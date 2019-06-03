貿易戰繼續延燒 中國發佈美國「留學預警」

圖片版權 Reuters Image caption 在中美貿易戰升級的背景下，中國教育部發佈留學生和學者赴美預警。

在中美貿易戰升級的背景下，中國教育部發佈2019年第1號留學預警，提醒中國留學生和學者赴美留學前加強風險評估。

這是在中美貿易戰進一步升級的背景下，中美教育文化和科技領域學術交流出現受到干擾的信號。

近期，從民間教育和金融機構的一些統計也顯示，因為中國赴美國留學因中美貿易戰受到影響，中國學生開始更多選擇留學英國，加拿大，澳大利亞等其它地方，而不再是留學美國。

中國教育部預警

在中國國務院新聞辦的發佈會上，新聞發言人續梅發佈留學預警，一段時間以來，中國部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查週期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習，或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生學者，出國留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應凖備。

中國教育部國際合作與交流司副司長徐永吉透露，2019年第一季度中國公派赴美留學的拒簽率高達13.5%。

徐永吉說，2018年以來，美國以反間諜為由，吊銷或重新審查中方赴美人員的簽證，從自然科學向社會科學擴散。2019年，美方還取消了一批中方從事中美關係研究的學者十年簽證。

徐永吉指責說，美方言行已經傷害中國在美留學人員尊嚴，並嚴重傷害了中國人民的感情。

但續梅在發佈預警的同時也表示，到目前為止，中國大陸學生被美高校錄取數與往年大體相當，儘管中美貿易摩擦一直在持續，但是中國學生到美國留學的總體的形勢保持了平穩的態勢。

美國方面警告和審查

2019年4月，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷重申指責表示，中國試圖將包括留學生和研究人員用於工業間諜、偷竊美國科技成果。

美國也收緊了對中國留學生簽證，特別是修讀理工科學生的簽證要求。

此外，路透社報道說，2019年美國國務院以加強安全審查為由，已經開始要求絶大部分美國簽證申請人提交個人社交媒體賬號信息。

這一新規定已於2019年5月31日執行。根據美國簽證申請網頁，申請者需要提交在豆瓣、臉書、QQ空間、新浪微博、騰訊微博、推特、優酷等社交媒體上的個人賬號。

圖片版權 Reuters Image caption 在英國大學中，中國留學生已經成為第一大國際學生團體。

轉向英加澳等國

中國駐美大使館還發佈提醒中國公民申請赴美簽證特別事項，提醒中國公民，持有效美國簽證並不表明一定可以進入美國，美邊境執法人員擁有准許入境的最終決定權，持美國簽證赴美被拒絶入境的情況十分常見。

中國的教育諮詢機構啟德留學（EIC Education）的最新統計報告稱，中美貿易戰將更多的中國留學生引向英國、加拿大、澳大利亞等地，以及歐洲的德國和法國，亞洲的香港、日本和韓國。

中國中產階級對孩子接受英語教育的需求巨大，英國各大院校也樂見其成，因為對海外學生收的學費高於英國本土學生。

英國高等教育數據統計局（the Higher Education Statistics Agency）的數據顯示，近年來，英國大學中的中國留學生人數大幅增加，2017至18學年上升到10萬6530人，5年前這一數字為8萬7900人。