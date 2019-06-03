吃播文化：為什麼數百萬人在電腦前看別人大吃大喝？

圖片版權 Empics Image caption Banzz有330萬粉絲

你聽過「吃播」嗎？這是一股網上熱潮，數百萬觀眾在電腦前觀看主播們享用大量美食。

在大多數文化中，飲食是社交活動。你可以從日常瑣事中解脫出來，與親人聚聚。但如果你恰好一個人吃飯，而且感覺糟糕，你該做點兒什麼呢？

儘管在韓國有四分之一的人獨自居住，但一個人吃飯仍然被視為丟人的事。在這樣的社會趨勢下，「吃播」（Mukbang）開始流行。

「吃播」

「吃播」最初起源於2010年韓國網站AfreecaTV，在這個網站上主播和觀看者可以進行互動。

「Mukbang」（「吃播」）這個詞結合了韓語的「吃」(Muk-da) 和「播」 (bang- song)兩詞，含義明確：直播中博主們在足夠一家人吃的一堆食物面前，一邊吃一邊講有趣的故事。

圖片版權 KKIMTHAI Image caption 美國youtuber Kim Thai

「吃播」獲得的關注度極高。韓國「吃播」博主Banzz的視頻平均瀏覽量達50萬次，300萬人訂閲了他的頻道。

據報道，他吃很多，為了燃燒這些卡路里，他每天鍛煉12個小時。

但是，為什麼「吃播」如此流行?

收入可觀的職業

食物在韓國文化中佔據重要地位。「就像愛斯基摩人有上千個形容雪的詞匯一樣，韓國人也有成千上萬個與食物有關的詞匯，」文化評論人傑夫·楊（Jeff Yang）對BBC表示。

「吃播」在韓國迅速成為了一個利潤豐厚的行業，博主們每個月薪酬高達一萬美元，這還不包括贊助收入。

博主們並不是根據播放次數、廣告獲得酬勞，也沒有工資，而是靠觀眾打賞「明星氣球」的形式掙錢。「明星氣球」是一種虛擬貨幣，可以換成現金。

「吃播」博主們收入可觀，致更多人湧入這個行業。

圖片版權 Getty Images Image caption 「吃播」目前在美國也很流行

「吃播」並不僅僅在韓國流行，此類視頻從韓國網站AfreecaTV傳到了YouTube上，繼而傳到美國，美國的博主們也開始製作他們自己的「吃播」。

葉連娜（Yelena Mejova）在卡塔爾大學研究現實世界活動與網絡行為之間的關係。她認為，「吃播」在全世界興起並不罕見。

她認為，食物是國際性的語言，可以讓每個人參加進來，「這是所有人文化的重要部分，我們總是希望媒體上的東西盡可能接近真實生活。」

對抗孤獨

這股熱潮還有一些其他緣由。

「一些韓國人長期孤單生活，他們想為自己尋找某種社交出口，」傑夫說。

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在韓國社會，一個人吃飯並不是什麼光彩的事情。「如果他人認為自己是獨行俠，人們會擔心聲譽受損，」《海峽時報》韓國記者Chang May Choon說。

韓國統計局稱，2017年韓國大約有560萬人獨居。如此大的數字意味著人們一起用餐的機會減少。

2018年的一項研究調查了韓國的1000名成人。研究顯示，獨居的人中，有46%的人「總是」感覺孤單，44%有時感覺孤單，將近90%的人在某一時刻會感覺孤單。

克服飲食失調

「吃播」可能有意想不到的健康益處，一些博主說他們的直播幫助觀眾解決飲食失調問題：那些沒有食慾的人看了直播後被激發了食慾，開始想吃東西。

美國「吃播」博主「Erik the Electric」說，他的一些觀眾「有很嚴格的飲食控制，希望通過看我（的直播）讓自己有也吃過了的感覺」。

他多年來一直患有厭食症，稱製作這些視頻讓他對食物感到更加輕鬆。

美女「吃播」

女性「吃播」博主往往比男性博主更有觀眾緣。

圖片版權 HyuneeEats Image caption Hyunee的Youtube頻道有120萬粉絲

傑夫說，有魅力的女性在『吃播』頻道非常受歡迎，主要是因為韓國文化要求年輕女性彬彬有禮、行為克制。而觀眾看見年輕女性在「吃播」頻道突破這些限制，會有一種奇妙的刺激和興奮感。

爭議

這些視頻的批評者稱，「吃播」鼓勵人們暴飲暴食。韓國的肥胖率從1998年的26%上升到2016年的34.8%。

2018年，韓國保健福祉部宣佈了一項計劃，為這些「吃播」媒體制定指導方針，改善飲食行為，並且建立一個監測系統。但是經濟合作與發展組織（OECD) 預測韓國的肥胖率仍可能在2030年翻倍。

同時，每天仍有數千人繼續收看他們喜歡的「吃播」頻道。

「不論是為了滿足社交的需求，克服飲食失調還是尋開心......像吃飯這樣無害的事情，我們難道不能自由地看嗎？」至少每天觀看一次「吃播」的珍妮·查（Jenny Cha）說。

「我們的政府可以決定我們是誰，我們不能看什麼，想想就覺得可怕。」珍妮說。