中美貿易戰:北京發表經貿白皮書，指責美國三次「出爾反爾」

圖片版權 xinhua Image caption 中國國務院批判美國，在談判中三次「出爾反爾」。

中美貿易戰持續中，中國再次加碼喊話美國。

中國國務院新聞辦公室6月2日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，對中美貿易爭端表態，批判美國不顧世界經濟分工現實，在談判中三次「出爾反爾」，致中美經貿磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」。

同時，中國國防部長魏鳳和同日在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全論壇亦表示，"若美國要談，我們將敞開大門；如果美國要打，我們也凖備好了。" 雙方叫板升級，世界最大兩個經濟體間的新一輪報復戰正式開始。

外界分析，此聲明是日前中國商務部提出「不可靠實體清單」以及「向美進口中國農產品增加關稅」兩大反制措施之後，中國對美貿易戰最新舉措，借此拿回談判主導權。並同時警示特朗普政府，北京手中亦有籌碼。

美國的三次「出爾反爾」

北京在白皮書指出，自2018年2月雙方談判啟動以來，經歷了幾次波折，這些波折來自於美國的三次「出爾反爾」。 BBC記者安娜·妮可拉斯·達·柯斯塔（Ana Nicolaci da Costa） 分析，中國在貿易談判中，策略是站於道德制高點，向國際社會表明美國才是造成貿易爭端的罪魁禍首。

北京所指的美國三次出爾反爾如下:

第一次：2018年3月：

自2018年2月美方啟動貿易協商之後，中方立即派出談判代表赴美，表示誠意。但美方在同年3月22日，卻發佈《對華301調查報告》，批評中國有「盜竊知識產權」、「強制技術轉讓」，並宣稱將對從中國進口的價值500億美元商品加徵25%關稅。

第二次：2018年5月

2018年5月19日中美發佈聯合聲明，宣佈雙方不打貿易戰的「共識」，同意繼續溝通談判。但中國認為10天後，亦即5月29日，美國推翻協商共識，宣佈加徵關稅計劃繼續。

第三次：2019年5月

2018年12月1日，中美兩國元首在阿根廷G20峰會期間會面達成共識，同意停止相互加徵新關稅，在90天內展開協商。國務院稱，此後90天裏，雙方舉行了3次高級別協商，已有初步共識，但美國"得寸進尺，「堅持不合理的高要價」，於2019年5月10日起將2000億美元中國輸美商品加徵關稅提高至25%，導致雙方談判受挫。

北京表示，歷經三次美方的「出爾反爾」，中方為了捍衛中國人民利益，以及世界經濟穩定，將開始回擊美方。

反制美國：中國瞄凖農業州特朗普「票倉」以及「實體清單」

中國從6月1日 便對美國實施反制措施，對包括葡萄酒和肉類在內的美國進口產品加徵關稅，稅率將從目前的水平提高到最高25%。外界分析，此舉是中方瞄凖特朗普擁有廣大支持者的農業州「票倉」，在特朗普宣佈競選總統連任前夕，希望打擊特朗普。

回應北京反制，特朗普承諾拿出160億美元來救助農業從業者，後者都是上次投票給特朗普的選民，亦是中國將如此多的農產品列入要提高關稅名單之原因。

圖片版權 PA Image caption 美國葡萄酒莊園工人

此外，代表美國葡萄酒商，葡萄酒研究所所長科赫告訴BBC，每增加一輪關稅，就讓美方在世界增長最快的葡萄酒市場上的競爭變得越來越困難。去年徵收的第一輪關稅導致美國對中國葡萄酒出口下降25%。要付出代價的不是中國飲酒者，而是美國的生產商。關稅已打擊這個行業。

北京在上周也表示，將推出一個所謂的「不可靠實體清單」，把那些損害中國公司利益的公司，組織和個人列入名單。

中國以守為攻？

不過外界分析，中國連日來的大舉動以及發言，雖然強硬，但並沒有將雙方達成協議的可能性完全排除。

獨立學者章立凡在推特評論中國的一系列舉動是「希望借此拿回談判主導權，逼美以中國想要的貿易方式，重回談判桌。」 旅美經濟學者何清漣則認為，中國的戰略是「以守為攻，靜觀其變，重回談判桌是必要的，但與下一任總統談判才是重點。」但亦有中國網友回應說，中國已付出太多代價，因為在雙方的報復戰中，老百姓的利益變成籌碼。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 中國國際電視台女主播劉欣與美國福克斯商業電視台女主持翠西·里根

相關解析認為，在貿易戰中美中股市都受到嚴重影響。美國選民除了在股市利益受損之外，進口商將會將關稅增加的成本轉嫁到消費者，亦即提高商品價格。而在中國，許多工廠在高關稅壓力下可能會面臨關閉，工人失業的風險，也是習近平要處理的問題。

不過，專攻國際政治經濟，加拿大約克大學副教授沈榮欽說，美國開啟貿易戰，目的不在關稅，而是針對中國在科技發展上美國認為不公平以及盜竊所採取的舉措—「關稅的目的在促使全球價值鏈遷離中國，與利用智、財、權防止技術流向中國。」沈榮欽補充。

中美貿易戰的贏家

「華爾街日報」報導，紐約聯邦凖備銀行（Federal Reserve）經濟學家將發表報告，分析在中美關稅戰後，贏家可能是中國周遭的鄰居，譬如越南、台灣等。

該報告稱，中國商品關稅上調25%後，消費者恐放棄中國並轉向購買售價較高，但還是比中國貨便宜的外國產品—譬如來自越南，南韓或台灣的商品。沈榮欽也同意，在中國的部分台商因為貿易戰而遷回台灣，可彌補多年來台灣因為投資不足的經濟困境，減少中美貿易戰對台灣所造成的損害。

該報告數據顯示，自2018年9月起，越南銷美的成長幅度則從15%增加到34%，美國自台灣進口成長率從12%上升至21%，自南韓進口量也快速成長至18%。該報告指出，美中貿易衝突越烈，最大受益者就是中國在太平洋周遭的鄰居包含台灣。

BBC安娜·妮可拉斯·達·柯斯塔指出，除了彼此相互喊話之外，6月底日本舉行的G20峰會中，中美能不能簽訂協議，才是焦點所在。