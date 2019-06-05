圖片版權 xinhua Image caption 中國國務院批判美國，在談判中三次「出爾反爾」。

6月3日，美國貿易代表辦公室和財政部發表聯合聲明，回應中國此前發佈的白皮書，稱中國在玩「推卸責任的遊戲」，歪曲了貿易談判的性質和進程。

上周日，中國國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，批判美國不顧世界經濟分工現實，在談判中三次「出爾反爾」，致中美經貿磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」。

本月下旬，在日本大阪舉行G20峰會，中美兩國元首能否簽訂貿易協議依然存疑，措辭強硬的白皮書以及美國的快速回應，或為下一輪談判做鋪墊。

美國回應了中國哪些指責？

第一點，對於貿易逆差的認識迥異。

美方在聯合聲明中提到，去年美國對華貿易逆差達4200億美元，使美國工人、農民、農場主和商業蒙受巨大損失。

此前，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文稱，美方誇大了與中方貿易的逆差。當前美方的逆差只有1500多億美元，根本不是所謂的4100多億美元。

中國在白皮書中則換了個角度，表示在服務貿易領域，中國對美國的逆差達到485億美元，並且2017年美資企業在華年銷售收入7000億美元，利潤超過500億美元。「綜合考慮，雙方經貿往來是惠澤彼此的關係，而非所謂美國『吃虧』的結果。」

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第二點，對於談判條款是否涉及侵害主權？

中國在白皮書中稱，在今年初進行談判中，"堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧。"

美方則回應，"我們堅持要中方作出具體的、可執行的承諾，絶沒有對中國的主權構成威脅......討論的議題在貿易協議中相當常見，對於解決系統性問題是有必要的；這些系統性問題造成持續且難以忍受的貿易赤字。"

第三點，到底誰出爾反爾？

中國在白皮書中歷數美國在兩國談判過程中的三次"出爾反爾"，並著重闡述最近一次談判受挫——因為美國的高要價、不取消關稅以及涉及主權，而未能彌合分歧。然而，美國卻在5月6日，不負責任地指責中國立場"倒退"，企圖將談判迄未完成的責任歸咎於中國。

美方的聲明中稱，「通過數月的努力工作，及坦誠、建設性的討論，雙方在一系列重要議題上達成一致。然而，在敲定最終重要問題過程中，中國拋棄此前達成一致的條款。為回應中國的倒退，美國實施了此前宣佈的關稅升級，以及對剩餘中國進口徵關稅。」

圖片版權 Getty Images Image caption 圖為今年4月特朗普與劉鶴在白宮會見。

蔓延的貿易戰

中美各自重申談判立場，自5月底的上一輪協商結束之後，目前還沒有安排新的協商時間，為協議簽訂蒙上陰影。

與此同時，雙方開始在場外互相施壓。首先是美國將中國科技巨頭華為列入「實體清單」，使後者面臨供應鏈崩潰的風險。

上周五，中國商務部新聞發言人高峰稱，中國將建立不可靠實體清單，對不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人，將列入不可靠實體清單。

新華社發佈評論稱，面對「不可靠」的「攪局者」，最好的辦法就是以規則加以約束。中方的「不可靠實體清單」，面向的不是「一大撥兒」，而是破壞規則的「一小撮兒」。

此外，學術領域也遭波及。

美國埃默裏大學突然開除兩位美籍華人科研人員李曉江及李世華。4 月 19 日，美國安德森癌症研究中心解除了與三位高級研究人員的關係，並稱這三位華人研究人員「嚴重」違反了規則。

電氣電子工程師協會（IEEE）也發表，禁止華為公司的僱員擔任學刊的編輯和評審員。不過在之後的聲明中撤回針對華為的禁令。

中國則凖備好打「稀土」牌。王受文表示，「如果有國家利用中國出口的稀土所製造的產品，打壓中國的發展，於情於理這都是難以接受的。」

對於繼續談判，中國在白皮書中設下前提條件——「雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅，採購要符合實際，同時確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。」