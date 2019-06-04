特朗普訪英：與特蕾莎·梅的會談有哪些看點？

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美國總統特朗普近日到訪英國，周二（6月4日）他將與英國首相特蕾莎·梅會面，氣候變化與華為問題成為關注焦點。

同時，英國數個城市將在周二開展大規模抗議活動，其中包括一個在特拉法加廣場的示威活動。工黨領袖傑里米·科爾賓（Jeremy Corbyn）將在倫敦集會地點發表講話。

美國總統特朗普近日攜夫人梅拉尼亞對英國進行三日國事訪問，並將出席諾曼底登陸日（D-Day）75週年紀念儀式。

美國總統特朗普周一（6月3日）在英國白金漢宮參加國宴時表示，英國和美國之間的友誼長存。

周一早些時候，特朗普與倫敦市長曾發生一些口角。倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）此前表示，英國不應該鋪紅地毯迎接特朗普。而特朗普回擊稱薩迪克是一名糟糕的市長。

圖片版權 Press Association Image caption 特朗普和英國女王

但是在晚宴講話中，特朗普讚揚了英國民眾在第二次世界大戰期間表現出來的勇氣，並稱英國女王是一名「偉大的女性」。

英國女王伊麗莎白二世則讚揚了兩國在建立國際機構方面發揮的作用，稱這將確保「衝突引發的恐怖事件永不重演」。

在晚宴前，特朗普讚揚英國王室的歡迎活動「很棒」，並稱與英國的關係「十分緊密」。他也表示，一旦英國移除「枷鎖」，可能會與英國簽訂脫歐後的協議，「已經開始談了！」

周二，特朗普和特蕾莎·梅將在聖詹姆士宮（St James's Palace）共同舉辦英美商界領袖早餐會，以促進貿易聯繫。預計約克公爵、英國財政大臣菲利普·哈蒙德、美國國務卿蓬佩奧、特朗普女兒伊萬卡都會出席。

氣候變化與華為問題

特朗普周二會與將離任的英國首相特蕾莎·梅（Theresa May）會面。儘管特朗普曾說他欽佩特蕾莎·梅，但預計此次會談他們將有不同意見。

特蕾莎·梅將提出氣候變化問題。英國政府的一名發言人周一再次表示，英國「對美國2017年決定退出《巴黎協定》感到失望」。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與英國首相特蕾莎·梅

兩國領導人預計還將討論華為問題。美國以安全問題為由將這家中國電信巨頭公司列入黑名單，而英國可能允許該公司為其5G網絡提供「非核心」部件。

特朗普訪問期間剛好是諾曼底登陸日75週年紀念日，周三（5日）特朗普、英國女王及其他國家首腦將在英國朴茨茅斯（Portsmouth）參加紀念儀式。

抗議

在特朗普訪問的三天時間，倫敦、伯明翰、謝菲爾德、格拉斯哥、愛丁堡等英國數個城市都組織了抗議活動，周二（4日）早上11點，倫敦特拉法加廣場將有一場示威活動。

英國工黨發言人確認，工黨領袖傑里米·科爾賓（Jeremy Corbyn）將參加倫敦的示威活動並發表講話。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年特朗普到訪英國時曾引發大規模抗議

早些時候，科爾賓曾發推特說：「明天反對特朗普國事訪問的抗議是一次機會，讓那些在美國、全世界和我們國家被特朗普攻擊的人團結在一起，也包括今天早上被特朗普攻擊的薩迪克。」

特朗普早前曾發推特指責薩迪克的市長工作糟糕，並稱：「（他）對即將到訪的美國總統很糟糕，這十分愚蠢。美國至今是英國最重要的盟友。」

他還稱薩迪克是「又冷又喪的廢物」（stone cold loser），「應該把心思放在對付倫敦的犯罪問題，而不是盯著我」。

薩迪克的一名發言人回應稱，特朗普這些「孩子氣的辱罵」有失身份。

肯尼（Alex Kenny）將在倫敦參加抗議。肯尼表示，特朗普的一些觀點導致世界不穩定、兩極化。

"今天，所有代表不同派別的人聚集在一起，向美國民眾表明，我們確實反對——不僅反對這個人，而且反對他想提出的理念和世界觀，"肯尼說。