇抗議示威。巨大的「特朗普寶寶」氣球在倫敦和蘇格蘭升空。

今年特朗普仍將面臨大規模抗議，而且可能會有一個16英尺高、坐在馬桶上會說話的機器人特朗普跟大黃寶寶氣球做伴。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年7月13日，英女王在溫莎堡請特朗普夫婦喝下午茶

行程安排

6月3日星期一，特朗普夫婦抵達倫敦，英女王伊麗莎白二世、威爾士親王和康沃爾公爵夫人將在白金漢宮花園舉行歡迎儀式。 薩塞克斯公爵哈里王子在儀式結束後加入東道主行列，賓主在宮內共進午餐。

薩塞克斯公爵夫人梅根雖然出生在美國，但現在正休產假，不出席午餐。

當天，特朗普夫婦在約克公爵陪同下參觀威斯敏斯特教堂，然後在克萊倫斯宮與查爾斯王儲夫婦喝下午茶。

女王周一晚在白金漢宮宴會廳設國宴招待國賓，王室主要成員、英國政要和在英國的美國社會名流作陪。

6月4日，星期二，特朗普和特蕾莎·梅在聖詹姆斯宮主持商務早餐會，據信將出席的商界要人包括巴克萊銀行首席行政官斯塔利、葛蘭素史克（GSK）首席行政官沃姆斯利、英國宇航系統公司（BAE ）董事會主席卡爾，以及全國電網公司的派蒂格魯。

早餐會後特朗普到唐寧街10號與梅首相會晤，之後召開記者會。

圖片版權 Getty Images Image caption President Obama addressed the room when he was invited to a state banquet in 2011

美國駐英大使周二晚在大使官邸設晚宴招待特朗普夫婦，查爾斯王儲和卡米拉夫人代表女王出席。

6月5日，星期三，特朗普、女王和查爾斯王儲赴朴茨茅斯出席D-Day諾曼底登陸戰75週年紀念儀式。參加儀式的還有300多位二戰老兵。

儀式結束後，特朗普一行離英前往愛爾蘭共和國他名下的杜恩貝格高爾夫度假村。

通常到訪的國賓會應邀到英國議會發表講話，但這次特朗普沒有被邀請。